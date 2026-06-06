Estados Unidos confirma visas para Irán y despeja las dudas sobre su participación en el Mundial 2026
Publicado el06/06/2026 a las 09:53
- EE.UU. aprueba visas iraníes
- Irán jugará Mundial 2026
- Despejan dudas migratorias
La selección nacional de fútbol de Irán recibió la confirmación de que podrá ingresar a Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026, luego de que autoridades estadounidenses anunciaran la emisión de las visas necesarias para el equipo.
La decisión despeja la incertidumbre que surgió en las últimas semanas debido a las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y a las dudas sobre si los futbolistas podrían acceder al país para participar en la competencia.
Irán fue una de las primeras selecciones en asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tenía previsto disputar partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, lo que había generado interrogantes sobre los permisos de ingreso para jugadores y personal acreditado.
Washington confirma el procesamiento de visas
Proud of our outstanding team at the U.S. Embassy in Ankara for their work processing visas for Iran’s national football team on their road to the @FIFAWorldCup in the United States.
Sports transcends borders, and we look forward to welcoming competitors and fans from around the… https://t.co/KpFUCFcvZV
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 5, 2026
Segun EFE, la confirmación fue realizada este viernes por Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el diplomático destacó el trabajo realizado por el personal estadounidense encargado de procesar la documentación necesaria para la selección iraní.
«Estamos orgullosos de nuestro extraordinario equipo en la Embajada de los Estados Unidos en Ankara por su trabajo procesando visas para el equipo nacional de fútbol de Irán en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA», escribió Barrack.
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El mensaje representa la primera confirmación oficial sobre la autorización de ingreso para el combinado asiático.
La declaración llega en un momento en que persistían dudas sobre la aplicación de las restricciones migratorias a ciudadanos iraníes y sobre cómo estas podrían afectar la participación de la selección en el torneo.
El deporte como puente internacional
En su publicación, Barrack también destacó el papel del deporte como espacio de encuentro entre naciones.
«En Estados Unidos, el deporte trasciende fronteras y esperamos dar la bienvenida a competidores y aficionados de todo el mundo», señaló.
Sus palabras fueron interpretadas como una señal de la disposición de Washington para permitir la participación de Irán en la competencia que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá.
La confirmación se produce pese a que continúa la guerra en Oriente Medio contra Teherán, un conflicto que se acerca a los 100 días desde su inicio sin que se vislumbre una solución.
Antes del anuncio oficial, la situación había generado incertidumbre debido a las restricciones migratorias aplicadas por la Administración estadounidense a ciudadanos de varios países, incluido Irán.
Sin embargo, las competiciones deportivas internacionales contemplan excepciones para atletas, entrenadores y personal acreditado.
Irán ya tiene definido su plan para el torneo
La selección iraní estableció su base de operaciones en México para la Copa Mundial de 2026.
Desde allí se trasladará a Estados Unidos para disputar los partidos correspondientes a la fase de grupos.
Irán debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles.
El combinado asiático competirá en el Grupo G, integrado además por Bélgica y Egipto.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito en la historia del torneo al convertirse en la primera edición con la participación de 48 selecciones.
Estados Unidos, Canadá y México compartirán la organización del campeonato y recibirán a equipos y aficionados de distintas partes del mundo entre junio y julio.
Con la emisión de las visas ya confirmada, la participación de Irán en el Mundial de 2026 queda asegurada, permitiendo que la selección continúe con la planificación deportiva de cara a sus compromisos en Los Ángeles y Seattle.