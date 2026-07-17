Donald Trump confirma presencia en la final del Mundial

Trump irá a la final.

España enfrenta a Argentina.

FIFA confirma agenda presidencial.

Donald Trump cerrará su agenda del fin de semana con una aparición en la final de la Copa Mundial de la FIFA, después de participar en un evento oficial relacionado con el torneo en Nueva York.

La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos asistirá el domingo al partido por el campeonato entre España y Argentina.

Antes del encuentro, Trump viajará el viernes a Nueva York para participar en una recepción organizada por la FIFA en la Torre Trump.

La visita forma parte de una agenda centrada en las actividades oficiales vinculadas al torneo que concluirá con la final en el estadio MetLife.

Trump asistirá a la final del Mundial tras intervenir ante FIFA

🇺🇸🇦🇷🇪🇸 Karoline Leavitt confirmó que Trump ASISTIRÁ A LA FINAL DEL MUNDIAL: 🗣️ “Viajará este viernes a Nueva York para PRESENCIAR LA FINAL ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA. Es la Copa del Mundo MÁS VISTA y MÁS SEGURA de la historia” pic.twitter.com/GrNR06OEPi — Gian del 56% 🇦🇷🇺🇸🍊 (@Gianferreyra_) July 16, 2026

El anuncio fue realizado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su primera conferencia desde regresar de su licencia de maternidad.

Leavitt detalló que el presidente viajará el viernes a Nueva York para asistir a una recepción organizada por la FIFA en la Torre Trump.

También confirmó que el domingo acudirá al partido entre España y Argentina, correspondiente a la final de la Copa Mundial de la FIFA.

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“El viernes, el presidente viajará a la ciudad de Nueva York para asistir a una recepción de la FIFA en la Torre Trump, y el domingo asistirá al partido de la Copa del Mundo de la FIFA entre España y Argentina”, declaró Leavitt.

La portavoz añadió que la presencia del mandatario marcará el cierre de un torneo que calificó como histórico para Estados Unidos.

“Su asistencia pondrá fin a lo que ha sido la Copa Mundial más vista, más segura y más exitosa en la historia de Estados Unidos”, afirmó.

La comparecencia representó además el regreso público de Leavitt a la sala de prensa tras concluir su licencia de maternidad.

Con este anuncio, la Casa Blanca oficializó la participación del presidente en dos actividades consecutivas relacionadas con la FIFA durante el fin de semana.