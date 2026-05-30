Madre embarazada y niño con discapacidad fueron retenidos por pedir asilo en aeropuerto de EE.UU.
Publicado el30/05/2026 a las 08:16
- Retenida tras pedir asilo
- ACLU denuncia condiciones deplorables
- CBP rechaza acusaciones
Una mujer embarazada de origen ghanés y su hijo de cuatro años con discapacidad permanecen retenidos desde hace más de una semana en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, según una demanda presentada por sus abogados.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) sostiene que la retención es ilegal y acusa a las autoridades migratorias de mantener a ambos en condiciones inadecuadas.
Por qué importa: El caso ha generado cuestionamientos sobre el trato que reciben los solicitantes de asilo en los puntos de entrada a Estados Unidos y sobre las condiciones de detención aplicadas por las autoridades migratorias.
La mujer fue identificada como Anabella Gyasi, de 38 años.
Embarazada es retenida en aeropuerto de EE.UU. tras pedir asilo
#EEUU / Presentan demanda contra la retención de una embarazada y su hijo en un aeropuerto de EEUU
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— Departamento19 (@Departamento19) May 29, 2026
Según la demanda, Gyasi llegó a Estados Unidos el 19 de mayo junto a su hijo procedente de Ghana, según ABC Noticias.
La mujer contaba con una visa de turista y tenía programada una cita médica en el Akron Children’s Hospital, en Ohio.
De acuerdo con los abogados, la situación cambió cuando Gyasi expresó su temor de regresar a Ghana y manifestó su intención de solicitar asilo en Estados Unidos.
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La ACLU afirma que, desde entonces, tanto la madre como el menor han permanecido bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La organización considera que el caso forma parte de una política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
Según la ACLU, dicha política busca mantener retenidos durante días o semanas a los solicitantes de asilo en aeropuertos y otros puntos de entrada hasta que abandonen sus peticiones y acepten ser deportados.
La demanda denuncia condiciones “deplorables”
Anabella Gyasi arrived at Dulles International Airport on May 19 with a ‘#valid tourist visa’ to bring her son to the United States for medical treatment; she’s been ‘detained’ in a —holding room by ‘Customs and Border Protection’ since then, the ACLU… | https://t.co/h1UGLQdgv6 pic.twitter.com/XASpV3JPf2
— Judy Graves (@JudyGra35816777) May 29, 2026
La querella presentada ante una corte federal en Virginia describe las condiciones en las que permanecen Gyasi y su hijo.
Según el documento, ambos han estado encerrados durante días en una habitación sin ventanas dentro del aeropuerto.
La habitación contaría únicamente con una cama, un lavabo y un inodoro.
Los abogados también sostienen que no han tenido acceso adecuado a alimentos ni atención médica.
La demanda señala que Gyasi tiene cuatro meses y medio de embarazo.
Además, indica que el menor nació con deformidades severas en ambas manos y que su madre esperaba que pudiera recibir tratamiento quirúrgico en Estados Unidos.
Según la querella, las condiciones de detención han afectado la salud de la mujer.
Los abogados afirman que Gyasi tuvo que recibir atención hospitalaria en dos ocasiones debido a complicaciones relacionadas con su embarazo.
La demanda sostiene que esas complicaciones ocurrieron después de haber sido privada de alimentos adecuados y atención médica.
El Gobierno rechaza las acusaciones
La CBP negó las denuncias realizadas por la ACLU.
En declaraciones enviadas a EFE, un portavoz de la agencia aseguró que las acusaciones son falsas.
La dependencia sostuvo que todas las personas bajo custodia reciben atención adecuada.
Según el organismo, los detenidos tienen acceso a evaluación médica por parte de un doctor, medicamentos y alimentos.
Por su parte, los abogados de Gyasi argumentan que la detención viola normas federales y políticas internas de la propia CBP.
La querella sostiene que las reglas establecen que las mujeres embarazadas y los menores deben permanecer bajo custodia el menor tiempo posible y en condiciones adecuadas.
Ante esta situación, los representantes legales solicitaron a la corte ordenar la liberación inmediata de Gyasi y su hijo.
El objetivo, según la petición, es que ambos puedan recibir atención médica y continuar su proceso de asilo fuera de custodia.