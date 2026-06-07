EE.UU. pone la mira en empresas que contratan indocumentados
Publicado el07/06/2026 a las 09:49
- Vigilancia a empleadores
- Monitoreo de cuentas bancarias
- Contratación ilegal bajo investigación
Las autoridades federales endurecieron la vigilancia sobre empresas que contratan a migrantes indocumentados. La medida pone el foco en sectores donde se han detectado mayores irregularidades laborales y financieras.
Por qué importa: El Departamento del Tesoro busca impedir que empleadores utilicen el sistema financiero para ocultar prácticas ilegales, evadir impuestos o beneficiarse de mano de obra explotada.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una advertencia formal dirigida a las instituciones bancarias.
La agencia pidió reforzar la supervisión de empresas que emplean a personas sin documentos migratorios.
Empresas que contratan indocumentados bajo la lupa
Según el comunicado oficial, la medida forma parte de un esfuerzo para proteger el sistema financiero estadounidense.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el objetivo es evitar que algunos empleadores aprovechen la infraestructura bancaria para obtener ventajas competitivas desleales.
Las autoridades consideran que estas prácticas pueden estar vinculadas con esquemas de evasión fiscal y explotación laboral.
La advertencia también busca fortalecer los mecanismos de detección de actividades sospechosas dentro del sistema financiero.
Detectan fraudes y robo de identidad
De acuerdo con la información difundida por el gobierno federal, las redes de contratación ilegal recurren frecuentemente al robo de identidad de ciudadanos estadounidenses.
Las autoridades también identificaron fraudes relacionados con los sistemas de nómina utilizados por algunas empresas.
Estos mecanismos permiten ocultar la contratación de trabajadores sin autorización laboral y dificultan la detección de irregularidades.
El Departamento del Tesoro señaló que durante 2025 se registraron reportes de actividad sospechosa vinculados con estas prácticas.
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La cifra supera los 2,500 millones de dólares, según el comunicado oficial.
Para las autoridades, estos casos representan un riesgo tanto para el sistema financiero como para el cumplimiento de las leyes laborales y fiscales.
La advertencia emitida por FinCEN busca que los bancos identifiquen patrones de comportamiento que puedan indicar posibles irregularidades.
Construcción, agricultura y hostelería bajo observación
El aviso federal detalla que las inspecciones y monitoreos se concentrarán en sectores específicos de la economía.
Entre ellos se encuentran la construcción, la agricultura, el servicio doméstico y la hostelería.
Las autoridades indicaron que estas industrias registran la mayor incidencia de prácticas relacionadas con la contratación ilegal de trabajadores.
Por esa razón, las cuentas bancarias corporativas de empresas que operan en estos sectores recibirán una atención especial por parte de los mecanismos de supervisión financiera.
La medida no está dirigida únicamente a detectar irregularidades migratorias.
También busca identificar posibles fraudes, esquemas de nómina sospechosos y operaciones que puedan estar vinculadas con evasión de impuestos.
Con esta advertencia, FinCEN refuerza la coordinación entre el sistema financiero y las agencias federales encargadas de combatir actividades ilícitas relacionadas con el empleo de personas sin autorización para trabajar en Estados Unidos.