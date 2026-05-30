Haitianos temen ir al Mundial por miedo a ser detenidos por ICE
Publicado el30/05/2026 a las 10:09
- Haitianos temen viajar al Mundial
- ICE genera preocupación migratoria
- TPS aumenta incertidumbre comunitaria
La clasificación de Haití a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 representa un motivo de orgullo para miles de haitianos dentro y fuera de su país.
Sin embargo, para algunos inmigrantes que viven en Estados Unidos, la celebración está acompañada de incertidumbre y temor.
Emile, un haitiano residente en Ohio, asegura que la posibilidad de ver a su selección en el Mundial es un acontecimiento histórico.
Para él, cantar el himno nacional en un estadio durante el torneo sería una experiencia inolvidable.
Haitianos temen asistir al Mundial por operativos de ICE
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“Cantar el himno nacional de mi país en un estadio, frente a todo el mundo, es un momento histórico que nadie querría perderse”, declaró a la AFP.
Sin embargo, explicó que tiene dudas sobre asistir a los partidos debido a las políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
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“Pero, al mismo tiempo, me lo pienso dos veces. No quiero que el ICE me detenga”, añadió en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Emile, camionero de alrededor de 40 años, prefirió no revelar su apellido. Según contó, incluso recibió recomendaciones legales para evitar desplazamientos que puedan exponerlo a controles migratorios.
“Mi abogado me aconsejó no viajar en avión para evitar ser interceptado en el aeropuerto”, comentó.
Preocupación creciente entre comunidades migrantes
‘Lo pienso dos veces’, migrantes temen a ICE en el Mundial#Mundial #ICE #EEUU #Migrantes @LaRazon_Bolivia https://t.co/P3vgBLRoOy
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Las inquietudes de Emile no son un caso aislado. Diversos integrantes de comunidades migrantes han expresado preocupación por la actividad de los agentes de ICE en distintas ciudades del país.
Según AFP, muchas personas han observado operativos realizados por agentes encapuchados y fuertemente armados, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad.
Monica Sarmiento, integrante de la Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes, afirmó que el temor se ha extendido entre personas con diferentes situaciones migratorias.
“Ahora la gente está muy atenta a lo que están haciendo [las autoridades] y ya no se siente segura”, declaró.
“Tienen miedo. Hemos observado tácticas muy agresivas por parte del ICE, dirigidas no solo contra las comunidades indocumentadas, sino también contra personas que cuentan con un estatus de protección”, agregó.
Sarmiento también señaló que “el 70% de las personas arrestadas, detenidas y deportadas carecen de antecedentes penales”.
Además, indicó que muchos de ellos han vivido durante décadas en Estados Unidos y han contribuido mediante el pago de impuestos.
Para la activista, existe actualmente “un clima de temor y hostilidad en todo el país”, una situación que asegura se vive diariamente y no únicamente en el contexto de la Copa del Mundo.
La comunidad haitiana sigue con atención el Mundial
De los 104 partidos programados para la Copa del Mundo, 78 se disputarán en Estados Unidos. El torneo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.
La posibilidad de que ICE incremente su actividad durante el evento ha generado inquietud entre diversas comunidades migrantes.
Las preocupaciones alcanzan también a la comunidad haitiana, integrada por aproximadamente 850.000 personas en 2024 y concentrada principalmente en ciudades como Miami y Nueva York.
Muchos de estos migrantes dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que impide su deportación a Haití.
La comunidad observa con preocupación la intención de la administración Trump de poner fin a este mecanismo de protección.
Para personas como Emile, el regreso de Haití al escenario mundialista representa un motivo de celebración nacional. Sin embargo, el entusiasmo por apoyar a su selección convive con el temor de enfrentar consecuencias migratorias en el país donde residen.