Thomas Massie desata guerra interna republicana tras perder elecciones respaldadas por Trump

Massie desafía a Trump

Critica gasto presidencial

Epstein divide republicanos

El congresista saliente de Kentucky, Thomas Massie, lanzó fuertes críticas contra el presidente Donald Trump y miembros del Partido Republicano luego de perder las primarias de su distrito ante un candidato respaldado por el mandatario.

Massie habló sobre su derrota durante una entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC el 24 de mayo.

El legislador aseguró que su derrota electoral estuvo relacionada con su postura a favor de divulgar más información gubernamental sobre Jeffrey Epstein.

Massie perdió las elecciones primarias del 19 de mayo frente a Ed Gallrein, un ex SEAL de la Marina respaldado por Trump.

El republicano concluye así una etapa de siete mandatos en la Cámara de Representantes.

Massie vincula derrota con archivos Epstein



Segun USATODAY, durante la entrevista con Kristen Welker, Massie afirmó que su mayor conflicto con el establishment político fue impulsar la publicación de los archivos relacionados con Epstein.

El congresista fue coautor del proyecto de ley llamado “Transparencia Epstein” junto con el representante demócrata Ro Khanna.

La propuesta buscaba esclarecer información federal relacionada con el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Creo que el mayor crimen que cometí contra la corrupción, Kristen, fue demostrarle al pueblo estadounidense que alguien de la derecha podía unirse a alguien de la izquierda y lograr algo”, dijo Massie.

El republicano sostuvo que republicanos y demócratas han pedido al gobierno divulgar más documentos relacionados con Epstein.

Donald Trump firmó el año pasado una ley que exige la publicación de documentos relacionados con el caso.

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Sin embargo, algunos críticos consideran que todavía existe más información que debería hacerse pública.

Trump y Epstein mantuvieron una amistad pública hace décadas.

Posteriormente se distanciaron a principios de los años 2000.

El presidente siempre ha negado haber cometido irregularidades y nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein.