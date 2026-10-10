Demócratas cambian su forma de votar ante dudas sobre el correo: ¿qué pasará en noviembre?

Un análisis de NBC News revela menos solicitudes de voto por correo y entregas más rápidas, un cambio que podría alterar la lectura de los resultados electorales.

Los demócratas están modificando sus hábitos de voto por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según un análisis de NBC News Decision Desk y la Universidad de Pensilvania.

– Por qué importa: El cambio podría alterar los patrones de recuento electoral y dificultar las comparaciones con elecciones anteriores.

Demócratas reducen solicitudes de voto por correo

Democrats are changing how they vote, requesting fewer mail ballots than in past elections but returning the ones they do request more quickly, according to a new NBC News Decision Desk analysis of the early vote conducted in coordination with the University of Pennsylvania. https://t.co/iOZ7VWqKki — NBC News (@NBCNews) October 9, 2026

El análisis encontró que los votantes demócratas solicitan menos boletas por correo, pero devuelven las recibidas con mayor rapidez.

Los investigadores compararon solicitudes y devoluciones en Carolina del Norte, Georgia, Virginia y Pensilvania con registros de elecciones anteriores.

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En Carolina del Norte, las solicitudes entre demócratas registrados disminuyeron 40% frente a 2022, mientras que entre republicanos bajaron 18%.

– El dato: La proporción de demócratas que devolvieron sus boletas solicitadas aumentó del 17% en 2022 al 22% en 2026.

Estas diferencias sugieren nuevas precauciones entre algunos electores, aunque todavía no permiten determinar cuántos terminarán votando presencialmente.