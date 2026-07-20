Capturan en México a estadounidense buscado por narcotráfico y vinculado a Los Chapitos

Capturan a estadounidense por narcotráfico

Lo vinculan con Chapitos

DEA apoyó el operativo

Las autoridades mexicanas detuvieron este lunes en Mazatlán, Sinaloa, a un ciudadano estadounidense que era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

El arresto ocurre en medio de la creciente cooperación entre ambos países para combatir al crimen organizado y en un momento de alta presión sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en territorio mexicano.

Además, el detenido fue identificado como Janero Van ‘N’, quien, de acuerdo con las autoridades, mantenía presuntos vínculos con Los Chapitos, una de las principales facciones del Cartel de Sinaloa.

La captura también coincide con un periodo de fuertes tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos por las estrategias para enfrentar a los cárteles y frenar el tráfico de drogas.

Operativo conjunto permitió localizar al sospechoso en Mazatlán

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que la detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina con apoyo de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración.

«El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos», escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

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Las autoridades también confirmaron que la operación contó con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA), mediante mecanismos de intercambio de información entre ambos gobiernos.

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre el proceso legal que enfrentará el detenido ni sobre una posible solicitud formal de extradición.