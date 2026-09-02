Recall nacional de suplemento para bajar de peso: FDA encuentra una sustancia tóxica y un fármaco oculto
Publicado el02/09/2026 a las 14:34
- Recall de suplemento para bajar de peso
- FDA detectó sustancias no declaradas
- Consumidores deben suspender su uso
Un recall nacional de suplemento para bajar de peso fue anunciado después de que análisis de la FDA detectaran dos sustancias no declaradas en Lipofit Extreme Fat Burner 2.0.
Modela Tu Cuerpo Inc. retiró específicamente el lote 25M12F, con vencimiento 09/2027, que fue distribuido directamente a consumidores en Estados Unidos mediante ventas por internet.
Según la FDA, las tabletas para el día (AM) contenían fluoxetina no declarada, mientras que las tabletas nocturnas (PM) estaban contaminadas con 2,4-dinitrofenol (DNP).
La agencia advierte que el DNP es una sustancia tóxica, utilizada comúnmente como pesticida, tinte, conservante de madera y herbicida, que no está aprobada por la FDA para ningún uso.
¿Qué encontraron en Lipofit Extreme Fat Burner 2.0?
La fluoxetina es el ingrediente activo de un medicamento aprobado por la FDA utilizado para tratar determinadas condiciones, entre ellas depresión, bulimia y trastorno obsesivo-compulsivo.
Su presencia no estaba declarada en el producto, por lo que una persona podía consumir el medicamento sin saberlo y exponerse además a posibles interacciones con otros tratamientos.
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El hallazgo del DNP resulta especialmente preocupante porque esta sustancia ha sido comercializada ilegalmente para perder peso y no puede comercializarse legalmente como suplemento dietético.
La FDA señala que Lipofit Extreme Fat Burner 2.0 es un medicamento nuevo no aprobado cuya seguridad y eficacia no han sido establecidas, motivo por el cual está sujeto al retiro.
FDA advierte sobre riesgos potencialmente mortales
De acuerdo con la evaluación de riesgo divulgada con el recall, la exposición a fluoxetina y DNP puede provocar desde náuseas, vómitos, sudoración, mareos y dolores de cabeza hasta consecuencias considerablemente más graves.
Entre los posibles efectos aparecen alteraciones peligrosas del ritmo cardíaco, taquicardia y paro cardíaco, además de convulsiones, sangrado anormal y otros efectos neurológicos.
La exposición prolongada también puede ocasionar daños en los ojos, piel, médula ósea, sistema nervioso y corazón, además de fiebre y respiración acelerada.
Hasta el anuncio del retiro, la compañía informó que no había recibido reportes conocidos de eventos adversos relacionados con este producto, pero pidió suspender inmediatamente su utilización.
¿Qué hacer si compraste el suplemento retirado?
Los consumidores deben comprobar si tienen Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, lote 25M12F y vencimiento 09/2027, y dejar de consumirlo inmediatamente si coincide con esos datos.
La empresa también pidió mantener el producto lejos de niños y otras personas, además de no venderlo, regalarlo ni transferirlo mientras se esperan instrucciones para su devolución o eliminación.
Los compradores pueden comunicarse con Ana Salazar Modelo Tu Cuerpo Inc. al (954) 305-1004 o mediante el correo yandrydy@gmail.com para conocer el procedimiento que deben seguir.
Quienes hayan experimentado problemas después de consumirlo deben contactar a un profesional de salud y pueden reportar reacciones adversas al programa MedWatch de la FDA; la empresa ya suspendió la venta y promoción del producto afectado y puso en cuarentena el inventario restante.