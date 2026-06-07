Trump abandona entrevista tras fuerte intercambio con conductora de NBC
Publicado el07/06/2026 a las 07:41
- Trump abandona entrevista televisiva.
- Discuten elecciones de California.
- NBC y Trump chocan.
Una entrevista entre el presidente Donald Trump y la presentadora Kristen Welker terminó de manera abrupta después de un tenso intercambio sobre las elecciones primarias de California y las acusaciones de fraude electoral planteadas por el mandatario.
El enfrentamiento se produjo durante una entrevista para el programa «Meet the Press» de NBC, uno de los espacios políticos más influyentes de la televisión estadounidense.
La discusión comenzó por las elecciones de California
Segun USATODAY, el intercambio ocurrió mientras Trump visitaba Wisconsin, un estado considerado clave para ambos partidos y que ganó en las elecciones de 2024.
La conversación giró en torno a las elecciones primarias celebradas en California el 2 de junio.
Durante la entrevista, Welker señaló que los republicanos habían obtenido resultados favorables en algunas contiendas dentro del estado.
Trump respondió afirmando que los republicanos estaban perdiendo terreno debido a lo que calificó como una «elección amañada».
La discusión se centró en el proceso de conteo de votos en California, que suele extenderse durante varios días después de la jornada electoral.
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Los republicanos han criticado la duración de este procedimiento.
Entre las contiendas observadas se encuentran la carrera por la Alcaldía de Los Ángeles y la gubernatura de California.
En ambos casos, candidatos republicanos ocupaban el segundo lugar mientras los aspirantes demócratas avanzaban en el recuento.
California utiliza un sistema conocido como «primarias de la jungla», en el que todos los candidatos compiten en una misma boleta y los dos más votados avanzan a la elección general.
Welker pidió pruebas y la tensión aumentó
Reporter: Would you unfreeze any Iranian assets or lift sanctions in advance as part of any deal?
Trump: No. That will happen later. If they behave well, we will start negotiations. pic.twitter.com/LvaD0ugujY
— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2026
Durante la entrevista, Welker explicó que el proceso de conteo observado corresponde al sistema utilizado habitualmente en California.
Trump respondió preguntando por qué se realiza de esa manera.
Según el presidente, el motivo sería que «están haciendo trampa en las elecciones».
La periodista le preguntó entonces si contaba con pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
Trump respondió que solo tenía que mirar y escuchar a las personas.
Welker insistió en solicitar evidencias concretas de fraude electoral.
También reiteró que el conteo de varios días forma parte del procedimiento habitual en California.
Trump cuestionó si era apropiado continuar contabilizando votos cinco días después de la elección.
La presentadora respondió que funcionarios estatales han señalado que trabajan para agilizar el proceso, aunque reconocen que el conteo requiere tiempo.
Fue entonces cuando la conversación se volvió más confrontativa.
Trump acusó a Welker y a la prensa de ser corruptos.
La periodista rechazó esas afirmaciones.
El mandatario sostuvo que las preguntas formuladas durante la entrevista favorecían determinadas posiciones.
Trump decidió terminar la entrevista
Mientras Welker intentaba continuar con la conversación, Trump elevó el tono de sus críticas.
También dirigió comentarios hacia otros medios de comunicación, entre ellos ABC, CBS y CNN.
Posteriormente, el presidente dio por terminada la entrevista.
Según las imágenes difundidas, se retiró el micrófono y declaró que había tenido suficiente.
«Lo siento. Démoslo por terminado porque ya he tenido suficiente», expresó.
Trump también recordó que había permanecido durante un largo periodo bajo la lluvia mientras se realizaba la entrevista.
Cuando Welker señaló que había viajado hasta Wisconsin para realizar la conversación, el mandatario respondió que ya le había dedicado suficiente tiempo.
Tras la emisión del programa, la presentadora explicó desde el estudio de Washington que había conversado con Trump un día antes de la entrevista.
También comentó que ambos habían hablado sobre las dificultades provocadas por las condiciones meteorológicas.
Welker añadió que el presidente aceptó concederle una nueva entrevista en el futuro.
Aunque el encuentro terminó de forma abrupta, la conductora señaló que existe el compromiso de realizar una nueva entrevista con el mandatario en una próxima fecha.