Aumentan las víctimas en Gaza tras una nueva ola de ataques israelíes
Publicado el06/06/2026 a las 12:51
- Nueve muertos en Gaza
- Ataques alcanzan desplazados
- Continúan tensiones regionales
Al menos nueve palestinos murieron este sábado en distintos ataques atribuidos al Ejército israelí en la Franja de Gaza, según información proporcionada por fuentes médicas locales.
Entre las víctimas se encuentra una niña y varios miembros de una misma familia, en una jornada que también dejó decenas de heridos en distintos puntos del enclave palestino.
Los ataques ocurrieron mientras continúan las conversaciones relacionadas con la aplicación del acuerdo de alto el fuego y en medio de un contexto de violencia que, según las autoridades sanitarias gazatíes, ha dejado miles de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.
Ataques en ciudad de Gaza dejan varias víctimas
Suben a nueve los muertos en Gaza por ataques del Ejército israelí este sábado.https://t.co/w0wn66CccA pic.twitter.com/l6fHUZRWQI
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 6, 2026
Según fuentes médicas del hospital Al Shifa, un ataque realizado con un dron cuadróptero israelí en el sureste del barrio de Zeitun provocó la muerte de un palestino e hirió a otras dos personas.
Segun EFE, la víctima fue identificada como Mehran Rizq Felfel.
Su cuerpo fue trasladado al hospital Al Shifa, donde también fueron atendidos los heridos.
En otro incidente registrado en la ciudad de Gaza, siete personas murieron y más de quince resultaron heridas cuando un dron impactó una tienda de campaña ubicada en el campo de desplazados conocido como Yawazat.
Entre los fallecidos se encontraban Naim Abdul Aziz Al Sarsawi, Mohammed Atiya Abu Afsh y Farhat Zahir Hararah.
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También murieron cuatro integrantes de una misma familia.
Las víctimas fueron identificadas como Abdullah Riyad Qadoum, Susan Al Harazin Qadum, Mirvat Al Harazin Qadum y la menor Mariam Abdullah Qadum.
Los ataques se produjeron en una zona donde se concentran personas desplazadas por el conflicto.
Un bombardeo en Jan Yunis eleva el número de fallecidos
La novena víctima mortal de la jornada falleció en el sur de la Franja de Gaza.
Según la información difundida, Mohamad Otman Farwana murió durante un bombardeo dirigido contra la vivienda de su familia en la calle Al Zaini, en el centro de la localidad de Jan Yunis.
El ataque también dejó a varias personas heridas.
Tras los hechos, Hamás emitió un comunicado en el que vinculó los ataques con las reuniones que se desarrollan en El Cairo para debatir la aplicación del acuerdo de alto el fuego.
La organización pidió a los países mediadores ejercer presión sobre Israel.
Hasta el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre los incidentes reportados durante esta jornada.
Las autoridades israelíes tampoco han emitido comentarios sobre las víctimas identificadas por las fuentes médicas gazatíes.
Continúan los enfrentamientos en Gaza y Cisjordania
Según los datos citados en el texto, más de 951 personas han muerto en Gaza por acciones militares israelíes desde la entrada en vigor de la tregua hace casi ocho meses.
Las cifras incluyen ataques dirigidos, tiroteos y jornadas de bombardeos continuos.
Además, el Ministerio de Sanidad gazatí informó que el número total de fallecidos desde octubre de 2023 asciende a 72.971.
En paralelo, este sábado se registraron nuevos incidentes en Cisjordania ocupada.
La Media Luna Roja Palestina informó que al menos ocho personas resultaron heridas en la localidad de Huwara.
Por su parte, la agencia Wafa elevó la cifra a nueve heridos.
Según la información difundida, decenas de colonos israelíes irrumpieron en la zona y provocaron daños a viviendas, vehículos y otras propiedades.
La jornada también incluyó denuncias de robo de ganado y daños a cultivos en distintas localidades cercanas a Nablus.
El Ejército israelí confirmó el despliegue de tropas y agentes de la Policía de Fronteras en Huwara tras recibir una denuncia sobre el supuesto robo de ganado perteneciente a civiles israelíes.
Asimismo, informó que revisa imágenes en las que aparece un soldado ejerciendo violencia contra un palestino.
En otro incidente ocurrido cerca de Hebrón, un soldado israelí mató a un bebé de siete meses e hirió a sus padres al abrir fuego contra el vehículo en el que viajaban.
Las fuerzas armadas israelíes reconocieron que el ataque se produjo contra civiles palestinos que no representaban una amenaza.
Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos relacionados con el alto el fuego, la violencia persiste tanto en Gaza como en Cisjordania, donde siguen registrándose víctimas, heridos y nuevos incidentes de seguridad.