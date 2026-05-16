Elecciones en Georgia: Mateo Sanabria y Brent Cox se disputan el distrito 28
Primarias el 19 de mayo: Elecciones en Georgia Juventud frente a experiencia legislativa. Salud y economía en juego. Elecciones en Georgia. El próximo 19 de mayo, los votantes de los condados de Forsyth y Hall tienen una cita crucial en las urnas para definir el futuro del Distrito 28 de la Cámara de Representantes de […]
Publicado el15/05/2026 a las 22:20
- Primarias el 19 de mayo: Elecciones en Georgia
- Juventud frente a experiencia legislativa.
- Salud y economía en juego.
Elecciones en Georgia. El próximo 19 de mayo, los votantes de los condados de Forsyth y Hall tienen una cita crucial en las urnas para definir el futuro del Distrito 28 de la Cámara de Representantes de Georgia. La contienda presenta un contraste marcado entre la propuesta de renovación del demócrata Mateo Sanabria y la gestión conservadora del actual representante republicano, Brent Cox.
Mateo Sanabria: Una apuesta por la juventud e innovación
Con 23 años y raíces colombianas, Mateo Sanabria busca convertirse en la voz de una nueva generación. En entrevista exclusiva, el candidato enfatizó que su juventud es su mayor activo para conectar con los problemas actuales. “Nuestro gobierno ahorita no está peleando por los jóvenes”, afirmó Sanabria, quien se graduó hace apenas dos años y vive de cerca la dificultad de sus contemporáneos para encontrar empleo.
Entre sus propuestas centrales destaca la expansión del Medicare, señalando que Georgia es uno de los pocos estados que no ha aceptado fondos federales para este fin. En el ámbito económico, propone los «Ramp Taxes», un sistema donde los nuevos negocios inicien con 0% de impuestos estatales para fomentar la competencia. Además, Sanabria defiende el «Derecho a Reparar», permitiendo que ciudadanos y agricultores arreglen sus propios dispositivos sin depender de grandes fabricantes.
Brent Cox: Experiencia y valores conservadores
Por el lado republicano, Brent Cox busca la reelección respaldado por su trayectoria como legislador, empresario y educador. Cox, quien asumió el cargo en enero de 2023, reside en Dawsonville y cuenta con una profunda conexión local tras haber sido profesor de matemáticas y entrenador de fútbol americano en los condados de Forsyth y Dawson.
Según su perfil oficial y registros de Ballotpedia, Cox se presenta como un republicano conservador con una amplia agenda legislativa. Actualmente se desempeña como Deputy Whip (subjefe de disciplina) en la Cámara y es vicepresidente del Subcomité de Política de Educación. Su experiencia profesional incluye más de 31 años como dueño de negocios y ejecutivo, lo que fundamenta su enfoque en la estabilidad económica y la infraestructura.
Elecciones en Georgia: Puntos de fricción: Educación y Gestión Pública
La educación es un tema donde ambos candidatos muestran visiones opuestas. Sanabria se opone al «Voucher Bill», denunciando que desvía fondos de las escuelas públicas hacia instituciones privadas. “Quita dinero de nuestros sistemas públicos… las escuelas públicas están perdiendo”, aseguró el demócrata.
Por su parte, la labor legislativa de Cox ha estado marcada por el patrocinio de proyectos de ley que afectan directamente a la región, como la GA HB896 y la GA HB1341, enfocadas en impuestos especiales y exenciones de vivienda (homestead exemptions) para el condado de Hall. Cox también colidera el Caucus Israelí de Georgia y participa activamente en los comités de Agricultura, Transporte y Tecnología.
El llamado al voto: Elecciones en Georgia
Ambos candidatos coinciden en la relevancia de este distrito. Mientras Sanabria invita a los hispanos a no caer en la apatía —“tu voto importa tanto, no importa si estás en el partido de minoridad o mayoría”—, Cox apoya su campaña en su historial de servicio y sus raíces en la comunidad.
Las primarias del 19 de mayo determinarán el rumbo de este distrito que mezcla el crecimiento tecnológico con la tradición agrícola de Georgia. Los ciudadanos pueden verificar su centro de votación en la plataforma My Voter Page.
Fuentes: Entrevista directa con Mateo Sanabria; Información oficial de legislatura de Brent Cox; Registros electorales de Ballotpedia (2025-2026).