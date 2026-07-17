Donald Trump confirma presencia en la final del Mundial
Publicado el17/07/2026 a las 09:07
- Trump irá a la final.
- España enfrenta a Argentina.
- FIFA confirma agenda presidencial.
Donald Trump cerrará su agenda del fin de semana con una aparición en la final de la Copa Mundial de la FIFA, después de participar en un evento oficial relacionado con el torneo en Nueva York.
La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos asistirá el domingo al partido por el campeonato entre España y Argentina.
Antes del encuentro, Trump viajará el viernes a Nueva York para participar en una recepción organizada por la FIFA en la Torre Trump.
La visita forma parte de una agenda centrada en las actividades oficiales vinculadas al torneo que concluirá con la final en el estadio MetLife.
Trump asistirá a la final del Mundial tras intervenir ante FIFA
🇺🇸🇦🇷🇪🇸 Karoline Leavitt confirmó que Trump ASISTIRÁ A LA FINAL DEL MUNDIAL:
🗣️ “Viajará este viernes a Nueva York para PRESENCIAR LA FINAL ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA. Es la Copa del Mundo MÁS VISTA y MÁS SEGURA de la historia” pic.twitter.com/GrNR06OEPi
— Gian del 56% 🇦🇷🇺🇸🍊 (@Gianferreyra_) July 16, 2026
El anuncio fue realizado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su primera conferencia desde regresar de su licencia de maternidad.
Leavitt detalló que el presidente viajará el viernes a Nueva York para asistir a una recepción organizada por la FIFA en la Torre Trump.
También confirmó que el domingo acudirá al partido entre España y Argentina, correspondiente a la final de la Copa Mundial de la FIFA.
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“El viernes, el presidente viajará a la ciudad de Nueva York para asistir a una recepción de la FIFA en la Torre Trump, y el domingo asistirá al partido de la Copa del Mundo de la FIFA entre España y Argentina”, declaró Leavitt.
La portavoz añadió que la presencia del mandatario marcará el cierre de un torneo que calificó como histórico para Estados Unidos.
“Su asistencia pondrá fin a lo que ha sido la Copa Mundial más vista, más segura y más exitosa en la historia de Estados Unidos”, afirmó.
La comparecencia representó además el regreso público de Leavitt a la sala de prensa tras concluir su licencia de maternidad.
Con este anuncio, la Casa Blanca oficializó la participación del presidente en dos actividades consecutivas relacionadas con la FIFA durante el fin de semana.
España y Argentina definirán al nuevo campeón
🏆🌎 ¡Trump no se quiere perder la gran final del Mundial!
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que asistirá a la Final del Mundial 2026, donde España 🇪🇸 y Argentina 🇦🇷 se disputarán la Copa en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. ⚽🔥
Más detalles en Radio… pic.twitter.com/W2LBkT8Nw9
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 16, 2026
La final del torneo quedó definida tras las semifinales disputadas por las cuatro selecciones clasificadas.
Argentina consiguió su pase a la final después de vencer 2-1 a Inglaterra.
El conjunto argentino aseguró la victoria con dos anotaciones en los últimos minutos del encuentro.
Con ese resultado avanzó a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.
España, por su parte, obtuvo su boleto al partido decisivo tras derrotar 2-0 a Francia.
Ese triunfo confirmó el enfrentamiento entre España y Argentina por el título mundial.
El partido por el campeonato se disputará el domingo en el estadio MetLife.
La presencia de Trump coincidirá con uno de los eventos deportivos de mayor atención internacional del fin de semana.
Trump mantuvo protagonismo durante el torneo
La participación del presidente en actividades relacionadas con la Copa Mundial no comenzó con el anuncio de su asistencia a la final.
Durante el torneo, Trump también atrajo atención por diversas polémicas vinculadas a la competencia.
Uno de los episodios ocurrió tras la sanción aplicada al delantero estadounidense Folarin Balogun.
Trump afirmó que pidió personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revisar la decisión disciplinaria.
El mandatario aseguró haber solicitado reconsiderar la tarjeta roja mostrada al atacante estadounidense.
También cuestionó la suspensión de un partido impuesta a Balogun.
Ese episodio se convirtió en una de las controversias más comentadas sobre la participación del presidente durante el Mundial.
Ahora, con su asistencia confirmada a la final entre España y Argentina, Trump pondrá fin a un fin de semana marcado por su presencia en los principales eventos oficiales relacionados con la Copa Mundial.