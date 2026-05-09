Operativo contra contrabando

Migrantes con pulseras

Refuerzan seguridad fronteriza La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el equipo Brush realizaron una operación contra el contrabando en Roma, dentro del Valle del Río Grande. Por qué importa: El operativo forma parte de las acciones implementadas bajo la Operación Lone Star para reforzar la seguridad en la frontera y combatir las redes de tráfico de personas. Las autoridades informaron que durante la operación fueron detenidos 14 inmigrantes indocumentados. Todos portaban pulseras de colores. Patrulla Fronteriza detiene a 14 inmigrantes en Texas

Según la información oficial, las pulseras indicaban que los migrantes habían realizado pagos al cártel para ingresar a Estados Unidos. Las autoridades no detallaron las nacionalidades de los detenidos ni el monto de los pagos relacionados con las pulseras. El operativo se desarrolló en Roma, una zona ubicada en el Valle del Río Grande, una de las regiones con mayor actividad migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Uno de los detenidos era buscado por DUI Durante el operativo, las autoridades identificaron a uno de los inmigrantes, quien tenía una orden de búsqueda por conducir bajo los efectos del alcohol. Las autoridades no revelaron más detalles sobre el caso ni informaron dónde lo buscaban.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026 en EEUU: garantizan que ICE no estará en partidos La Patrulla Fronteriza no informó si habrá cargos adicionales relacionados con el ingreso irregular al país o con posibles vínculos al contrabando. Las investigaciones continúan como parte de las acciones de vigilancia fronteriza en la región. Operación Lone Star mantiene despliegues en la frontera Las autoridades destacaron que los equipos continúan trabajando pese a las condiciones climáticas o las dificultades del terreno. De acuerdo con el mensaje oficial, los operativos buscan mantener la seguridad pública, prevenir fugas y proteger a las comunidades fronterizas.