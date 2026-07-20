Muertos por terremotos en Venezuela superan los 5.000
Publicado el19/07/2026 a las 15:08
- Más de 5.000 muertos
- Sin cifra de desaparecidos
- Crisis humanitaria creciente
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela sigue en aumento y ya supera los 5.000, en medio de críticas por la falta de transparencia oficial.
La ausencia de datos sobre desaparecidos y las denuncias sobre la respuesta estatal agravan la crisis humanitaria y la desconfianza en las autoridades.
Más de 5.000 muertos y miles de familias sin respuestas
El balance oficial elevó a 5.119 el número de fallecidos.
En las últimas 24 horas se sumaron 50 nuevas muertes.
La cifra de heridos permanece en 16.740, sin variaciones recientes.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron principalmente La Guaira.
A casi un mes de la tragedia, la emergencia sigue lejos de estabilizarse.
Régimen evita hablar de desaparecidos pese a cifras de la ONU
Las autoridades no han dado un número oficial de desaparecidos.
Este silencio ha generado cuestionamientos dentro y fuera del país.
Desde el inicio de la crisis, la ONU proyectó hasta 50.000 personas no localizadas.
Familias continúan buscando entre escombros con la esperanza de hallar a sus seres queridos.
La falta de información oficial ha intensificado la incertidumbre.
Devastación masiva y crisis humanitaria en expansión
Las labores de rescate continúan en medio de condiciones extremas.
Al menos 190 edificios colapsaron tras los terremotos.
Otras 856 estructuras presentan daños significativos.
Más de 17.900 personas perdieron sus viviendas.
Unas 21.470 se encuentran en 107 campamentos temporales.
El uso de maquinaria pesada domina el paisaje en zonas afectadas.
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