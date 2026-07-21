¿Qué pasó realmente con la empleada del hotel que lanzó objetos a turistas?
Publicado el20/07/2026 a las 23:30
- Empleada lanza objetos
- Turistas viven tensión
- Hotel guarda silencio
Un incidente ocurrido en un hotel de Punta Cana ha generado indignación en redes sociales luego de que una empleada fuera captada en video lanzando objetos contra turistas en un área de restaurante, en una escena que rápidamente se volvió viral.
El caso impacta directamente la percepción de seguridad en destinos turísticos del Caribe y pone presión sobre hoteles para responder ante situaciones que afectan la experiencia de visitantes internacionales.
Tensión y caos en un reconocido hotel turístico
El hecho se registró en el hotel Moon Palace, uno de los complejos más conocidos de la zona.
En el video, difundido ampliamente en redes, se observa a la trabajadora arrojando distintos objetos hacia los comensales.
Uno de los turistas, ubicado cerca de una vitrina de alimentos, fue el más afectado.
Mientras tanto, otros presentes intentaron intervenir para evitar que la situación escalara.
El ambiente pasó rápidamente de una comida tranquila a un momento de tensión y desconcierto.
Gritos, insultos y una reacción fuera de control
Además de lanzar objetos, la empleada también gritaba e insultaba a los turistas.
En el audio se logra escuchar una frase dirigida a una cliente: “Una mujer que está trabajando eso no se lo merece”.
Las imágenes muestran a varias personas tratando de proteger al hombre agredido.
El altercado continuó durante varios segundos sin control inmediato.
Finalmente, un agente de seguridad del hotel intervino para calmar la situación.
Silencio del hotel y debate encendido en redes
Hasta el momento, la administración del hotel no ha emitido un comunicado oficial.
Tampoco se ha informado si se tomaron medidas disciplinarias contra la empleada.
En redes sociales, el video ha generado miles de reacciones y opiniones divididas.
Algunos usuarios critican la falta de control del personal, mientras otros sugieren que podría tratarse de un problema de salud mental.
Especialistas explican que un brote psicótico implica una desconexión temporal con la realidad, aunque no hay confirmación de que ese haya sido el caso.
Mientras tanto, el incidente sigue generando conversación sobre protocolos de seguridad y manejo de crisis en la industria hotelera.
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