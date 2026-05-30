Hombre confundido con Jeffrey Epstein busca ser alcalde en Florida
Publicado el30/05/2026 a las 06:27
- Viral por parecido a Epstein
- Busca alcaldía de Palm Beach
- Promete polémicas propuestas
Peter Simel busca la alcaldía de Palm Beach tras hacerse viral por parecido con Jeffrey Epstein, según Efe.
Por qué importa: Peter Simel, un extenista profesional estadounidense, anunció que buscará convertirse en alcalde de Palm Beach en 2028.
Su notoriedad pública surgió tras viralizarse por un supuesto parecido con Jeffrey Epstein, una afirmación que él ha rechazado públicamente.
Peter Simel, un estadounidense de 71 años, anunció que competirá por la alcaldía de Palm Beach, Florida, en las elecciones locales de 2028.
Peter Simel anuncia candidatura para 2028
Hombre de Florida «parecido a Jeffrey Epstein» busca ser alcalde de Palm Beach https://t.co/DdfABB8EPp
— CDN 37 (@cdn37) May 29, 2026
La ciudad tiene relevancia nacional porque alberga Mar-a-Lago, el club del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Simel dio a conocer su intención política a través de su cuenta de Instagram, @real.palmbeach.pete.
La cuenta acumula más de 266.000 seguidores desde su creación el 19 de marzo.
Su perfil nació después de que un video viral lo identificara erróneamente como Jeffrey Epstein.
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En una publicación, Simel confirmó su decisión de buscar el cargo municipal.
«Después de mucho pensarlo, estoy anunciando que competiré para ser alcalde de Palm Beach en la próxima elección de 2028», escribió.
También aseguró que su campaña estará enfocada en asuntos que considera importantes para los habitantes de Palm Beach.
Además, expresó entusiasmo por utilizar su plataforma para beneficiar a la comunidad.
El origen de la fama inesperada
🔴🇺🇸 El estadounidense Peter Simel, quien se viralizó hace dos meses por su parecido con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, afirmó que se postulará para ser alcalde de Palm Beach, la ciudad de Florida donde está el club Mar-a-Lago del presidente de Estados Unidos, Donald… pic.twitter.com/HlLXXuj0Rl
— tunotacom (@tunota_com) May 30, 2026
La popularidad de Simel comenzó a principios de año.
Un usuario grabó un video mientras Simel conducía un automóvil convertible por la carretera interestatal 95 de Florida.
En la grabación, el autor asegura que el hombre al volante era Jeffrey Epstein.
«¡Está vivo! ¡Está vivo!», exclama el creador del video.
Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.
Ante la confusión, Simel abrió una cuenta en Instagram para negar públicamente cualquier vínculo con Epstein.
En pocos días, su perfil superó los 200.000 seguidores.
Incluso decidió someterse a una prueba de ADN para demostrar que no era la persona señalada en las publicaciones virales.
El caso atrajo atención adicional debido a la relación histórica de Palm Beach con Epstein.
Fue en esa zona donde se originó uno de los procesos judiciales más conocidos en su contra.
En 2008, Epstein se declaró culpable en Florida de solicitar a una menor para la prostitución bajo las leyes estatales.
Posteriormente quedó libre tras cumplir 13 meses de prisión luego de un acuerdo secreto con la fiscalía estatal.
El Departamento de Policía de Palm Beach había presentado un caso con al menos dos docenas de presuntas víctimas.
Sin embargo, el gran jurado terminó presentando únicamente dos cargos menores de prostitución.
Epstein murió en 2019 en una cárcel de Nueva York.
Una campaña que ya genera atención
Aunque las elecciones municipales aún están a dos años de distancia, Simel ya comenzó actividades relacionadas con su posible candidatura.
El aspirante vende mercancía política y lanzó un sitio web vinculado a su proyecto.
Entre sus propuestas promocionales figuran botox gratuito para residentes, clases de tenis, autos convertibles y agua importada desde Nueva York para elaborar pizzas y bagels.
Simel también habló sobre sus planes durante una entrevista con Fox News.
«Lo estamos seriamente considerando, y es un movimiento. Queremos hacer a Palm Beach realmente grandioso», declaró.
Pese a la atención mediática, medios locales han señalado que no existen documentos que confirmen una inscripción oficial de campaña.
Aun así, Simel sostiene que ya trabaja en los preparativos legales necesarios.
Según ha explicado, formalizará su candidatura cuando llegue el momento correspondiente dentro del calendario electoral local.