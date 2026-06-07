ICE arresta a cinco personas tras nueva protesta en Nueva Jersey

Cinco detenidos en protesta

ICE mantiene operaciones

Delaney Hall bajo presión

El centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, volvió a convertirse en escenario de protestas contra las políticas migratorias de la Administración Trump.

Cinco personas fueron detenidas durante una manifestación realizada en las afueras del recinto, según informaron autoridades federales y estatales.

Por qué importa: Delaney Hall ha concentrado movilizaciones en los últimos días debido a denuncias sobre las condiciones de detención de inmigrantes y a una huelga de hambre iniciada por parte de los detenidos.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, informó este sábado en la red social X que cuatro manifestantes fueron arrestados por agentes de ICE.

Protesta contra ICE deja cinco detenidos

Cinco personas fueron detenidas en una protesta contra ICE a las afueras de Delaney Hall, el centro de detención migratoria de Nueva Jersey que se ha convertido en el epicentro de manifestaciones contra la política migratoria de la Administración Trump. ICE arrestó a cuatro… pic.twitter.com/izdDyIhKvG — N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 6, 2026

Según el funcionario, los detenidos enfrentan acusaciones relacionadas con presuntos ataques contra agentes de seguridad, obstrucción y amenazas.

Una quinta persona fue arrestada por autoridades de Nueva Jersey, según Infobae.

De acuerdo con Mullin, esta detención ocurrió después de que el individuo presuntamente rompiera la ventana de un vehículo.

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El DHS y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) difundieron imágenes de la protesta ocurrida la noche anterior.

Los videos muestran momentos en los que agentes migratorios y policías detienen a manifestantes.

También se observan forcejeos entre participantes de la protesta y los oficiales presentes en el lugar.

En el material compartido por las autoridades se escucha un mensaje contundente.

“Los alborotadores no nos van a ralentizar. La ley y el orden prevalecerán”, señala el video publicado por el DHS.