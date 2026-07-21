¿Qué pasó realmente con la empleada del hotel que lanzó objetos a turistas?

Empleada lanza objetos

Turistas viven tensión

Hotel guarda silencio

Un incidente ocurrido en un hotel de Punta Cana ha generado indignación en redes sociales luego de que una empleada fuera captada en video lanzando objetos contra turistas en un área de restaurante, en una escena que rápidamente se volvió viral.

El caso impacta directamente la percepción de seguridad en destinos turísticos del Caribe y pone presión sobre hoteles para responder ante situaciones que afectan la experiencia de visitantes internacionales.

Tensión y caos en un reconocido hotel turístico

El hecho se registró en el hotel Moon Palace, uno de los complejos más conocidos de la zona.

En el video, difundido ampliamente en redes, se observa a la trabajadora arrojando distintos objetos hacia los comensales.

Uno de los turistas, ubicado cerca de una vitrina de alimentos, fue el más afectado.

Mientras tanto, otros presentes intentaron intervenir para evitar que la situación escalara.

El ambiente pasó rápidamente de una comida tranquila a un momento de tensión y desconcierto.