Tribunal da luz verde a posible deportación de Mahmoud Khalil
Publicado el23/05/2026 a las 09:01
- Khalil apelará al Supremo
- Fallo reabre deportación
- Trump intensifica presión migratoria
El activista palestino Mahmoud Khalil planea acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos después de que un tribunal de apelaciones mantuviera un fallo que permite una nueva detención y posible deportación.
La información fue divulgada este viernes por una portavoz a The New York Times.
Mahmoud Khalil enfrenta nueva amenaza de deportación
Pro-Palestinian activist Mahmoud Khalil to appeal to US Supreme Court to avoid re-arrest https://t.co/mIR5zQLiEx https://t.co/mIR5zQLiEx
— Reuters (@Reuters) May 22, 2026
Por qué importa: El caso de Khalil se ha convertido en uno de los más visibles dentro de la campaña del Gobierno de Donald Trump relacionada con el control del discurso en universidades estadounidenses.
Khalil, de 31 años y residente legal en Estados Unidos, lideró protestas contra la guerra de Israel en Gaza en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Las manifestaciones ocurrieron a principios de 2024, mientras estudiaba en esa institución.
Tribunal mantiene decisión contra Khalil
Khalil fue detenido en marzo de 2025 por autoridades migratorias.
El Gobierno de Trump lo señaló por su estatus migratorio.
El activista pasó tres meses en un centro de inmigración en Luisiana.
Posteriormente, un juez federal ordenó su liberación bajo fianza.
El juez argumentó que la detención era inconstitucional.
Sin embargo, tras recuperar su libertad, el Departamento de Justicia acusó a Khalil de mentir en su solicitud de residencia permanente.
En enero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, revocó la decisión del juez federal.
Los magistrados consideraron que el juez no tenía jurisdicción para ordenar la salida de Khalil del centro de inmigración.
La decisión abrió nuevamente la posibilidad de detenerlo y deportarlo.
División entre jueces por el caso
Los abogados de Khalil solicitaron que el caso fuera revisado por el pleno del circuito.
Sin embargo, los jueces decidieron mantener el fallo previo.
La votación interna terminó con seis votos en contra y cinco a favor de reabrir la causa.
Una de las juezas que apoyó al activista fue Cheryl Ann Krause.
La magistrada sostuvo que la decisión limita la capacidad de los tribunales para proteger las libertades civiles de personas no ciudadanas.
Krause afirmó que los jueces están reduciendo su propia “relevancia”.
También acusó al sistema judicial de permitir que el Poder Ejecutivo “se controle a sí mismo”.
La opinión de la jueza reflejó la fuerte división interna dentro del tribunal.
Defensa acudirá al Tribunal Supremo
Baher Azmy, uno de los abogados de Khalil y director legal del Centro para los Derechos Constitucionales, confirmó que buscarán llevar el caso al Tribunal Supremo.
Azmy dijo a medios estadounidenses que espera que el máximo tribunal “reconozca cuán peligrosa fue la decisión del tercer circuito”.
El abogado criticó el impacto del fallo sobre personas sin ciudadanía estadounidense.
Según Azmy, la orden “da luz verde” a mantener detenidas a personas en condiciones prolongadas y severas.
También aseguró que limita el acceso a una revisión judicial significativa.
El abogado sostuvo que esas medidas pueden utilizarse para castigar y desalentar el disenso frente a la política exterior de Estados Unidos.
Azmy advirtió específicamente sobre las consecuencias que podría tener el caso para inmigrantes y residentes legales en el país.