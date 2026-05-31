Departamento de Justicia demanda a cuatro estados por bloquear operativos de ICE

DOJ demanda a cuatro estados

Disputa por placas confidenciales

ICE enfrenta nuevas restricciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de demandas contra Maine, Washington, Oregón y Massachusetts por negarse a proporcionar placas de matrícula confidenciales a agentes federales de inmigración.

La acción legal fue presentada el 27 de mayo y sostiene que las políticas adoptadas por estos estados son inconstitucionales y discriminatorias.

Según informó el Departamento de Justicia, previamente se enviaron cartas a representantes de cada estado el 12 de mayo, solicitando que reconsideraran dichas políticas.

Las demandas argumentan que los agentes federales de inmigración requieren ciertas medidas para mantener en secreto sus actividades e identidades durante investigaciones y operativos.

Tribunal definirá disputa por placas confidenciales para ICE

DOJ sues several sanctuary states for blocking DHS, federal agencies from obtaining undercover license plates to hinder ICE operationshttps://t.co/MtZTfU9myI — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 31, 2026

Entre esas medidas se encuentra el uso de placas de matrícula confidenciales o encubiertas.

De acuerdo con las denuncias, estas placas permiten que los vehículos utilizados por las agencias federales no puedan ser identificados fácilmente mediante solicitudes de información pública u otros mecanismos.

El Departamento de Justicia señala que las leyes de los cuatro estados autorizan explícitamente la emisión de placas confidenciales.

Sin embargo, sostiene que las autoridades estatales han limitado su acceso a determinadas agencias federales vinculadas con el control migratorio.

Las demandas afirman que algunos estados han intentado obstaculizar los esfuerzos del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Aunque existen diferencias menores entre los casos presentados contra cada estado, el argumento central es el mismo.

Según el gobierno federal, otorgar placas confidenciales a ciertos organismos de seguridad y negarlas a otros constituye una práctica discriminatoria.