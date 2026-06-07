Trump mantiene su estrategia militar frente a Irán y asegura conocer pistas sobre el nuevo líder

Trump mantiene tropas desplegadas.

Reconoce 13 bajas militares.

Habla sobre Jameneí.

El presidente Donald Trump afirmó que no contempla retirar a los aproximadamente 50.000 soldados estadounidenses desplegados en el marco del conflicto contra Irán hasta que se alcance una conclusión definitiva de la misión.

Las declaraciones reflejan la postura de la Casa Blanca respecto a la presencia militar estadounidense en la región mientras continúan las tensiones derivadas del conflicto con Irán.

Trump rechaza un repliegue militar en este momento

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Segun EFE, durante una entrevista concedida a NBC y emitida este domingo, Trump descartó que exista un plan para retirar a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona.

El mandatario sostuvo que considera prematuro un repliegue de tropas.

Según explicó, Estados Unidos podría necesitar recurrir a esos efectivos dependiendo de la evolución de los acontecimientos.

Trump también rechazó que los militares estadounidenses se encuentren actualmente en una situación de riesgo.

«No considero que estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto», afirmó.

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El presidente calificó como «insensato» retirar las tropas en este momento.

Sus declaraciones llegan mientras continúan las operaciones relacionadas con el conflicto contra Irán y los esfuerzos de Washington por mantener presencia en la región.

La cifra mencionada por Trump ronda los 50.000 soldados desplegados.

El mandatario insistió en que cualquier decisión sobre la presencia militar dependerá de que la misión alcance una conclusión satisfactoria.