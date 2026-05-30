Senado de Luisiana aprueba nuevo mapa electoral que favorece a republicanos

Eliminan distrito de mayoría negra

Republicanos impulsan nuevo mapa

Crece polémica electoral en Luisiana

El Senado de Luisiana aprobó este viernes un nuevo mapa electoral que elimina uno de los dos distritos federales de mayoría negra y demócrata para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La decisión llega en un momento clave para el panorama político nacional y forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente Donald Trump para fortalecer la posición republicana antes de las elecciones de medio término.

Los republicanos, que controlan ambas cámaras legislativas de Luisiana, respaldaron el plan que reduce de dos a uno los distritos federales de mayoría negra.

La aprobación ocurre después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitiera un fallo relacionado con este caso, limitando el rediseño de mapas electorales basado en criterios raciales.

Mapa electoral de Luisiana avanza en el Senado

Louisiana aprueba un nuevo mapa electoral para el Congreso, con lo que se elimina un distrito de mayoría negra.https://t.co/sm5DAzRTdE — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 29, 2026

El plan aprobado por el Senado estatal solo requiere ahora la firma del gobernador republicano Jeff Landry para entrar en vigor antes de las elecciones programadas para el 3 de noviembre.

Actualmente, la delegación federal de Luisiana está compuesta por dos representantes demócratas y cuatro republicanos.

El nuevo diseño electoral podría modificar esa distribución en favor del Partido Republicano, según Telemundo.

La aprobación del mapa se produce en un contexto de creciente debate sobre los límites legales y políticos de la redistribución electoral en Estados Unidos.