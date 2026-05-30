Hombre confundido con Jeffrey Epstein busca ser alcalde en Florida

Viral por parecido a Epstein

Busca alcaldía de Palm Beach

Promete polémicas propuestas

Peter Simel busca la alcaldía de Palm Beach tras hacerse viral por parecido con Jeffrey Epstein, según Efe.

Por qué importa: Peter Simel, un extenista profesional estadounidense, anunció que buscará convertirse en alcalde de Palm Beach en 2028.

Su notoriedad pública surgió tras viralizarse por un supuesto parecido con Jeffrey Epstein, una afirmación que él ha rechazado públicamente.

Peter Simel, un estadounidense de 71 años, anunció que competirá por la alcaldía de Palm Beach, Florida, en las elecciones locales de 2028.

Peter Simel anuncia candidatura para 2028

Hombre de Florida «parecido a Jeffrey Epstein» busca ser alcalde de Palm Beach https://t.co/DdfABB8EPp — CDN 37 (@cdn37) May 29, 2026

La ciudad tiene relevancia nacional porque alberga Mar-a-Lago, el club del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Simel dio a conocer su intención política a través de su cuenta de Instagram, @real.palmbeach.pete.

La cuenta acumula más de 266.000 seguidores desde su creación el 19 de marzo.

Su perfil nació después de que un video viral lo identificara erróneamente como Jeffrey Epstein.

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En una publicación, Simel confirmó su decisión de buscar el cargo municipal.

«Después de mucho pensarlo, estoy anunciando que competiré para ser alcalde de Palm Beach en la próxima elección de 2028», escribió.

También aseguró que su campaña estará enfocada en asuntos que considera importantes para los habitantes de Palm Beach.

Además, expresó entusiasmo por utilizar su plataforma para beneficiar a la comunidad.