Senado de Luisiana aprueba nuevo mapa electoral que favorece a republicanos
Publicado el30/05/2026 a las 09:27
- Eliminan distrito de mayoría negra
- Republicanos impulsan nuevo mapa
- Crece polémica electoral en Luisiana
El Senado de Luisiana aprobó este viernes un nuevo mapa electoral que elimina uno de los dos distritos federales de mayoría negra y demócrata para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La decisión llega en un momento clave para el panorama político nacional y forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente Donald Trump para fortalecer la posición republicana antes de las elecciones de medio término.
Los republicanos, que controlan ambas cámaras legislativas de Luisiana, respaldaron el plan que reduce de dos a uno los distritos federales de mayoría negra.
La aprobación ocurre después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitiera un fallo relacionado con este caso, limitando el rediseño de mapas electorales basado en criterios raciales.
Mapa electoral de Luisiana avanza en el Senado
Louisiana aprueba un nuevo mapa electoral para el Congreso, con lo que se elimina un distrito de mayoría negra.https://t.co/sm5DAzRTdE
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 29, 2026
El plan aprobado por el Senado estatal solo requiere ahora la firma del gobernador republicano Jeff Landry para entrar en vigor antes de las elecciones programadas para el 3 de noviembre.
Actualmente, la delegación federal de Luisiana está compuesta por dos representantes demócratas y cuatro republicanos.
El nuevo diseño electoral podría modificar esa distribución en favor del Partido Republicano, según Telemundo.
La aprobación del mapa se produce en un contexto de creciente debate sobre los límites legales y políticos de la redistribución electoral en Estados Unidos.
Críticas dentro del propio Partido Republicano
Aunque la propuesta fue respaldada por la mayoría republicana, también generó cuestionamientos dentro del propio partido.
Uno de los críticos fue el congresista federal republicano Clay Higgins, quien expresó públicamente su rechazo antes de la votación final.
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«¿Qué demonios? Este mapa es lo peor que he visto hasta ahora, y he visto muchos. Esta cosa que se ve como un Frankenstein SIN DUDA lo diseñó un puñado muy pequeño de tipos en un cuarto secreto. NADIE debería apoyar este mapa malo», escribió Higgins en la red social X.
Sus declaraciones reflejaron el malestar de algunos sectores republicanos con la forma en que fue diseñado el nuevo distrito electoral.
Un caso con impacto nacional
El mapa de Luisiana se convirtió en el centro del caso Luisiana v. Callais, una disputa que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
En abril, el máximo tribunal falló a favor de los republicanos y limitó el rediseño de mapas electorales por motivos raciales en todo el país.
La decisión debilitó aspectos de la Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act), considerada uno de los principales legados del movimiento por los derechos civiles.
La iniciativa en Luisiana forma parte de una estrategia más amplia promovida por Trump desde el año pasado.
El presidente impulsó a legislaturas estatales, especialmente en Texas, a aprobar nuevos mapas antes del calendario habitual establecido por el Censo de Estados Unidos.
Los republicanos consideran que estos cambios podrían permitirles ganar más de 10 distritos favorables en estados como Florida y Texas durante las elecciones de noviembre.
Por su parte, los demócratas esperan obtener entre cinco y seis distritos adicionales gracias a rediseños impulsados en California y Utah.