Aunque reconoce desacuerdos, Trump insiste en que mantiene una sólida relación con Netanyahu

Trump respalda a Netanyahu.

Persisten diferencias sobre Líbano.

Irán sigue sin acuerdo.

El presidente Donald Trump aseguró que mantiene una buena relación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a pesar de reconocer diferencias respecto a las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

Las declaraciones se producen cuando se cumplen cien días desde el inicio de la guerra contra Irán y mientras la Casa Blanca trabaja para impulsar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Trump destaca su relación con Netanyahu

El presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura estar en sintonía con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a pesar de mantener algunas discrepancias sobre la ofensiva militar israelí en el Líbano.https://t.co/eOZKLsRMYQ — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 7, 2026



Segun EFE, durante una entrevista emitida por la cadena NBC, Trump afirmó que continúa en sintonía con el líder israelí.

El mandatario señaló que ambos mantienen una relación cercana y recordó la colaboración que han tenido en asuntos internacionales.

«Nos llevamos muy bien», afirmó Trump al referirse a Netanyahu.

El presidente agregó que ambos han sido «grandes camaradas» y que trabajaron juntos en asuntos que consideró importantes.

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Sin embargo, también reconoció que existen algunos puntos en los que no coinciden.

«Hicimos un trabajo muy, muy importante con cierto país que no fue más que un problema durante 47 años. Discrepo con él en un par de cosas», declaró.

Las palabras de Trump llegan en un momento especialmente sensible para la región, marcado por el conflicto en curso y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida negociada.