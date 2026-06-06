Trump asegura que Irán acabará negociando con Estados Unidos pese a las dificultades actuales

Trump presiona por acuerdo

Irán mantiene exigencias económicas

Negociaciones siguen sin consenso

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra siguen sin alcanzar un acuerdo definitivo, mientras ambas partes continúan enviando mensajes distintos sobre el estado real de las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán todavía no ha aceptado un acuerdo porque sus dirigentes son “fuertes” y “orgullosos”, aunque sostuvo que eventualmente tendrán que negociar con Washington.

Las declaraciones de Trump se producen mientras el conflicto entra en su cuarto mes y persisten las diferencias entre ambos gobiernos sobre las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo de paz.

Trump defiende el ritmo de las negociaciones

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Segun EFE, durante una entrevista con NBC News, Trump fue consultado sobre las conversaciones que mantienen ambos países para intentar poner fin a la guerra.

Según explicó, la falta de un acuerdo inmediato responde a la posición adoptada por los líderes iraníes.

«Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo», afirmó Trump a la periodista Kristen Welker.

El mandatario defendió además el ritmo de las negociaciones y rechazó las críticas de quienes consideran que el proceso avanza demasiado lento.

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De acuerdo con NBC News, Trump insistió en que resolver una confrontación de esta magnitud requiere tiempo y comparó la situación actual con la guerra de Vietnam.

Sus declaraciones reflejan el contraste entre las expectativas de una solución rápida y la complejidad de las conversaciones que continúan desarrollándose entre ambas partes.