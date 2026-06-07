Aunque reconoce desacuerdos, Trump insiste en que mantiene una sólida relación con Netanyahu
Publicado el07/06/2026 a las 07:52
- Trump respalda a Netanyahu.
- Persisten diferencias sobre Líbano.
- Irán sigue sin acuerdo.
El presidente Donald Trump aseguró que mantiene una buena relación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a pesar de reconocer diferencias respecto a las operaciones militares israelíes en territorio libanés.
Las declaraciones se producen cuando se cumplen cien días desde el inicio de la guerra contra Irán y mientras la Casa Blanca trabaja para impulsar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.
Trump destaca su relación con Netanyahu
El presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura estar en sintonía con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a pesar de mantener algunas discrepancias sobre la ofensiva militar israelí en el Líbano.https://t.co/eOZKLsRMYQ
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 7, 2026
Segun EFE, durante una entrevista emitida por la cadena NBC, Trump afirmó que continúa en sintonía con el líder israelí.
El mandatario señaló que ambos mantienen una relación cercana y recordó la colaboración que han tenido en asuntos internacionales.
«Nos llevamos muy bien», afirmó Trump al referirse a Netanyahu.
El presidente agregó que ambos han sido «grandes camaradas» y que trabajaron juntos en asuntos que consideró importantes.
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Sin embargo, también reconoció que existen algunos puntos en los que no coinciden.
«Hicimos un trabajo muy, muy importante con cierto país que no fue más que un problema durante 47 años. Discrepo con él en un par de cosas», declaró.
Las palabras de Trump llegan en un momento especialmente sensible para la región, marcado por el conflicto en curso y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida negociada.
Las diferencias se centran en la ofensiva israelí en Líbano
Al ser consultado sobre los desacuerdos con Netanyahu, Trump señaló que una de las diferencias está relacionada con las acciones militares de Israel en Líbano.
El presidente explicó que preferiría una estrategia distinta contra Hizbulá.
Según indicó, le gustaría observar un enfoque más específico en las operaciones militares.
Trump afirmó que prefiere un «ataque más quirúrgico contra Hizbulá».
Las declaraciones se producen apenas una semana después de que el mandatario reconociera sentirse «perturbado» por los operativos israelíes en territorio libanés.
Ese comentario se dio en medio de los esfuerzos de la Casa Blanca para impulsar conversaciones orientadas a un posible acuerdo de paz con Irán.
Las operaciones militares de Israel en Líbano han sido uno de los temas que han generado atención dentro del contexto regional.
Pese a ello, Trump insistió en que sus diferencias con Netanyahu se limitan a determinados aspectos de la estrategia militar.
Trump insiste en que Irán debe negociar
Durante la entrevista, el presidente también abordó la situación con Irán.
Trump sostuvo que el país no tiene otra alternativa que negociar con Washington.
No obstante, reconoció que hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra.
El mandatario atribuyó esa situación a la postura de los líderes iraníes.
Según explicó, considera que las autoridades de Irán son «fuertes» y «orgullosas».
Por esa razón, indicó que las conversaciones todavía no han derivado en un entendimiento definitivo.
Las declaraciones reflejan la posición de la Casa Blanca en medio de los intentos por encontrar una salida diplomática al conflicto.
Mientras continúan las gestiones para un posible acuerdo, Trump reiteró que mantiene una relación positiva con Netanyahu, aunque reconoció diferencias sobre algunos aspectos de la ofensiva militar israelí en Líbano.
La atención permanece centrada en las negociaciones impulsadas por Washington y en la evolución de las operaciones militares en la región, mientras continúan los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto con Irán.