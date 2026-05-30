Frederica Wilson anuncia su retiro del Congreso y abre una nueva etapa política en Florida

Wilson deja el Congreso

No buscará reelección

Mantendrá labor comunitaria

La representante demócrata Frederica Wilson confirmó que no buscará la reelección para un nuevo mandato en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, poniendo fin a una trayectoria de años en Washington marcada por su trabajo en educación, derechos civiles y programas de apoyo para jóvenes.

La legisladora de Florida hizo pública su decisión durante una ceremonia en Miami-Dade, donde una calle fue nombrada en su honor como reconocimiento a su legado en la comunidad.

Por qué es importante: La salida de Wilson deja vacante un distrito históricamente demócrata en el sur de Florida y se suma a la creciente lista de legisladores veteranos que han decidido abandonar el Congreso en medio del debate sobre el relevo generacional en la política estadounidense.

Frederica Wilson pone fin a su carrera electoral tras años de servicio público

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Durante el acto de inauguración de la calle que ahora lleva su nombre, Wilson sorprendió a los asistentes al anunciar que no competirá por otro período en el Congreso.

“Ha sido un largo recorrido, pero ya es momento. Es momento. Y sé que todos ustedes se preguntan: ‘¿Qué va a hacer la congresista?’ Bueno, la congresista no buscará otro mandato”, declaró.

La congresista, conocida por sus coloridos atuendos y sombreros característicos, explicó que la decisión responde a una nueva etapa en su vida y no a un retiro completo de la actividad pública.

“Hasta el cuero se desgasta”, comentó durante el evento.

Wilson aseguró que continuará participando activamente en iniciativas comunitarias y que concentrará sus esfuerzos en el programa 5000 Role Models, creado para brindar orientación y oportunidades a jóvenes de comunidades históricamente desatendidas.

Con su anuncio, se convierte en uno de los decenas de legisladores que han informado este ciclo electoral que dejarán el Congreso o buscarán otros cargos públicos.