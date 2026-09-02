Recall nacional de suplemento para bajar de peso: FDA encuentra una sustancia tóxica y un fármaco oculto

Recall de suplemento para bajar de peso

FDA detectó sustancias no declaradas

Consumidores deben suspender su uso

Un recall nacional de suplemento para bajar de peso fue anunciado después de que análisis de la FDA detectaran dos sustancias no declaradas en Lipofit Extreme Fat Burner 2.0.

Modela Tu Cuerpo Inc. retiró específicamente el lote 25M12F, con vencimiento 09/2027, que fue distribuido directamente a consumidores en Estados Unidos mediante ventas por internet.

Según la FDA, las tabletas para el día (AM) contenían fluoxetina no declarada, mientras que las tabletas nocturnas (PM) estaban contaminadas con 2,4-dinitrofenol (DNP).

La agencia advierte que el DNP es una sustancia tóxica, utilizada comúnmente como pesticida, tinte, conservante de madera y herbicida, que no está aprobada por la FDA para ningún uso.

¿Qué encontraron en Lipofit Extreme Fat Burner 2.0?

La fluoxetina es el ingrediente activo de un medicamento aprobado por la FDA utilizado para tratar determinadas condiciones, entre ellas depresión, bulimia y trastorno obsesivo-compulsivo.

Su presencia no estaba declarada en el producto, por lo que una persona podía consumir el medicamento sin saberlo y exponerse además a posibles interacciones con otros tratamientos.

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El hallazgo del DNP resulta especialmente preocupante porque esta sustancia ha sido comercializada ilegalmente para perder peso y no puede comercializarse legalmente como suplemento dietético.

La FDA señala que Lipofit Extreme Fat Burner 2.0 es un medicamento nuevo no aprobado cuya seguridad y eficacia no han sido establecidas, motivo por el cual está sujeto al retiro.