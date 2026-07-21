EE.UU. intensifica los bombardeos sobre Irán y escala la tensión en el estrecho de Ormuz
Publicado el21/07/2026 a las 09:54
- EEUU intensifica bombardeos sobre Irán
- Irán responde a ofensiva
- Crecen las bajas estadounidenses
Estados Unidos lanzó este lunes una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó diez días consecutivos de operaciones militares desde el reinicio de las hostilidades entre ambos países.
La ofensiva estuvo dirigida contra centros de mando, posiciones de lanzamiento de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
De acuerdo con el mando militar, estos bombardeos buscan reducir la capacidad iraní para ejecutar ataques contra embarcaciones comerciales que cruzan el estratégico estrecho de Ormuz.
El incremento de las operaciones refleja una nueva fase del conflicto, que se ha intensificado desde el fin de la tregua anunciada por el presidente Donald Trump a comienzos de julio.
El Pentágono mantiene el foco en proteger la navegación comercial
En un comunicado oficial, CENTCOM aseguró: «Las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea para degradar la capacidad de Irán de continuar atacando a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz».
El Comando Central también afirmó que la navegación comercial continúa desarrollándose por ese corredor marítimo, considerado uno de los más importantes para el comercio energético mundial.
TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos
Según la información oficial, desde principios de mayo las fuerzas estadounidenses han contribuido al tránsito seguro de aproximadamente 900 buques comerciales y al transporte de unos 450 millones de barriles de petróleo.
Las autoridades militares añadieron que las tropas desplegadas en la región permanecen preparadas para responder a cualquier nueva agresión que ponga en riesgo a marinos civiles o a intereses estadounidenses.
La ruptura del alto el fuego reavivó el intercambio de ataques
Desde que terminó la tregua entre Washington y Teherán, ambos países han mantenido un intercambio constante de operaciones militares en distintos puntos de la región.
Estados Unidos sostiene que sus acciones buscan limitar las capacidades ofensivas iraníes contra la navegación internacional, mientras Irán ha respondido atacando objetivos estadounidenses y de sus aliados.
Antes de la ofensiva de este lunes, Donald Trump endureció nuevamente su discurso tras la muerte de militares estadounidenses en ataques atribuidos a Irán.
En Truth Social, el mandatario escribió: «Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más», en referencia al aumento de las represalias militares.
Las bajas elevan la presión sobre un posible acuerdo nuclear
Las declaraciones de Trump llegaron después de la muerte de dos soldados estadounidenses en una base militar de Jordania y de otro efectivo fallecido en Irak durante la detonación controlada de un explosivo de origen iraní.
Estas representan las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego alcanzado hace casi dos semanas entre Washington y Teherán.
Con esos fallecimientos, el número de militares estadounidenses muertos asciende al menos a 17 desde el inicio de la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, conflicto que dio paso a la guerra actual.
Mientras continúan los bombardeos y las respuestas militares de ambos bandos, este martes se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaron en Suiza una hoja de ruta para intentar alcanzar en 60 días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, un objetivo que permanece cada vez más distante debido a la continuidad de los ataques, detalló ‘EFE’ y ‘Los Ángeles Times‘.