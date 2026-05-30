Madre embarazada y niño con discapacidad fueron retenidos por pedir asilo en aeropuerto de EE.UU.

Retenida tras pedir asilo

ACLU denuncia condiciones deplorables

CBP rechaza acusaciones

Una mujer embarazada de origen ghanés y su hijo de cuatro años con discapacidad permanecen retenidos desde hace más de una semana en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, según una demanda presentada por sus abogados.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) sostiene que la retención es ilegal y acusa a las autoridades migratorias de mantener a ambos en condiciones inadecuadas.

Por qué importa: El caso ha generado cuestionamientos sobre el trato que reciben los solicitantes de asilo en los puntos de entrada a Estados Unidos y sobre las condiciones de detención aplicadas por las autoridades migratorias.

La mujer fue identificada como Anabella Gyasi, de 38 años.

Embarazada es retenida en aeropuerto de EE.UU. tras pedir asilo

#EEUU / Presentan demanda contra la retención de una embarazada y su hijo en un aeropuerto de EEUU https://t.co/2nFQCrGTlj a través de @Departamento19 pic.twitter.com/1cWBhRJLI7 — Departamento19 (@Departamento19) May 29, 2026

Según la demanda, Gyasi llegó a Estados Unidos el 19 de mayo junto a su hijo procedente de Ghana, según ABC Noticias.

La mujer contaba con una visa de turista y tenía programada una cita médica en el Akron Children’s Hospital, en Ohio.

De acuerdo con los abogados, la situación cambió cuando Gyasi expresó su temor de regresar a Ghana y manifestó su intención de solicitar asilo en Estados Unidos.

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La ACLU afirma que, desde entonces, tanto la madre como el menor han permanecido bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La organización considera que el caso forma parte de una política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Según la ACLU, dicha política busca mantener retenidos durante días o semanas a los solicitantes de asilo en aeropuertos y otros puntos de entrada hasta que abandonen sus peticiones y acepten ser deportados.