Trump abandona entrevista tras fuerte intercambio con conductora de NBC

Trump abandona entrevista televisiva.

Discuten elecciones de California.

NBC y Trump chocan.

Una entrevista entre el presidente Donald Trump y la presentadora Kristen Welker terminó de manera abrupta después de un tenso intercambio sobre las elecciones primarias de California y las acusaciones de fraude electoral planteadas por el mandatario.

El enfrentamiento se produjo durante una entrevista para el programa «Meet the Press» de NBC, uno de los espacios políticos más influyentes de la televisión estadounidense.

La discusión comenzó por las elecciones de California



Segun USATODAY, el intercambio ocurrió mientras Trump visitaba Wisconsin, un estado considerado clave para ambos partidos y que ganó en las elecciones de 2024.

La conversación giró en torno a las elecciones primarias celebradas en California el 2 de junio.

Durante la entrevista, Welker señaló que los republicanos habían obtenido resultados favorables en algunas contiendas dentro del estado.

Trump respondió afirmando que los republicanos estaban perdiendo terreno debido a lo que calificó como una «elección amañada».

La discusión se centró en el proceso de conteo de votos en California, que suele extenderse durante varios días después de la jornada electoral.

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Los republicanos han criticado la duración de este procedimiento.

Entre las contiendas observadas se encuentran la carrera por la Alcaldía de Los Ángeles y la gubernatura de California.

En ambos casos, candidatos republicanos ocupaban el segundo lugar mientras los aspirantes demócratas avanzaban en el recuento.

California utiliza un sistema conocido como «primarias de la jungla», en el que todos los candidatos compiten en una misma boleta y los dos más votados avanzan a la elección general.