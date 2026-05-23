Pentágono libera más documentos secretos sobre ovnis y fenómenos extraños

Pentágono libera archivos ovni

CIA revela extraño avistamiento

Crecen críticas contra Trump El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó este viernes una nueva serie de documentos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). La liberación incluye siete archivos en formatos de texto, audio y video. Los materiales forman parte del portal war.gov/ufo, creado para concentrar expedientes oficiales relacionados con avistamientos y posibles encuentros inexplicables. Archivos ovni desatan nuevo interés global ¡Nuevas imágenes de ovnis a la luz! 🛸✨ EE. UU. reveló otra entrega de archivos desclasificados con videos inéditos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados. Revisá el material que el Pentágono acaba de abrir al público. Video | Cortesía pic.twitter.com/RNTi5i3h58 — elsalvador.com (@elsalvadorcom) May 22, 2026

La publicación ocurre semanas después de que el Gobierno difundiera, el pasado 8 de mayo, otros 162 documentos relacionados con ovnis y presunta vida extraterrestre. Por qué importa: La nueva tanda incluye reportes históricos de la NASA, la CIA y las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los archivos abarcan testimonios de astronautas, reportes de inteligencia y avistamientos cerca de instalaciones nucleares. Astronautas del Apolo 12 reportaron destellos luminosos 🛸 | El Departamento de Guerra estadounidense anunció este viernes la publicación de una segunda tanda de documentos del Gobierno sobre encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), también llamados ovnis, y que habían sido catalogados como… pic.twitter.com/s6xhm9B5fQ

— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) May 22, 2026 Uno de los documentos difundidos contiene una entrevista médica con los astronautas Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. Los tres tripularon la misión Apolo 12 en noviembre de 1969, según El Universal. La misión fue la segunda en lograr un alunizaje en la historia.

Según el archivo desclasificado, los astronautas reportaron observar “destellos de luz o ‘estelas luminosas’”. TE PUEDE INTERESAR: Revés para Trump: desestiman cargos contra migrante salvadoreño Las experiencias ocurrieron mientras intentaban dormir durante la misión. El informe señala que los fenómenos se presentaron “en la oscuridad”. Posteriormente, la NASA concluyó que los destellos estaban relacionados con la visión de los astronautas.

La agencia espacial consideró posible que la exposición a rayos cósmicos afectara temporalmente su percepción visual. El documento no establece relación con actividad extraterrestre. La CIA reveló un reporte ocurrido en la Unión Soviética Otro de los materiales difundidos corresponde a un informe de inteligencia de la CIA. El documento describe un incidente registrado en el verano de 1973 en la entonces Unión Soviética. Según el expediente, un operativo observó “un objeto aéreo no identificado, luminoso y de color verde brillante”.

El reporte añade que alrededor del fenómeno aparecieron círculos concéntricos. La fuente describió que las formaciones permanecieron visibles durante varios minutos. Posteriormente, el objeto terminó disipándose. El informe forma parte de archivos históricos de inteligencia recopilados durante la Guerra Fría. La publicación también incluye un expediente de 116 páginas relacionado con el Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas.

Ese programa sucedió al Proyecto Manhattan. El documento detalla investigaciones y avistamientos ocurridos entre 1948 y 1950 en la base de Sandia, en Nuevo México. La instalación fue una de las principales sedes de desarrollo nuclear estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. Reportes en base nuclear alimentan el debate público El expediente sobre Sandia reúne 209 reportes de avistamientos. Los documentos mencionan “orbes verdes”, “discos” y “bolas de fuego”.

Los fenómenos fueron observados cerca de la base militar. Según el Pentágono, varios testigos aseguraron haber visto UAP realizando maniobras. Otros reportes indican que los objetos desaparecían, explotaban o se perdían de vista. El Departamento de Guerra aseguró que el portal war.gov/ufo ya superó las 1.000 millones de visitas. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que el tráfico refleja “niveles sin precedentes de interés”.