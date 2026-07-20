Capturan en México a estadounidense buscado por narcotráfico y vinculado a Los Chapitos
Publicado el20/07/2026 a las 09:36
- Capturan a estadounidense por narcotráfico
- Lo vinculan con Chapitos
- DEA apoyó el operativo
Las autoridades mexicanas detuvieron este lunes en Mazatlán, Sinaloa, a un ciudadano estadounidense que era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
El arresto ocurre en medio de la creciente cooperación entre ambos países para combatir al crimen organizado y en un momento de alta presión sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en territorio mexicano.
Además, el detenido fue identificado como Janero Van ‘N’, quien, de acuerdo con las autoridades, mantenía presuntos vínculos con Los Chapitos, una de las principales facciones del Cartel de Sinaloa.
La captura también coincide con un periodo de fuertes tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos por las estrategias para enfrentar a los cárteles y frenar el tráfico de drogas.
Operativo conjunto permitió localizar al sospechoso en Mazatlán
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que la detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina con apoyo de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración.
«El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos», escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.
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Las autoridades también confirmaron que la operación contó con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA), mediante mecanismos de intercambio de información entre ambos gobiernos.
Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre el proceso legal que enfrentará el detenido ni sobre una posible solicitud formal de extradición.
Los Chapitos mantienen una disputa interna en Sinaloa
Los Chapitos son una de las facciones más poderosas del Cartel de Sinaloa y están integrados por hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple una condena en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.
Desde 2024, este grupo sostiene una confrontación con la facción de Los Mayos, ligada a la estructura de Ismael «El Mayo» Zambada, también preso en territorio estadounidense.
La disputa entre ambas organizaciones ha incrementado significativamente la violencia en Sinaloa, donde se han registrado más de 3,000 homicidios, según la información difundida por las autoridades.
Ante este escenario, el Gobierno mexicano ha reforzado el despliegue de fuerzas federales en distintos municipios del estado para intentar contener los enfrentamientos.
En Mazatlán, Sinaloa, fue detenido Janero Van “N”, ciudadano estadounidense, quien fue identificado como presunto integrante de Los Chapitos y es requerido por el gobierno de Trump por delitos relacionados con el tráfico de estupefacienteshttps://t.co/UO7yLgeiEp pic.twitter.com/R9WC4UphUk
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) July 20, 2026
La captura ocurre en medio de tensiones entre México y EE.UU.
El arresto se produce mientras ambos países mantienen diferencias sobre la estrategia para combatir al narcotráfico y la responsabilidad de cada nación frente a la crisis del fentanilo y otras drogas.
Recientemente, el director de la DEA, Terry Cole, aseguró que existe una «conexión mortal» entre los cárteles de la droga y autoridades mexicanas, declaraciones que generaron reacciones inmediatas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió al funcionario estadounidense pidiéndole que concentre sus esfuerzos en el trabajo que la agencia antidrogas tiene pendiente dentro de Estados Unidos.
Pese a esas diferencias públicas, la captura de Janero Van ‘N’ refleja que los mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia entre ambos gobiernos continúan activos en investigaciones relacionadas con el crimen organizado, detalló ‘EFE’ y ‘El Heraldo de México‘.