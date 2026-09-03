Fuerte terremoto golpea Alaska: USGS reporta magnitud 6.3

Un fuerte terremoto de magnitud 6.3 sacudió este jueves una zona de Alaska, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Por qué importa: El movimiento ocurrió en la región de las Islas Aleutianas, una de las zonas sísmicas más activas de Estados Unidos. Tras el terremoto, las autoridades evaluaron el posible riesgo de tsunami.

Fuerte terremoto sacude Alaska hoy jueves

El sismo se registró este jueves 3 de septiembre y tuvo su epicentro a unos 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska, según datos del USGS.

El organismo situó el terremoto a una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Un terremoto de magnitud 6.3 sacude Alaska, con epicentro a 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo se registró a una profundidad de 35 kilómetros. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó… pic.twitter.com/PPGHLdyCie — UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2026

La evaluación: El USGS asignó al evento una alerta verde, lo que indica una baja probabilidad de víctimas y pérdidas económicas significativas.

Hasta el momento, no se han confirmado daños importantes ni personas heridas relacionadas con el movimiento.

¿Hay alerta de tsunami en Alaska tras el terremoto?