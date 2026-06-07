Trump mantiene su estrategia militar frente a Irán y asegura conocer pistas sobre el nuevo líder
Publicado el07/06/2026 a las 09:06
- Trump mantiene tropas desplegadas.
- Reconoce 13 bajas militares.
- Habla sobre Jameneí.
El presidente Donald Trump afirmó que no contempla retirar a los aproximadamente 50.000 soldados estadounidenses desplegados en el marco del conflicto contra Irán hasta que se alcance una conclusión definitiva de la misión.
Las declaraciones reflejan la postura de la Casa Blanca respecto a la presencia militar estadounidense en la región mientras continúan las tensiones derivadas del conflicto con Irán.
Trump rechaza un repliegue militar en este momento
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Segun EFE, durante una entrevista concedida a NBC y emitida este domingo, Trump descartó que exista un plan para retirar a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona.
El mandatario sostuvo que considera prematuro un repliegue de tropas.
Según explicó, Estados Unidos podría necesitar recurrir a esos efectivos dependiendo de la evolución de los acontecimientos.
Trump también rechazó que los militares estadounidenses se encuentren actualmente en una situación de riesgo.
«No considero que estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto», afirmó.
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El presidente calificó como «insensato» retirar las tropas en este momento.
Sus declaraciones llegan mientras continúan las operaciones relacionadas con el conflicto contra Irán y los esfuerzos de Washington por mantener presencia en la región.
La cifra mencionada por Trump ronda los 50.000 soldados desplegados.
El mandatario insistió en que cualquier decisión sobre la presencia militar dependerá de que la misión alcance una conclusión satisfactoria.
Trump reconoce bajas estadounidenses durante el conflicto
El presidente también abordó el balance de víctimas estadounidenses registradas desde el inicio de las hostilidades.
Según indicó, el número oficial de fallecidos asciende a 13 miembros del servicio militar.
Trump reconoció que la cifra representa una pérdida importante.
«Hemos perdido a 13 personas aquí y eso es mucho. Trece personas son demasiadas», declaró.
El mandatario recordó varios incidentes ocurridos durante el conflicto.
El 1 de marzo, seis militares murieron tras un ataque iraní contra el puerto de Shuaiba, en Kuwait.
Posteriormente, el 8 de marzo, otro soldado perdió la vida después de una ofensiva iraní contra la base aérea del Príncipe Sultán, en Arabia Saudí.
El incidente más reciente ocurrió el 12 de marzo.
En esa fecha, seis uniformados fallecieron cuando un avión cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea estadounidense se estrelló en el oeste de Irak.
Trump comparó estas cifras con otros conflictos militares del pasado.
Según explicó, el número de bajas registradas es inferior al de otras guerras en las que participó Estados Unidos.
Trump asegura tener pistas sobre Mojtaba Jameneí
Durante la entrevista, el mandatario también habló sobre la situación del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.
Trump afirmó que existe una «alta probabilidad» de que conozca su paradero.
No obstante, evitó ofrecer detalles específicos sobre la información disponible.
El presidente señaló que Mojtaba Jameneí le parece una figura «más racional» que su predecesor.
Asimismo, aseguró que el nuevo líder iraní se encuentra herido.
Según Trump, Jameneí resultó lesionado durante el ataque en el que murió su padre, el ayatolá Alí Jameneí.
«Más joven, creo, y más racional. Herido; está bastante malherido. Así que hay una cierta valentía ahí», expresó.
Mojtaba Jameneí asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre.
Desde el bombardeo en el que resultó herido no ha aparecido públicamente.
Aunque Trump no reveló detalles concretos sobre su ubicación, sugirió que los servicios de inteligencia estadounidenses cuentan con información precisa sobre el caso.
La atención permanece puesta en la evolución del conflicto, la permanencia de las tropas estadounidenses en la región y la situación del nuevo liderazgo iraní tras los recientes acontecimientos.