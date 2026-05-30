Haitianos temen ir al Mundial por miedo a ser detenidos por ICE

Haitianos temen viajar al Mundial

ICE genera preocupación migratoria

TPS aumenta incertidumbre comunitaria

La clasificación de Haití a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 representa un motivo de orgullo para miles de haitianos dentro y fuera de su país.

Sin embargo, para algunos inmigrantes que viven en Estados Unidos, la celebración está acompañada de incertidumbre y temor.

Emile, un haitiano residente en Ohio, asegura que la posibilidad de ver a su selección en el Mundial es un acontecimiento histórico.

Para él, cantar el himno nacional en un estadio durante el torneo sería una experiencia inolvidable.

Haitianos temen asistir al Mundial por operativos de ICE

#Deportes | El pico de indignación por ICE llegó en enero, cuando agentes del servicio migratorio mataron a tiros a dos manifestantes estadounidenses Lee más ➡️ https://t.co/5uXWNF4S6I pic.twitter.com/faQe1XYIb3 — El Diario de Hoy (@EDHNoticias) May 28, 2026

“Cantar el himno nacional de mi país en un estadio, frente a todo el mundo, es un momento histórico que nadie querría perderse”, declaró a la AFP.

Sin embargo, explicó que tiene dudas sobre asistir a los partidos debido a las políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

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“Pero, al mismo tiempo, me lo pienso dos veces. No quiero que el ICE me detenga”, añadió en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Emile, camionero de alrededor de 40 años, prefirió no revelar su apellido. Según contó, incluso recibió recomendaciones legales para evitar desplazamientos que puedan exponerlo a controles migratorios.

“Mi abogado me aconsejó no viajar en avión para evitar ser interceptado en el aeropuerto”, comentó.