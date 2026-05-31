¿Qué ocurre en Delaney Hall, el centro de ICE bajo protesta?
Publicado el31/05/2026 a las 08:15
- Protestas enfrentadas en Newark
- Tensión frente a ICE
- Denuncian condiciones inhumanas
Los alrededores del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, fueron escenario este sábado de una nueva jornada de tensión entre grupos con posiciones opuestas sobre las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
Por qué importa: La confrontación se produce después de varios días de disturbios alrededor del centro de detención, donde continúan las protestas por las condiciones denunciadas por migrantes detenidos y sus familiares.
Medios locales informaron que un grupo de personas a favor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acudió este sábado a las inmediaciones de Delaney Hall.
Su presencia coincidió con la de los manifestantes que desde hace más de una semana permanecen frente al centro.
Delaney Hall enfrenta nuevas protestas por situación de migrantes
Manifestantes a favor y en contra del ICE se enfrentan cerca de centro de detención en Nueva Jersey.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/fIJAzTZsIZ
— Latinus (@latinus_us) May 31, 2026
Estos últimos denuncian las supuestas condiciones que enfrentan los migrantes detenidos en el recinto.
Según sus reclamos, algunos de los inmigrantes soportan condiciones que califican como inhumanas.
Aunque durante la jornada no se registraron enfrentamientos como los ocurridos días atrás, sí hubo varios momentos de tensión.
Los manifestantes contrarios a las políticas migratorias del Gobierno Trump se encararon repetidamente con el grupo favorable a ICE.
De acuerdo con los reportes, fue la primera vez que este grupo de apoyo a las autoridades migratorias acudió a Delaney Hall.
La situación mantuvo un ambiente de alta tensión durante gran parte del día.
Fuerte presencia de agentes federales
🚔 Manifestantes en contra y a favor de ICE chocan afuera de un centro de detención migratorio de Nueva Jersey.https://t.co/2wNJOsJNVD
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 30, 2026
En la entrada principal del centro también se desplegó un importante operativo de seguridad.
Un grupo de agentes federales permaneció apostado en la zona con escudos antidisturbios.
Algunos de los efectivos portaban fusiles.
El operativo contó además con el apoyo de un vehículo blindado.
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La presencia de las fuerzas federales se produjo después de los disturbios registrados en días recientes.
El jueves se produjeron choques entre agentes de ICE y manifestantes que protestaban contra las políticas migratorias del Gobierno.
Los incidentes elevaron la preocupación de las autoridades estatales por posibles nuevos enfrentamientos.
Pese a ello, este sábado no se repitieron escenas de violencia similares a las registradas anteriormente.
Crece la preocupación por los detenidos
El viernes, tras los disturbios que dejaron nueve personas detenidas, la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció medidas para evitar nuevos episodios de violencia.
La mandataria informó que se establecería una zona protegida para permitir protestas pacíficas frente al centro.
Sherrill argumentó que busca evitar situaciones similares a las ocurridas en enero en Mineápolis.
Según indicó, en ese episodio agentes de inmigración mataron a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas migratorias.
Mientras tanto, legisladores, activistas y familiares continúan realizando guardias frente al recinto.
Llevan más de una semana intentando obtener información sobre la situación dentro de las instalaciones.
El centro, de gestión privada, alberga a unos 300 inmigrantes.
Parte de los detenidos ha iniciado una huelga de hambre.
Los participantes en la protesta denuncian condiciones que consideran inhumanas dentro del complejo.
Delaney Hall es el mayor centro de detención de ICE en la Costa Este de Estados Unidos.
Cuenta con más de 1.000 plazas y es administrado por la empresa GEO Group.
La operación del recinto está respaldada por un contrato de 15 años valorado en 1.000 millones de dólares.