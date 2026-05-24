Thomas Massie desata guerra interna republicana tras perder elecciones respaldadas por Trump
Publicado el24/05/2026 a las 07:37
- Massie desafía a Trump
- Critica gasto presidencial
- Epstein divide republicanos
El congresista saliente de Kentucky, Thomas Massie, lanzó fuertes críticas contra el presidente Donald Trump y miembros del Partido Republicano luego de perder las primarias de su distrito ante un candidato respaldado por el mandatario.
Massie habló sobre su derrota durante una entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC el 24 de mayo.
El legislador aseguró que su derrota electoral estuvo relacionada con su postura a favor de divulgar más información gubernamental sobre Jeffrey Epstein.
Massie perdió las elecciones primarias del 19 de mayo frente a Ed Gallrein, un ex SEAL de la Marina respaldado por Trump.
El republicano concluye así una etapa de siete mandatos en la Cámara de Representantes.
Massie vincula derrota con archivos Epstein
Segun USATODAY, durante la entrevista con Kristen Welker, Massie afirmó que su mayor conflicto con el establishment político fue impulsar la publicación de los archivos relacionados con Epstein.
El congresista fue coautor del proyecto de ley llamado “Transparencia Epstein” junto con el representante demócrata Ro Khanna.
La propuesta buscaba esclarecer información federal relacionada con el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
“Creo que el mayor crimen que cometí contra la corrupción, Kristen, fue demostrarle al pueblo estadounidense que alguien de la derecha podía unirse a alguien de la izquierda y lograr algo”, dijo Massie.
El republicano sostuvo que republicanos y demócratas han pedido al gobierno divulgar más documentos relacionados con Epstein.
Donald Trump firmó el año pasado una ley que exige la publicación de documentos relacionados con el caso.
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Sin embargo, algunos críticos consideran que todavía existe más información que debería hacerse pública.
Trump y Epstein mantuvieron una amistad pública hace décadas.
Posteriormente se distanciaron a principios de los años 2000.
El presidente siempre ha negado haber cometido irregularidades y nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein.
El republicano critica influencia de Trump
La derrota de Massie ocurrió una semana después de que el senador republicano Bill Cassidy también perdiera su intento de reelección.
Trump había instado públicamente a los votantes a destituirlo.
La representante Julia Letlow obtuvo la mayor cantidad de votos y avanzó a una segunda vuelta junto al tesorero estatal John Fleming.
Las elecciones fueron consideradas una prueba sobre la influencia de Trump dentro de las primarias republicanas.
Massie también criticó la propuesta legislativa impulsada por Trump conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.
El congresista fue uno de los dos republicanos que votaron en contra de la iniciativa.
Según Massie, la legislación añadiría alrededor de 3,8 billones de dólares al déficit.
Pese a la derrota electoral, el legislador aseguró que valió la pena desafiar a Trump y a otros miembros de su partido.
Durante la entrevista, Massie declaró que algunos sectores republicanos padecen lo que llamó “síndrome de decepción con Trump”.
El congresista hizo referencia al término “síndrome de aversión a Trump”, utilizado frecuentemente por el mandatario contra sus críticos.
Massie aseguró que ahora existe un creciente descontento entre votantes conservadores.
Según dijo, el Partido Republicano ha alejado a sectores que ayudaron a Trump a regresar al poder en noviembre de 2024.
Entre ellos mencionó a defensores de la austeridad fiscal, partidarios de la agenda “Make America Healthy Again” y personas contrarias a la intervención estadounidense en conflictos extranjeros.
Massie también cuestiona salón de baile de Trump
Durante su aparición en NBC, Massie indicó que seguirá enfrentando a Trump durante los siete meses restantes de su mandato.
“Me quedan siete meses para seguir yendo contracorriente, lo que significa votar por principios y por las personas por encima del partido”, afirmó.
El congresista también criticó el proyecto del salón de baile promovido por Trump.
Massie calificó la propuesta como un “despilfarro de dinero escandaloso”.
La declaración surgió luego de que Kristen Welker le preguntara si el Partido Republicano comenzaba a distanciarse del presidente.
En días recientes, varios senadores republicanos expresaron preocupación por los mil millones de dólares propuestos para seguridad vinculada al proyecto del salón de baile de Trump.
La iniciativa ha provocado críticas principalmente desde sectores de izquierda.
Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que el salón de baile de la Casa Blanca sería financiado mediante donaciones privadas.
El mandatario ha insistido en que no se utilizaría dinero de los contribuyentes para el proyecto.