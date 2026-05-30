Frederica Wilson anuncia su retiro del Congreso y abre una nueva etapa política en Florida
Publicado el29/05/2026 a las 19:53
- Wilson deja el Congreso
- No buscará reelección
- Mantendrá labor comunitaria
La representante demócrata Frederica Wilson confirmó que no buscará la reelección para un nuevo mandato en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, poniendo fin a una trayectoria de años en Washington marcada por su trabajo en educación, derechos civiles y programas de apoyo para jóvenes.
La legisladora de Florida hizo pública su decisión durante una ceremonia en Miami-Dade, donde una calle fue nombrada en su honor como reconocimiento a su legado en la comunidad.
Por qué es importante: La salida de Wilson deja vacante un distrito históricamente demócrata en el sur de Florida y se suma a la creciente lista de legisladores veteranos que han decidido abandonar el Congreso en medio del debate sobre el relevo generacional en la política estadounidense.
Frederica Wilson pone fin a su carrera electoral tras años de servicio público
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Durante el acto de inauguración de la calle que ahora lleva su nombre, Wilson sorprendió a los asistentes al anunciar que no competirá por otro período en el Congreso.
“Ha sido un largo recorrido, pero ya es momento. Es momento. Y sé que todos ustedes se preguntan: ‘¿Qué va a hacer la congresista?’ Bueno, la congresista no buscará otro mandato”, declaró.
La congresista, conocida por sus coloridos atuendos y sombreros característicos, explicó que la decisión responde a una nueva etapa en su vida y no a un retiro completo de la actividad pública.
“Hasta el cuero se desgasta”, comentó durante el evento.
Wilson aseguró que continuará participando activamente en iniciativas comunitarias y que concentrará sus esfuerzos en el programa 5000 Role Models, creado para brindar orientación y oportunidades a jóvenes de comunidades históricamente desatendidas.
Con su anuncio, se convierte en uno de los decenas de legisladores que han informado este ciclo electoral que dejarán el Congreso o buscarán otros cargos públicos.
La congresista retrasó el anuncio para proteger a su distrito electoral
La legisladora explicó posteriormente que decidió esperar hasta que concluyera el proceso de redistribución electoral en Florida antes de hacer pública su salida.
Su distrito, ubicado en el área de Miami, continúa siendo ampliamente favorable para los demócratas pese a los cambios realizados en los mapas electorales.
Sin embargo, Wilson temía que un anuncio prematuro pudiera convertirlo en un objetivo político.
“Pensé que si anunciaba mi retiro, ¿qué harían la Legislatura y el gobernador? ¿Se convertiría el Distrito 24 en un blanco fácil porque Frederica ya no estaría allí? Soy una candidata fuerte”, explicó.
También expresó preocupación por el futuro político de la circunscripción que ha representado durante años.
“Sin mí aquí, ¿se debilitarían las posibilidades de supervivencia del Distrito 24?”, agregó.
La decisión llega además después de que la congresista enfrentara algunos problemas de salud.
Recientemente se sometió a una cirugía ocular que la obligó a ausentarse durante varias semanas de las actividades legislativas mientras completaba su recuperación.
Su legado en educación y derechos civiles seguirá presente en Miami
Florida Politics dot com: Rep. Frederica Wilson (D-FL) has announced she will not seek a ninth term in Congress.https://t.co/3CBGGlSG69
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Antes de llegar al Congreso, Wilson desarrolló una extensa carrera en el sistema educativo público.
Trabajó como maestra y posteriormente como directora escolar en Miami Gardens, donde dejó una huella duradera en miles de estudiantes.
Su compromiso con el servicio público comenzó desde joven, cuando participó en actividades relacionadas con el Movimiento por los Derechos Civiles y escuchó al reverendo Martin Luther King Jr. durante su etapa universitaria.
Durante la ceremonia de reconocimiento, autoridades locales destacaron que su impacto trasciende ampliamente su labor legislativa en Washington.
“Una calle no es suficiente. Simplemente una calle no es suficiente”, afirmó Oliver Gilbert III, comisionado del condado Miami-Dade y exalcalde de Miami Gardens.
Gilbert destacó especialmente el trabajo de Wilson con los jóvenes de la comunidad.
“Hubo jóvenes que cruzaron esta calle y entraron a ese edificio sin muchas expectativas. Cuando salieron, gracias a algo que ella imaginó y convirtió en realidad, realmente tenían un futuro”, señaló.
Lo que viene: Los aspirantes interesados en reemplazar a Wilson tendrán hasta el 12 de junio para presentar sus candidaturas de cara a las elecciones primarias del 18 de agosto.
Su salida marcará el cierre de una larga etapa de representación política en el sur de Florida y dará paso a una nueva generación de líderes en el Distrito 24.
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FUENTE: NBC News