ICE detiene a jardinero mexicano cuando iba a trabajar en Arizona
Publicado el31/05/2026 a las 08:53
- ICE arresta jardinero mexicano
- Detención queda grabada
- Familia cuestiona operativo
Un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó con la detención de un hombre mexicano cuando se dirigía a trabajar en Chandler, Arizona.
La acción federal ocurrió la mañana del miércoles 27 de mayo en la intersección de las calles Detroit y Jackson, cerca de Chandler Boulevard.
Por qué importa: La detención fue captada en video y las imágenes han generado preocupación e indignación entre los familiares del hombre arrestado, quienes cuestionan el procedimiento realizado por las autoridades migratorias.
El detenido fue identificado como Marcos Hidalgo, de 34 años y originario de Chihuahua, México.
ICE detiene a jardinero rumbo al trabajo
En las imágenes difundidas se observa la presencia de varios agentes federales durante el operativo.
Al menos tres agentes armados aparecen rodeando a Hidalgo mientras realizan el arresto.
Posteriormente, los oficiales lo esposan y lo trasladan a una camioneta encubierta.
El video muestra parte de la movilización ocurrida en plena vía pública, mientras el trabajador se dirigía a sus actividades laborales.
Familiares cuestionan el operativo
Tras la detención, la esposa de Marcos Hidalgo ofreció una entrevista exclusiva a medios de comunicación.
Lisbeth aseguró que su esposo no contaba con antecedentes penales.
También afirmó que Hidalgo tenía una visa de turista vigente al momento de su arresto.
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Las declaraciones de la familia han incrementado las preguntas sobre las circunstancias que rodearon la detención.
Sus seres queridos sostienen que Marcos era padre de tres hijos y que se encontraba camino al trabajo cuando fue interceptado por los agentes federales.
Aseguran que el vehículo no era suyo
Otro de los puntos señalados por la familia tiene relación con el vehículo en el que viajaba Hidalgo.
De acuerdo con sus allegados, la camioneta donde se encontraba al momento de la detención no le pertenece.
Hasta el momento, los familiares continúan buscando respuestas sobre el operativo que terminó con su arresto.
El caso ha llamado la atención luego de que el video mostrara la participación de varios agentes armados durante la intervención.
Las imágenes continúan circulando mientras familiares y personas cercanas expresan su inconformidad por lo ocurrido.