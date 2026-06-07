Republicanos que negaron la victoria de Biden buscan controlar elecciones

Republicanos disputan elección 2020

Buscan gobernaciones clave

Debate sobre seguridad electoral

La disputa sobre las elecciones presidenciales de 2020 sigue teniendo repercusiones en la política estadounidense.

Varios republicanos que cuestionaron o rechazaron la victoria electoral de Joe Biden ahora buscan convertirse en gobernadores de estados políticamente competitivos.

Si resultan electos, tendrían influencia sobre la administración electoral en sus respectivas entidades, un tema que continúa generando debate entre conservadores y defensores de los derechos electorales.

Por qué importa: Los gobernadores desempeñan un papel relevante en la supervisión de procesos estatales, incluyendo aspectos relacionados con la organización y administración de elecciones.

Candidatos con antecedentes de cuestionar las elecciónes del 2020

Many Republicans who supported President Donald Trump’s effort to overturn his 2020 loss are now running for governor of their state. https://t.co/6lSLdwJuta — USA TODAY (@USATODAY) June 7, 2026

Entre los aspirantes se encuentra Andy Biggs, representante de Arizona.

Biggs impugnó la derrota del presidente Donald Trump en las elecciones de 2020.

Lo hizo pese a que él mismo obtuvo la reelección en las mismas urnas donde se desarrolló la contienda presidencial.

Otro caso es el de Burt Jones, actual vicegobernador de Georgia.

Jones fue uno de los electores suplentes de Trump durante el intento de revertir los resultados electorales en Georgia tras los comicios de 2020.

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También destaca Tom Tiffany, representante federal por Wisconsin.

Después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, Tiffany votó en contra de certificar las victorias de Joe Biden en el Colegio Electoral en Arizona y Pensilvania.

Posteriormente afirmó que también se habría opuesto a los votos electorales de Wisconsin si hubiera tenido la oportunidad.

Estos candidatos forman parte de un grupo más amplio de republicanos que rechazaron la victoria de Biden y ahora buscan cargos ejecutivos estatales.