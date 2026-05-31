¿Quiénes podrían recibir multas de hasta $18,000 de ICE?
Publicado el31/05/2026 a las 09:29
- Multas de hasta $18,000
- ICE sancionaría migrantes detenidos
- DHS revisa nueva propuesta
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una propuesta que podría derivar en multas de hasta 18.000 dólares para ciertos migrantes en Estados Unidos.
La iniciativa fue dada a conocer el 22 de mayo bajo el título “Increasing the Fee for Certain Aliens Ordered Removed in Absentia as Established by the HR-1 Reconciliation Bill”.
La medida aún se encuentra pendiente de revisión. Sin embargo, plantea un aumento significativo de una tarifa establecida originalmente por la Ley H.R.1.
DHS propone elevar sanciones para ciertos migrantes
Impulsado por el DHS: la regla que aplicaría el ICE con una multa de hasta US$18.000 a migranteshttps://t.co/nb5GPECZVl
— LaAlamedaMigrante (@LaAlamedaMigra) May 31, 2026
De acuerdo con el documento oficial, la propuesta busca actualizar el monto de una sanción aplicada a determinados no ciudadanos.
La norma está dirigida a personas que recibieron una orden de remoción emitida in absentia y posteriormente son arrestadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Una orden de remoción in absentia se emite cuando un migrante no se presenta a su audiencia ante un tribunal de inmigración.
Según el DHS, la propuesta forma parte de un esfuerzo para modificar la tarifa existente y ajustarla conforme a lo establecido en la legislación correspondiente.
El texto oficial señala que el objetivo es incrementar el monto que actualmente puede aplicarse en estos casos.
Multas de 18000 a migrantes con órdenes de deportación
La propuesta contempla que la sanción económica llegue hasta los 18.000 dólares.
La multa sería aplicada a extranjeros que cuenten con una orden de deportación en ausencia y que no hayan abandonado el país.
Además, la medida afectaría a quienes sean detenidos posteriormente por agentes del ICE.
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El documento explica que la sanción está vinculada específicamente a los casos en los que existe una orden de remoción emitida por falta de comparecencia ante la corte migratoria.
De aprobarse la propuesta, el monto representaría un aumento considerable respecto a la tarifa establecida originalmente bajo la Ley H.R.1.
Por ahora, el cambio no ha entrado en vigor y continúa dentro del proceso de revisión correspondiente.
La propuesta sigue pendiente de revisión
El DHS indicó que la medida todavía no ha sido aprobada de manera definitiva.
La propuesta forma parte de un proceso regulatorio que requiere revisión antes de que pueda implementarse.
Mientras tanto, el documento publicado detalla las condiciones bajo las cuales podría aplicarse la sanción económica.
Entre ellas se encuentra el arresto por parte de ICE después de que una persona haya recibido una orden de remoción in absentia.
El texto también precisa que estos casos involucran a migrantes que no acudieron a la audiencia programada ante el tribunal de inmigración.
La publicación de la propuesta ha puesto atención sobre las posibles consecuencias económicas para quienes se encuentren en esa situación.
Por ahora, el futuro de la medida dependerá del proceso de revisión que sigue en curso dentro del Departamento de Seguridad Nacional.