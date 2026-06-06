Estados Unidos confirma visas para Irán y despeja las dudas sobre su participación en el Mundial 2026

EE.UU. aprueba visas iraníes

Irán jugará Mundial 2026

Despejan dudas migratorias

La selección nacional de fútbol de Irán recibió la confirmación de que podrá ingresar a Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026, luego de que autoridades estadounidenses anunciaran la emisión de las visas necesarias para el equipo.

La decisión despeja la incertidumbre que surgió en las últimas semanas debido a las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y a las dudas sobre si los futbolistas podrían acceder al país para participar en la competencia.

Irán fue una de las primeras selecciones en asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tenía previsto disputar partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, lo que había generado interrogantes sobre los permisos de ingreso para jugadores y personal acreditado.

Washington confirma el procesamiento de visas

Proud of our outstanding team at the U.S. Embassy in Ankara for their work processing visas for Iran’s national football team on their road to the @FIFAWorldCup in the United States. Sports transcends borders, and we look forward to welcoming competitors and fans from around the… https://t.co/KpFUCFcvZV — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 5, 2026



Segun EFE, la confirmación fue realizada este viernes por Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el diplomático destacó el trabajo realizado por el personal estadounidense encargado de procesar la documentación necesaria para la selección iraní.

«Estamos orgullosos de nuestro extraordinario equipo en la Embajada de los Estados Unidos en Ankara por su trabajo procesando visas para el equipo nacional de fútbol de Irán en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA», escribió Barrack.

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El mensaje representa la primera confirmación oficial sobre la autorización de ingreso para el combinado asiático.

La declaración llega en un momento en que persistían dudas sobre la aplicación de las restricciones migratorias a ciudadanos iraníes y sobre cómo estas podrían afectar la participación de la selección en el torneo.