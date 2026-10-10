Demócratas cambian su forma de votar ante dudas sobre el correo: ¿qué pasará en noviembre?
Publicado el 10/10/2026 a las 16:29
Un análisis de NBC News revela menos solicitudes de voto por correo y entregas más rápidas, un cambio que podría alterar la lectura de los resultados electorales.
Los demócratas están modificando sus hábitos de voto por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según un análisis de NBC News Decision Desk y la Universidad de Pensilvania.
– Por qué importa: El cambio podría alterar los patrones de recuento electoral y dificultar las comparaciones con elecciones anteriores.
Demócratas reducen solicitudes de voto por correo
Democrats are changing how they vote, requesting fewer mail ballots than in past elections but returning the ones they do request more quickly, according to a new NBC News Decision Desk analysis of the early vote conducted in coordination with the University of Pennsylvania. https://t.co/iOZ7VWqKki
— NBC News (@NBCNews) October 9, 2026
El análisis encontró que los votantes demócratas solicitan menos boletas por correo, pero devuelven las recibidas con mayor rapidez.
Los investigadores compararon solicitudes y devoluciones en Carolina del Norte, Georgia, Virginia y Pensilvania con registros de elecciones anteriores.
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En Carolina del Norte, las solicitudes entre demócratas registrados disminuyeron 40% frente a 2022, mientras que entre republicanos bajaron 18%.
– El dato: La proporción de demócratas que devolvieron sus boletas solicitadas aumentó del 17% en 2022 al 22% en 2026.
Estas diferencias sugieren nuevas precauciones entre algunos electores, aunque todavía no permiten determinar cuántos terminarán votando presencialmente.
La desconfianza en el Servicio Postal aumenta
Las preocupaciones sobre el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) coinciden con nuevas disputas políticas y judiciales relacionadas con el voto por correo.
Donald Trump ha cuestionado reiteradamente este sistema mediante acusaciones generalizadas de fraude que no cuentan con pruebas suficientes.
Su administración también impulsó nuevos requisitos para el envío de boletas electorales, aunque esas disposiciones no se aplicarán a las elecciones legislativas de noviembre.
Según una encuesta de Marist citada en el reporte, la confianza demócrata en las entregas puntuales del USPS cayó considerablemente.
– En números: La confianza pasó del 86% antes de las elecciones presidenciales de 2024 al 60% en septiembre de 2026.
Entre los republicanos, esa confianza permaneció estable, según el mismo sondeo.
Otra encuesta de NBC News encontró que más demócratas planeaban votar presencialmente que durante el mismo período de 2024.
El voto anticipado ya no ofrece las mismas pistas
Desde 2020, los demócratas han utilizado el voto por correo con mayor frecuencia que los republicanos.
Esa diferencia ayudaba a explicar por qué algunos resultados electorales cambiaban conforme avanzaba el conteo de boletas.
Sin embargo, el comportamiento observado este año podría modificar cuándo aparecen los votos de cada partido en los resultados publicados.
– La diferencia: Menos solicitudes por correo no significan necesariamente menor participación demócrata; algunos electores podrían estar optando por votar presencialmente.
Los investigadores advierten que las cifras anticipadas tampoco permiten medir por sí solas el entusiasmo electoral de cada partido.
¿Qué podría cambiar durante la noche electoral?
Los llamados espejismos rojos y azules ocurren cuando los primeros resultados favorecen temporalmente a un partido por el orden del recuento.
Si cambian los métodos y tiempos de votación, esos patrones podrían desarrollarse de manera distinta a elecciones anteriores.
Esto complicaría las proyecciones basadas exclusivamente en tendencias históricas, especialmente en estados con contiendas competitivas por el Congreso.
– Qué sigue: La votación presencial anticipada y la participación del 3 de noviembre permitirán evaluar mejor si estos cambios reflejan nuevas preferencias electorales.
Para los votantes que utilizan el correo, resulta importante consultar los plazos y métodos de devolución establecidos por las autoridades electorales estatales.
El análisis no demuestra una caída del respaldo demócrata. Muestra, principalmente, que sus hábitos electorales podrían estar cambiando antes de noviembre.