Tragedia en Los Ángeles: actor de “Jumanji” muere apuñalado y detienen al hijo de su pareja

Muere actor de Jumanji

Sospechoso confesó al 911

Fianza de 2 millones

El actor estadounidense James Handy murió a los 81 años tras ser apuñalado el miércoles 3 de mayo en West Valley, Los Ángeles, hecho que conmocionó a la comunidad artística.

El Departamento de Policía recibió la llamada al 911 alrededor de las 9:30 a.m., sin saber inicialmente que la víctima era una figura reconocida del cine y la televisión.

Durante esa comunicación, los oficiales escucharon una declaración que marcaría el rumbo de la investigación: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Esa frase alertó a las autoridades, que se movilizaron de inmediato hacia la cuadra 19200 de la calle Erwin para verificar la situación reportada.

El actor fue hallado en el jardín

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a James Handy inconsciente en el jardín delantero de la vivienda, con una herida de arma blanca en el pecho.

El intérprete, conocido por su participación en producciones como “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.

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Pese a los esfuerzos médicos, poco después se confirmó su muerte, cerrando de manera abrupta una trayectoria artística que se extendía desde la década de 1970.

Asimismo, la escena quedó bajo resguardo policial mientras peritos recababan evidencias y comenzaban a reconstruir lo ocurrido en las horas previas al ataque.