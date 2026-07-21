EE.UU. intensifica los bombardeos sobre Irán y escala la tensión en el estrecho de Ormuz

EEUU intensifica bombardeos sobre Irán

Irán responde a ofensiva

Crecen las bajas estadounidenses

Estados Unidos lanzó este lunes una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó diez días consecutivos de operaciones militares desde el reinicio de las hostilidades entre ambos países.

La ofensiva estuvo dirigida contra centros de mando, posiciones de lanzamiento de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

De acuerdo con el mando militar, estos bombardeos buscan reducir la capacidad iraní para ejecutar ataques contra embarcaciones comerciales que cruzan el estratégico estrecho de Ormuz.

El incremento de las operaciones refleja una nueva fase del conflicto, que se ha intensificado desde el fin de la tregua anunciada por el presidente Donald Trump a comienzos de julio.

El Pentágono mantiene el foco en proteger la navegación comercial

En un comunicado oficial, CENTCOM aseguró: «Las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea para degradar la capacidad de Irán de continuar atacando a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz».

El Comando Central también afirmó que la navegación comercial continúa desarrollándose por ese corredor marítimo, considerado uno de los más importantes para el comercio energético mundial.

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Según la información oficial, desde principios de mayo las fuerzas estadounidenses han contribuido al tránsito seguro de aproximadamente 900 buques comerciales y al transporte de unos 450 millones de barriles de petróleo.

Las autoridades militares añadieron que las tropas desplegadas en la región permanecen preparadas para responder a cualquier nueva agresión que ponga en riesgo a marinos civiles o a intereses estadounidenses.