ICE arresta a cinco personas tras nueva protesta en Nueva Jersey
Publicado el07/06/2026 a las 09:19
- Cinco detenidos en protesta
- ICE mantiene operaciones
- Delaney Hall bajo presión
El centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, volvió a convertirse en escenario de protestas contra las políticas migratorias de la Administración Trump.
Cinco personas fueron detenidas durante una manifestación realizada en las afueras del recinto, según informaron autoridades federales y estatales.
Por qué importa: Delaney Hall ha concentrado movilizaciones en los últimos días debido a denuncias sobre las condiciones de detención de inmigrantes y a una huelga de hambre iniciada por parte de los detenidos.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, informó este sábado en la red social X que cuatro manifestantes fueron arrestados por agentes de ICE.
Protesta contra ICE deja cinco detenidos
Cinco personas fueron detenidas en una protesta contra ICE a las afueras de Delaney Hall, el centro de detención migratoria de Nueva Jersey que se ha convertido en el epicentro de manifestaciones contra la política migratoria de la Administración Trump.
ICE arrestó a cuatro… pic.twitter.com/izdDyIhKvG
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Según el funcionario, los detenidos enfrentan acusaciones relacionadas con presuntos ataques contra agentes de seguridad, obstrucción y amenazas.
Una quinta persona fue arrestada por autoridades de Nueva Jersey, según Infobae.
De acuerdo con Mullin, esta detención ocurrió después de que el individuo presuntamente rompiera la ventana de un vehículo.
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El DHS y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) difundieron imágenes de la protesta ocurrida la noche anterior.
Los videos muestran momentos en los que agentes migratorios y policías detienen a manifestantes.
También se observan forcejeos entre participantes de la protesta y los oficiales presentes en el lugar.
En el material compartido por las autoridades se escucha un mensaje contundente.
“Los alborotadores no nos van a ralentizar. La ley y el orden prevalecerán”, señala el video publicado por el DHS.
Delaney Hall se convierte en foco de manifestaciones
Detienen a cinco personas tras una protesta contra el ICE en un centro migratorio de Nueva Jersey.#Latinus #InformaciónParaTi https://t.co/9DTAYj7Bc2
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Las protestas alrededor de Delaney Hall han aumentado en los últimos días.
El centro alberga a aproximadamente trescientos inmigrantes.
Parte de los detenidos inició recientemente una huelga de hambre.
La acción busca denunciar lo que consideran condiciones inhumanas dentro del recinto.
La situación ha generado una creciente atención sobre las operaciones del centro y sobre las condiciones de reclusión de los inmigrantes.
Las manifestaciones también han provocado enfrentamientos entre activistas y agentes encargados de la seguridad del lugar.
Hace una semana ya se habían registrado arrestos durante otra protesta.
En esa ocasión, al menos veinte manifestantes fueron detenidos.
Las autoridades indicaron que los arrestos ocurrieron por violar el toque de queda impuesto por el alcalde de Newark, Ras Baraka.
La medida había sido implementada tras disturbios entre manifestantes y agentes de ICE.
Continúa disputa por el futuro del centro
La controversia sobre Delaney Hall también ha llegado al ámbito político y judicial.
El martes pasado, el alcalde Ras Baraka anunció que solicitaría a los tribunales el cierre del centro de detención.
El alcalde acusó a Geo Group, la empresa privada encargada de administrar las instalaciones, de infringir desde el inicio leyes municipales y estatales.
Pese a esas acciones, el Gobierno federal aseguró que mantendrá sus operaciones.
Markwayne Mullin afirmó que las actividades de ICE continuarán sin cambios.
El funcionario también lanzó una advertencia dirigida a quienes participen en acciones contra los agentes migratorios.
“Atacar y obstruir a agentes de ICE es un crimen y un delito grave. A cualquiera que agreda a los agentes lo perseguirán hasta la máxima extensión de la ley”, escribió en X.
Por ahora, las protestas en Delaney Hall continúan colocando al centro de detención en el centro del debate sobre las políticas migratorias y la actuación de las autoridades federales.