Tragedia en Los Ángeles: actor de “Jumanji” muere apuñalado y detienen al hijo de su pareja
Publicado el05/06/2026 a las 08:00
- Muere actor de Jumanji
- Sospechoso confesó al 911
- Fianza de 2 millones
El actor estadounidense James Handy murió a los 81 años tras ser apuñalado el miércoles 3 de mayo en West Valley, Los Ángeles, hecho que conmocionó a la comunidad artística.
El Departamento de Policía recibió la llamada al 911 alrededor de las 9:30 a.m., sin saber inicialmente que la víctima era una figura reconocida del cine y la televisión.
Durante esa comunicación, los oficiales escucharon una declaración que marcaría el rumbo de la investigación: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.
Esa frase alertó a las autoridades, que se movilizaron de inmediato hacia la cuadra 19200 de la calle Erwin para verificar la situación reportada.
El actor fue hallado en el jardín
Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a James Handy inconsciente en el jardín delantero de la vivienda, con una herida de arma blanca en el pecho.
El intérprete, conocido por su participación en producciones como “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.
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Pese a los esfuerzos médicos, poco después se confirmó su muerte, cerrando de manera abrupta una trayectoria artística que se extendía desde la década de 1970.
Asimismo, la escena quedó bajo resguardo policial mientras peritos recababan evidencias y comenzaban a reconstruir lo ocurrido en las horas previas al ataque.
Sospechoso fue detenido en el lugar
Las autoridades señalaron a Michael Gledhill, de 44 años y residente de Tarzana, como principal sospechoso del crimen ocurrido en la vivienda.
De acuerdo con los investigadores, cuando los oficiales llegaron al sitio, el hombre hizo señas y manifestó que era la persona que estaban buscando.
Posteriormente se dio a conocer que Gledhill vivía en la residencia junto a su madre, quien mantenía una relación sentimental con el actor.
Además, el detenido fue arrestado bajo sospecha de asesinato y trasladado a prisión, donde quedó con una fianza fijada en 2 millones de dólares.
Investigación sigue en curso
Las autoridades confirmaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al fatal desenlace.
Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el posible móvil, mientras se analizan testimonios y pruebas recolectadas en la escena.
El fallecimiento de James Handy ha generado reacciones entre seguidores y colegas que recuerdan su amplia carrera en cine y televisión.
Asimismo, la comunidad artística de Hollywood enfrenta ahora la pérdida de un actor veterano cuya vida terminó de manera violenta e inesperada, señaló ‘BBC‘ y ‘El Heraldo de México‘.