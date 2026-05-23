Republicanos le dan la espalda a Trump en polémico proyecto de la Casa Blanca

Senado frena fondos millonarios

Trump pierde apoyo republicano

Proyecto enfrenta bloqueo político

Los republicanos del Senado parecen dispuestos a eliminar mil millones de dólares destinados a la seguridad de la Casa Blanca.

La financiación estaba vinculada al proyecto del salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump.

El posible recorte pone en duda una parte clave de la remodelación del Ala Este.

Trump enfrenta bloqueo republicano por fondos millonarios

Republicans expected to abandon $1B security proposal for White House and Trump’s ballroom https://t.co/pUsCTtdFsh — The Washington Times (@WashTimes) May 22, 2026

Trump sostiene que el proyecto es vital para la seguridad presidencial, según USA Today.

Por qué importa: La decisión refleja divisiones internas entre republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato.

También complica la estrategia de Trump para aprobar el paquete mediante mayoría simple.