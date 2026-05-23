Republicanos le dan la espalda a Trump en polémico proyecto de la Casa Blanca
Publicado el23/05/2026 a las 09:55
- Senado frena fondos millonarios
- Trump pierde apoyo republicano
- Proyecto enfrenta bloqueo político
Los republicanos del Senado parecen dispuestos a eliminar mil millones de dólares destinados a la seguridad de la Casa Blanca.
La financiación estaba vinculada al proyecto del salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump.
El posible recorte pone en duda una parte clave de la remodelación del Ala Este.
Trump enfrenta bloqueo republicano por fondos millonarios
Republicans expected to abandon $1B security proposal for White House and Trump’s ballroom https://t.co/pUsCTtdFsh
— The Washington Times (@WashTimes) May 22, 2026
Trump sostiene que el proyecto es vital para la seguridad presidencial, según USA Today.
Por qué importa: La decisión refleja divisiones internas entre republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato.
También complica la estrategia de Trump para aprobar el paquete mediante mayoría simple.
Republicanos dudan apoyar el proyecto
In blow to Trump, Republicans ready to scrap $1B for ballroom security https://t.co/AAYeDSAXyG
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) May 22, 2026
Los senadores abandonaron Washington el 21 de mayo para un receso de una semana.
Se espera que la financiación sea retirada de un proyecto de ley de reconciliación más amplio.
Ese paquete busca reforzar la aplicación de las leyes de inmigración.
Algunos republicanos expresaron inquietud sobre votar a favor del financiamiento.
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El temor principal era quedar vinculados políticamente al salón de baile de Trump.
Los demócratas han criticado duramente el proyecto.
Han calificado la construcción como un proyecto vanidoso del presidente.
Esa presión política aumentó las dudas dentro del bloque republicano.
Varios legisladores consideran riesgoso respaldar el gasto antes de los comicios de mitad de mandato.
Fallo parlamentario complica el plan
La parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, emitió un fallo clave sobre la propuesta.
Determinó que la financiación para seguridad no puede incluirse en el proyecto de reconciliación.
Eso cambia por completo el panorama legislativo para Trump y los republicanos.
El presidente busca que el paquete avance únicamente con votos republicanos.
La reconciliación permite aprobar iniciativas con mayoría simple en el Senado.
Sin embargo, el fallo obliga a que la financiación sea tratada por separado.
Eso significa que ahora serían necesarios 60 votos para su aprobación.
En consecuencia, algunos demócratas tendrían que respaldar la propuesta.
El nuevo escenario reduce significativamente las posibilidades de que avance el financiamiento.
Senadores admiten falta de votos
El senador republicano John Kennedy confirmó que el dinero para seguridad ya fue retirado.
Kennedy habló con periodistas el 20 de mayo tras un almuerzo con senadores republicanos.
“Según tengo entendido, el dinero destinado a seguridad ya se ha retirado”, dijo.
También reconoció problemas para reunir apoyo suficiente.
“Y entiendo que es porque no hay votos suficientes”, agregó el legislador por Luisiana.
Sus declaraciones reflejan la resistencia interna dentro del Partido Republicano.
La falta de respaldo amenaza directamente el futuro del proyecto del Ala Este.
Por ahora, el financiamiento parece quedar fuera del paquete legislativo prioritario de Trump.