Aumentan las víctimas en Gaza tras una nueva ola de ataques israelíes

Nueve muertos en Gaza

Ataques alcanzan desplazados

Continúan tensiones regionales

Al menos nueve palestinos murieron este sábado en distintos ataques atribuidos al Ejército israelí en la Franja de Gaza, según información proporcionada por fuentes médicas locales.

Entre las víctimas se encuentra una niña y varios miembros de una misma familia, en una jornada que también dejó decenas de heridos en distintos puntos del enclave palestino.

Los ataques ocurrieron mientras continúan las conversaciones relacionadas con la aplicación del acuerdo de alto el fuego y en medio de un contexto de violencia que, según las autoridades sanitarias gazatíes, ha dejado miles de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.

Ataques en ciudad de Gaza dejan varias víctimas

Suben a nueve los muertos en Gaza por ataques del Ejército israelí este sábado.https://t.co/w0wn66CccA pic.twitter.com/l6fHUZRWQI — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 6, 2026



Según fuentes médicas del hospital Al Shifa, un ataque realizado con un dron cuadróptero israelí en el sureste del barrio de Zeitun provocó la muerte de un palestino e hirió a otras dos personas.

Segun EFE, la víctima fue identificada como Mehran Rizq Felfel.

Su cuerpo fue trasladado al hospital Al Shifa, donde también fueron atendidos los heridos.

En otro incidente registrado en la ciudad de Gaza, siete personas murieron y más de quince resultaron heridas cuando un dron impactó una tienda de campaña ubicada en el campo de desplazados conocido como Yawazat.

Entre los fallecidos se encontraban Naim Abdul Aziz Al Sarsawi, Mohammed Atiya Abu Afsh y Farhat Zahir Hararah.

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También murieron cuatro integrantes de una misma familia.

Las víctimas fueron identificadas como Abdullah Riyad Qadoum, Susan Al Harazin Qadum, Mirvat Al Harazin Qadum y la menor Mariam Abdullah Qadum.

Los ataques se produjeron en una zona donde se concentran personas desplazadas por el conflicto.