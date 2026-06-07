Juez frena plan de Trump que condicionaba ayuda alimentaria

Los fondos de nutrición en EE.UU. quedan protegidos temporalmente tras un fallo judicial que bloqueó nuevas condiciones impulsadas por Trump.

Juez bloquea medida de Trump

Fondos SNAP siguen protegidos

Estados ganan demanda inicial Un juez federal bloqueó temporalmente una medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El presidente buscaba imponer nuevas condiciones para acceder a miles de millones de dólares en fondos federales destinados a programas de nutrición. Estados cuestionan condiciones para fondos de nutrición A federal judge halted the Trump administration’s efforts to force states to comply with certain conditions in order to get billions of dollars in SNAP funding. https://t.co/qE2MJz2985 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 6, 2026 La decisión representa una victoria inicial para una coalición de 20 estados y el Distrito de Columbia, que argumentaron que los nuevos requisitos podrían poner en riesgo programas esenciales para familias de bajos ingresos. El juez de distrito estadounidense Myong Joun concedió una orden judicial preliminar solicitada por los estados demandantes. La medida detiene temporalmente el intento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de vincular la financiación federal al cumplimiento de diversas prioridades políticas federales mientras continúa el litigio.

Los estados cuestionaron la autoridad del USDA A federal judge halted the Trump administration’s effort to force states to comply with new conditions on billions of dollars in Supplemental Nutrition Assistance Program funding. https://t.co/li5D3jNwud — The Washington Times (@WashTimes) June 6, 2026 La demanda fue presentada en marzo por una coalición de fiscales generales demócratas. Los estados sostienen que el USDA excedió su autoridad al exigir nuevas certificaciones para mantener el acceso a fondos previamente aprobados por el Congreso. Según la demanda, las directivas obligaban a los estados a certificar el cumplimiento de diversas políticas federales para seguir recibiendo financiación. TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. pone la mira en empresas que contratan indocumentados Entre las condiciones cuestionadas se encontraban disposiciones relacionadas con inmigración, “ideología de género” e igualdad de oportunidades deportivas para mujeres y niñas. Los demandantes argumentaron que esos requisitos eran vagos y no guardaban relación con los programas de nutrición y agricultura. También afirmaron que fueron impuestos sin seguir los procedimientos legales adecuados. De acuerdo con los documentos judiciales, las nuevas condiciones creaban “obstáculos inconstitucionales e ilegales” para programas administrados por los estados.

SNAP y otros programas podrían verse afectados Los requisitos impugnados alcanzaban diferentes subvenciones y programas del USDA. Entre ellos se encuentra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a aproximadamente 39 millones de estadounidenses a comprar alimentos. Los estados advirtieron que los cambios podían afectar fondos ya autorizados por el Congreso. Además, señalaron que existía el riesgo de interrupciones en programas de asistencia alimentaria mientras avanzaba el proceso judicial. La demanda también indica que las condiciones podrían impactar programas de alimentación escolar. Asimismo, podrían afectar al Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). Según documentos judiciales, los estados reciben en conjunto más de 74 mil millones de dólares anuales a través de programas administrados por el USDA. Entre los demandantes figuran Massachusetts, California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington, Oregón y Colorado, además de otros estados gobernados por demócratas y Washington, D.C.