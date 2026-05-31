¿Quiénes podrían recibir multas de hasta $18,000 de ICE?

Multas de hasta $18,000

ICE sancionaría migrantes detenidos

DHS revisa nueva propuesta

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una propuesta que podría derivar en multas de hasta 18.000 dólares para ciertos migrantes en Estados Unidos.

La iniciativa fue dada a conocer el 22 de mayo bajo el título “Increasing the Fee for Certain Aliens Ordered Removed in Absentia as Established by the HR-1 Reconciliation Bill”.

La medida aún se encuentra pendiente de revisión. Sin embargo, plantea un aumento significativo de una tarifa establecida originalmente por la Ley H.R.1.

DHS propone elevar sanciones para ciertos migrantes

Impulsado por el DHS: la regla que aplicaría el ICE con una multa de hasta US$18.000 a migranteshttps://t.co/nb5GPECZVl — LaAlamedaMigrante (@LaAlamedaMigra) May 31, 2026

De acuerdo con el documento oficial, la propuesta busca actualizar el monto de una sanción aplicada a determinados no ciudadanos.

La norma está dirigida a personas que recibieron una orden de remoción emitida in absentia y posteriormente son arrestadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una orden de remoción in absentia se emite cuando un migrante no se presenta a su audiencia ante un tribunal de inmigración.

Según el DHS, la propuesta forma parte de un esfuerzo para modificar la tarifa existente y ajustarla conforme a lo establecido en la legislación correspondiente.

El texto oficial señala que el objetivo es incrementar el monto que actualmente puede aplicarse en estos casos.