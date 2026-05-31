¿Qué ocurre en Delaney Hall, el centro de ICE bajo protesta?

Protestas enfrentadas en Newark

Tensión frente a ICE

Denuncian condiciones inhumanas

Los alrededores del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, fueron escenario este sábado de una nueva jornada de tensión entre grupos con posiciones opuestas sobre las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Por qué importa: La confrontación se produce después de varios días de disturbios alrededor del centro de detención, donde continúan las protestas por las condiciones denunciadas por migrantes detenidos y sus familiares.

Medios locales informaron que un grupo de personas a favor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acudió este sábado a las inmediaciones de Delaney Hall.

Su presencia coincidió con la de los manifestantes que desde hace más de una semana permanecen frente al centro.

Delaney Hall enfrenta nuevas protestas por situación de migrantes

Manifestantes a favor y en contra del ICE se enfrentan cerca de centro de detención en Nueva Jersey.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/fIJAzTZsIZ — Latinus (@latinus_us) May 31, 2026

Estos últimos denuncian las supuestas condiciones que enfrentan los migrantes detenidos en el recinto.

Según sus reclamos, algunos de los inmigrantes soportan condiciones que califican como inhumanas.

Aunque durante la jornada no se registraron enfrentamientos como los ocurridos días atrás, sí hubo varios momentos de tensión.

Los manifestantes contrarios a las políticas migratorias del Gobierno Trump se encararon repetidamente con el grupo favorable a ICE.

De acuerdo con los reportes, fue la primera vez que este grupo de apoyo a las autoridades migratorias acudió a Delaney Hall.

La situación mantuvo un ambiente de alta tensión durante gran parte del día.