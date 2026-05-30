Activista anti-ICE acusado de morder a agentes federales durante disturbios en Nueva Jersey

Acusan a activista anti-ICE

Agentes resultaron lesionados

Enfrenta cargos federales

Las autoridades federales presentaron cargos contra un activista contrario al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de los enfrentamientos registrados frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey.

El acusado fue identificado como Brendan John, de 26 años y residente de Madison, Nueva Jersey.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el incidente ocurrió el jueves por la noche durante una protesta en las inmediaciones del centro de detención.

Por qué importa: El caso ha llamado la atención después de que se difundieran fotografías que muestran las heridas sufridas por agentes federales durante el enfrentamiento.

Activista anti-ICE acusado tras enfrentamiento en Newark

🎥| Aumentan las tensiones en Newark mientras crecen los llamados a reforzar la seguridad en instalaciones de ICE Se ha visto a agentes reducir y detener a algunos manifestantes durante los enfrentamientos, pero muchos sostienen que no están recibiendo suficiente apoyo de las… pic.twitter.com/0xTkMFypQZ — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 29, 2026

Según el Departamento de Justicia, Brendan John formaba parte de un grupo de manifestantes que bloqueaba una carretera cercana a Delaney Hall.

Las autoridades señalaron que agentes de ICE ordenaron al grupo despejar la vía.

Sin embargo, los manifestantes supuestamente ignoraron las instrucciones.

De acuerdo con la versión oficial, la situación escaló rápidamente y derivó en enfrentamientos físicos entre algunos participantes y los agentes federales presentes en el lugar.

Los fiscales sostienen que Brendan John participó activamente en esos incidentes.

Las autoridades federales afirman que el acusado se enfrentó físicamente a los agentes encargados de las operaciones de deportación.