Muertos por terremotos en Venezuela superan los 5.000

Más de 5.000 muertos

Sin cifra de desaparecidos

Crisis humanitaria creciente

La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela sigue en aumento y ya supera los 5.000, en medio de críticas por la falta de transparencia oficial.

La ausencia de datos sobre desaparecidos y las denuncias sobre la respuesta estatal agravan la crisis humanitaria y la desconfianza en las autoridades.

Más de 5.000 muertos y miles de familias sin respuestas

El balance oficial elevó a 5.119 el número de fallecidos.

En las últimas 24 horas se sumaron 50 nuevas muertes.

La cifra de heridos permanece en 16.740, sin variaciones recientes.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron principalmente La Guaira.

A casi un mes de la tragedia, la emergencia sigue lejos de estabilizarse.