EE.UU. pone la mira en empresas que contratan indocumentados

Vigilancia a empleadores

Monitoreo de cuentas bancarias

Contratación ilegal bajo investigación

Las autoridades federales endurecieron la vigilancia sobre empresas que contratan a migrantes indocumentados. La medida pone el foco en sectores donde se han detectado mayores irregularidades laborales y financieras.

Por qué importa: El Departamento del Tesoro busca impedir que empleadores utilicen el sistema financiero para ocultar prácticas ilegales, evadir impuestos o beneficiarse de mano de obra explotada.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una advertencia formal dirigida a las instituciones bancarias.

La agencia pidió reforzar la supervisión de empresas que emplean a personas sin documentos migratorios.

Empresas que contratan indocumentados bajo la lupa

Según el comunicado oficial, la medida forma parte de un esfuerzo para proteger el sistema financiero estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el objetivo es evitar que algunos empleadores aprovechen la infraestructura bancaria para obtener ventajas competitivas desleales.

Las autoridades consideran que estas prácticas pueden estar vinculadas con esquemas de evasión fiscal y explotación laboral.

La advertencia también busca fortalecer los mecanismos de detección de actividades sospechosas dentro del sistema financiero.