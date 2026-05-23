Tribunal da luz verde a posible deportación de Mahmoud Khalil

Khalil apelará al Supremo

Fallo reabre deportación

Trump intensifica presión migratoria

El activista palestino Mahmoud Khalil planea acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos después de que un tribunal de apelaciones mantuviera un fallo que permite una nueva detención y posible deportación.

La información fue divulgada este viernes por una portavoz a The New York Times.

Mahmoud Khalil enfrenta nueva amenaza de deportación

Pro-Palestinian activist Mahmoud Khalil to appeal to US Supreme Court to avoid re-arrest https://t.co/mIR5zQLiEx https://t.co/mIR5zQLiEx — Reuters (@Reuters) May 22, 2026

Por qué importa: El caso de Khalil se ha convertido en uno de los más visibles dentro de la campaña del Gobierno de Donald Trump relacionada con el control del discurso en universidades estadounidenses.

Khalil, de 31 años y residente legal en Estados Unidos, lideró protestas contra la guerra de Israel en Gaza en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Las manifestaciones ocurrieron a principios de 2024, mientras estudiaba en esa institución.