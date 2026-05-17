Trump celebra derrota de Bill Cassidy en Luisiana

Trump castiga republicanos críticos

Cassidy pierde apoyo conservador

Massie enfrenta presión republicana La influencia de Donald Trump volvió a sentirse en las primarias republicanas de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre. El presidente de Estados Unidos logró este fin de semana una victoria política en Luisiana tras la derrota del senador republicano Bill Cassidy. Trump vuelve a imponer su poder en primarias republicanas Trump se venga en las primarias de Luisiana y confirma su control del Partido Republicano https://t.co/UmvVXw3kYO — El Periódico (@elperiodico) May 17, 2026

Cassidy perdió las primarias frente a Julia Letlow, candidata respaldada desde la Casa Blanca. Por qué importa: La derrota confirma el peso que todavía mantiene Trump entre las bases del Partido Republicano. También refleja la capacidad del mandatario para impulsar represalias políticas contra figuras republicanas que se han distanciado de él. Cassidy pagó el costo político de enfrentarse a Trump Trump se venga en las primarias de Luisiana y confirma su control del Partido Republicano https://t.co/75HnUftepB — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) May 17, 2026

Bill Cassidy fue uno de los republicanos que votó a favor de condenar a Trump durante el juicio político relacionado con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Desde entonces, el senador se convirtió en uno de los blancos frecuentes de Trump, según Efe. Durante toda la campaña de las primarias en Luisiana, el presidente lanzó ataques públicos contra Cassidy. Finalmente, este sábado, el senador perdió frente a Julia Letlow.

TE PUEDE INTERESAR: Trump busca deportar titulares de green card en EEUU La candidata contó con el respaldo directo de Trump y de sectores cercanos a la Casa Blanca. Tras conocerse el resultado, Trump celebró públicamente la derrota del legislador republicano. El mandatario escribió en Truth Social que la “deslealtad” de Cassidy “forma ya parte de la leyenda”. Además, afirmó que le resultaba “gratificante” ver terminada la carrera política del senador.

Trump amplía su ofensiva dentro del Partido Republicano La derrota de Cassidy no es un caso aislado. El resultado en Luisiana se suma a recientes derrotas de legisladores estatales de Indiana. Trump también había dirigido ataques políticos contra esos republicanos. Con ello, el presidente sigue mostrando capacidad para influir en los procesos internos del partido. Las primarias republicanas se han convertido en un escenario clave para medir el control político de Trump.

Especialmente entre votantes conservadores y sectores más alineados con el movimiento trumpista. La estrategia del mandatario ha consistido en respaldar candidatos leales y atacar públicamente a quienes considera críticos o desleales. Las victorias de sus aliados en distintos estados fortalecen esa percepción. También aumentan la presión sobre otros republicanos que mantienen diferencias con la Casa Blanca. Thomas Massie aparece como el próximo objetivo político Trump ya tiene puesta la mirada en otra primaria republicana.

El martes se celebrarán elecciones internas en Kentucky. Allí, el mandatario ha manifestado repetidamente su rechazo al representante republicano Thomas Massie. Massie se ha convertido en una de las voces más críticas hacia la Administración Trump dentro del Congreso. El legislador ha cuestionado al presidente por el caso Epstein y por la guerra con Irán. Después de conocerse la derrota de Cassidy, Trump volvió a atacar públicamente a Massie.

En Truth Social, el mandatario calificó al congresista de Kentucky como “el peor congresista republicano”. También lo describió como “el más indigno de confianza en la historia” del país. Trump incluso aseguró que Massie representa “un insulto aún mayor” para Estados Unidos que Bill Cassidy. El presidente aprovechó para pedir abiertamente la derrota del congresista en las primarias. “Kentucky: saquen a este perdedor de la política en las elecciones del martes”, escribió.