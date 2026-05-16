Primarias el 19 de mayo: Elecciones en Georgia

Juventud frente a experiencia legislativa.

Salud y economía en juego.

Elecciones en Georgia. El próximo 19 de mayo, los votantes de los condados de Forsyth y Hall tienen una cita crucial en las urnas para definir el futuro del Distrito 28 de la Cámara de Representantes de Georgia. La contienda presenta un contraste marcado entre la propuesta de renovación del demócrata Mateo Sanabria y la gestión conservadora del actual representante republicano, Brent Cox.

Mateo Sanabria: Una apuesta por la juventud e innovación

Con 23 años y raíces colombianas, Mateo Sanabria busca convertirse en la voz de una nueva generación. En entrevista exclusiva, el candidato enfatizó que su juventud es su mayor activo para conectar con los problemas actuales. “Nuestro gobierno ahorita no está peleando por los jóvenes”, afirmó Sanabria, quien se graduó hace apenas dos años y vive de cerca la dificultad de sus contemporáneos para encontrar empleo.

Entre sus propuestas centrales destaca la expansión del Medicare, señalando que Georgia es uno de los pocos estados que no ha aceptado fondos federales para este fin. En el ámbito económico, propone los «Ramp Taxes», un sistema donde los nuevos negocios inicien con 0% de impuestos estatales para fomentar la competencia. Además, Sanabria defiende el «Derecho a Reparar», permitiendo que ciudadanos y agricultores arreglen sus propios dispositivos sin depender de grandes fabricantes.

Brent Cox: Experiencia y valores conservadores

Por el lado republicano, Brent Cox busca la reelección respaldado por su trayectoria como legislador, empresario y educador. Cox, quien asumió el cargo en enero de 2023, reside en Dawsonville y cuenta con una profunda conexión local tras haber sido profesor de matemáticas y entrenador de fútbol americano en los condados de Forsyth y Dawson.

Según su perfil oficial y registros de Ballotpedia, Cox se presenta como un republicano conservador con una amplia agenda legislativa. Actualmente se desempeña como Deputy Whip (subjefe de disciplina) en la Cámara y es vicepresidente del Subcomité de Política de Educación. Su experiencia profesional incluye más de 31 años como dueño de negocios y ejecutivo, lo que fundamenta su enfoque en la estabilidad económica y la infraestructura.