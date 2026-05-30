Activista anti-ICE acusado de morder a agentes federales durante disturbios en Nueva Jersey
Publicado el30/05/2026 a las 10:35
- Acusan a activista anti-ICE
- Agentes resultaron lesionados
- Enfrenta cargos federales
Las autoridades federales presentaron cargos contra un activista contrario al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de los enfrentamientos registrados frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey.
El acusado fue identificado como Brendan John, de 26 años y residente de Madison, Nueva Jersey.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el incidente ocurrió el jueves por la noche durante una protesta en las inmediaciones del centro de detención.
Por qué importa: El caso ha llamado la atención después de que se difundieran fotografías que muestran las heridas sufridas por agentes federales durante el enfrentamiento.
Activista anti-ICE acusado tras enfrentamiento en Newark
🎥| Aumentan las tensiones en Newark mientras crecen los llamados a reforzar la seguridad en instalaciones de ICE
Se ha visto a agentes reducir y detener a algunos manifestantes durante los enfrentamientos, pero muchos sostienen que no están recibiendo suficiente apoyo de las… pic.twitter.com/0xTkMFypQZ
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 29, 2026
Según el Departamento de Justicia, Brendan John formaba parte de un grupo de manifestantes que bloqueaba una carretera cercana a Delaney Hall.
Las autoridades señalaron que agentes de ICE ordenaron al grupo despejar la vía.
Sin embargo, los manifestantes supuestamente ignoraron las instrucciones.
De acuerdo con la versión oficial, la situación escaló rápidamente y derivó en enfrentamientos físicos entre algunos participantes y los agentes federales presentes en el lugar.
Los fiscales sostienen que Brendan John participó activamente en esos incidentes.
Las autoridades federales afirman que el acusado se enfrentó físicamente a los agentes encargados de las operaciones de deportación.
Departamento de Justicia describe agresiones físicas
Anti-ICE agitator charged with allegedly biting officers during Delaney Hall clasheshttps://t.co/4t76mg0Uk0
— BREAKING NEWZ Alert (@MustReadNewz) May 30, 2026
La acusación presentada por los fiscales indica que Brendan John habría pateado a los agentes durante el altercado.
Además, el Departamento de Justicia sostiene que el activista mordió el antebrazo de un agente federal.
También habría mordido los nudillos de otro agente durante la confrontación, según Fox Noticias.
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Las imágenes difundidas posteriormente muestran heridas sangrientas que, según las autoridades, fueron causadas durante esos hechos.
El Departamento de Justicia informó que ambos agentes recibieron atención médica en un hospital local.
Como resultado de la investigación, Brendan John fue acusado de agredir a agentes federales y causar lesiones físicas.
Las autoridades también informaron que compareció el viernes ante la jueza federal Cari Fais.
Gobierno federal advierte sobre consecuencias legales
Anti-ICE agitator charged with biting several officers during Delaney Hall protest
Brendan John Geier, 26, was charged Friday for “kicking and biting” ICE officers outside the Newark detention center, leaving “horrific wounds,” Acting Attorney General Todd Blanche said. pic.twitter.com/ZanIVlYpTU
— Texas_4_Trump-Kenny (@TexasTrump2024) May 30, 2026
Tras conocerse la acusación, el fiscal general en funciones, Todd, se pronunció públicamente sobre el caso.
En una publicación realizada el viernes en la red social X, aseguró que las autoridades no tolerarán ataques contra agentes federales.
«No vamos a tolerar los ataques brutales contra ICE que hemos visto en Nueva Jersey estos últimos días», escribió.
El funcionario rechazó que los incidentes sean catalogados como manifestaciones pacíficas.
También señaló que las fotografías de las lesiones sufridas por los agentes muestran la gravedad de lo ocurrido.
«Estos disturbios no son, ni mucho menos, ‘manifestaciones pacíficas’, como se puede ver en las fotos de estas horribles heridas», afirmó.
Finalmente, advirtió que quienes agredan a agentes federales enfrentarán consecuencias legales.
«Si agredes a un agente federal, tendrás que rendir cuentas», concluyó en su mensaje.
Por el momento, las autoridades federales mantienen los cargos presentados contra Brendan John mientras continúa el proceso judicial relacionado con los hechos ocurridos frente al centro de detención Delaney Hall.