Trump asegura que Irán acabará negociando con Estados Unidos pese a las dificultades actuales
Publicado el06/06/2026 a las 10:24
- Trump presiona por acuerdo
- Irán mantiene exigencias económicas
- Negociaciones siguen sin consenso
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra siguen sin alcanzar un acuerdo definitivo, mientras ambas partes continúan enviando mensajes distintos sobre el estado real de las negociaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán todavía no ha aceptado un acuerdo porque sus dirigentes son “fuertes” y “orgullosos”, aunque sostuvo que eventualmente tendrán que negociar con Washington.
Las declaraciones de Trump se producen mientras el conflicto entra en su cuarto mes y persisten las diferencias entre ambos gobiernos sobre las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo de paz.
Trump defiende el ritmo de las negociaciones
Ver esta publicación en Instagram
Segun EFE, durante una entrevista con NBC News, Trump fue consultado sobre las conversaciones que mantienen ambos países para intentar poner fin a la guerra.
Según explicó, la falta de un acuerdo inmediato responde a la posición adoptada por los líderes iraníes.
«Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo», afirmó Trump a la periodista Kristen Welker.
El mandatario defendió además el ritmo de las negociaciones y rechazó las críticas de quienes consideran que el proceso avanza demasiado lento.
TE PUEDE INTERESAR: La selección iraní podrá jugar el Mundial 2026 tras la aprobación de visas por parte de EE.UU.
De acuerdo con NBC News, Trump insistió en que resolver una confrontación de esta magnitud requiere tiempo y comparó la situación actual con la guerra de Vietnam.
Sus declaraciones reflejan el contraste entre las expectativas de una solución rápida y la complejidad de las conversaciones que continúan desarrollándose entre ambas partes.
Washington insiste en que Irán perdió capacidad militar
Durante la entrevista, Trump reiteró afirmaciones que ya había realizado anteriormente sobre el impacto de las operaciones estadounidenses contra objetivos iraníes.
El presidente sostuvo que Estados Unidos ha destruido gran parte de la capacidad militar de la República Islámica.
Según indicó, entre los objetivos afectados se encuentran fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles.
No obstante, reconoció que Teherán aún conserva una parte de su arsenal.
Trump estimó que Irán mantiene entre el 21 % y el 22 % de su capacidad militar.
Las declaraciones forman parte de los argumentos que Washington ha utilizado para defender su estrategia durante el conflicto y para sostener que la presión sobre Teherán está teniendo resultados.
Los fondos congelados siguen siendo un punto de disputa
Mientras Trump sostiene que las conversaciones continúan avanzando, desde Irán han surgido señales diferentes sobre el estado de las negociaciones.
Previamente, un alto funcionario de la República Islámica declaró a CNN que un posible acuerdo depende de que Estados Unidos acepte liberar 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados.
«Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24 mil millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino», afirmó el funcionario.
Estados Unidos e Irán han intercambiado durante semanas borradores de un acuerdo de paz a través de mediadores paquistaníes.
Sin embargo, ambas partes mantienen versiones distintas sobre el estado de las conversaciones.
Mientras Teherán asegura que las negociaciones se encuentran paralizadas, Trump insiste en que siguen en marcha y sostiene que incluso podría anunciarse un acuerdo durante el fin de semana.
Las conversaciones continúan sin un consenso definitivo y con diferencias públicas sobre su avance, mientras ambos gobiernos mantienen expectativas distintas sobre los próximos pasos hacia un posible acuerdo de paz.