ICE detiene a jardinero mexicano cuando iba a trabajar en Arizona

ICE arresta jardinero mexicano

Detención queda grabada

Familia cuestiona operativo

Un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó con la detención de un hombre mexicano cuando se dirigía a trabajar en Chandler, Arizona.

La acción federal ocurrió la mañana del miércoles 27 de mayo en la intersección de las calles Detroit y Jackson, cerca de Chandler Boulevard.

Por qué importa: La detención fue captada en video y las imágenes han generado preocupación e indignación entre los familiares del hombre arrestado, quienes cuestionan el procedimiento realizado por las autoridades migratorias.

El detenido fue identificado como Marcos Hidalgo, de 34 años y originario de Chihuahua, México.

ICE detiene a jardinero rumbo al trabajo

En las imágenes difundidas se observa la presencia de varios agentes federales durante el operativo.

Al menos tres agentes armados aparecen rodeando a Hidalgo mientras realizan el arresto.

Posteriormente, los oficiales lo esposan y lo trasladan a una camioneta encubierta.

El video muestra parte de la movilización ocurrida en plena vía pública, mientras el trabajador se dirigía a sus actividades laborales.