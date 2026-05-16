Trump planea fondo multimillonario para aliados investigados durante presidencia de Biden

Trump analiza fondo millonario

Aliados podrían recibir compensaciones

Casa Blanca discute propuesta Segun la agencia EFE, la administración del presidente Donald Trump estudia la creación de un fondo de hasta 1.700 millones de dólares para compensar a aliados políticos y otras personas investigadas durante el mandato de Joe Biden. El plan, revelado por The New York Times, abriría un nuevo frente político y legal en torno a las investigaciones federales iniciadas durante la pasada administración demócrata. Casa Blanca estudia compensaciones económicas Trump evalúa crear un fondo millonario para sus aliados investigados durante el Gobierno de Joe Biden.https://t.co/4DV5iTpA8G — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 16, 2026

Según el reporte del diario, la propuesta todavía no ha sido aprobada oficialmente.

Sin embargo, el tema estaría siendo discutido con carácter urgente por funcionarios de la Casa Blanca. Las conversaciones también involucran al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro. La iniciativa buscaría indemnizar a personas cercanas a Trump que enfrentaron altos costos legales derivados de investigaciones federales. TE PUEDE INTERESAR :Fuerte incendio en aserradero de Maine termina con un bombero muerto y varios heridos Entre los casos incluidos figuran algunas pesquisas relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

The New York Times indicó que el Gobierno analiza diferentes fórmulas para estructurar el posible fondo. Una de las opciones sería utilizar como referencia un programa de compensación creado durante la presidencia de Barack Obama. Ese fondo fue diseñado para indemnizar a agricultores y ganaderos nativos americanos que enfrentaron discriminación durante décadas en el acceso a subsidios federales. La administración Trump estaría evaluando si un esquema similar podría aplicarse a personas investigadas durante el gobierno de Biden. Fondo podría alcanzar 1.700 millones de dólares El posible programa de compensación tendría un valor de hasta 1.700 millones de dólares.

El reporte señala que la discusión ocurre en paralelo a otros conflictos legales vinculados con Trump. Entre ellos figura una demanda presentada por el mandatario contra el Servicio de Impuestos Internos, conocido como IRS. Trump reclama 10.000 millones de dólares por la filtración de sus declaraciones fiscales a medios estadounidenses. The New York Times señaló que el Gobierno también evalúa cómo manejar la participación del propio presidente dentro del eventual fondo. Una de las alternativas consideradas sería excluir a Trump del programa de compensación.

No obstante, esa opción permitiría que aliados políticos y otras personas cercanas recibieran indemnizaciones económicas. El objetivo sería avanzar paralelamente en negociaciones para retirar demandas judiciales relacionadas con esos casos. Hasta ahora, las autoridades no han anunciado una decisión final sobre la creación del fondo. Fiscal general interino enfrenta presión El caso también generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro de la administración. Según el reporte, la situación ha puesto presión sobre el fiscal general interino Todd Blanche.

Blanche fue anteriormente abogado defensor de Donald Trump. Las dudas giran en torno al papel que podría desempeñar dentro de cualquier decisión relacionada con compensaciones legales a aliados del mandatario. El reporte no detalla cuántas personas podrían ser beneficiadas por el fondo ni los criterios definitivos para acceder a los pagos. Tampoco se informó cuándo podría tomarse una decisión oficial. La discusión ocurre mientras Trump y sus aliados continúan denunciando las investigaciones federales abiertas durante la administración Biden.