ICE detiene a chef guatemalteco

Restaurante en incertidumbre

Riesgo de deportación La detención de un chef guatemalteco en el sur de Los Ángeles ha encendido la alarma entre clientes y empleados que temen por el futuro de uno de los restaurantes más conocidos de la zona. Carlos Lool, propietario de La Granja Rotisserie, fue arrestado la mañana del sábado 9 de mayo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El operativo ocurrió cuando el empresario se encontraba realizando actividades relacionadas con un servicio de catering previsto para ese fin de semana. Su pareja y socia, Jenna Lawrence, describió el momento como una experiencia traumática que dejó a ambos en estado de shock. Interceptado mientras trabajaba en un evento Lawrence explicó que agentes enmascarados los siguieron mientras recogían suministros para el evento.

Según su testimonio, la intervención fue violenta y ocurrió en plena vía pública. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte “Lo sacaron a la fuerza del automóvil. Lo tenían en el suelo. (A mí) me agarraron a la fuerza, sacaron sus armas y se lo llevaron”, relató. “Esto es desgarrador. Para todas las personas a las que ICE les ha arrebatado a un familiar o a un ser querido, es muy triste y muy humillante”, agregó en entrevista con ABC. Un chef reconocido en Hyde Park Lool es ampliamente conocido en el vecindario de Hyde Park, donde durante años ha consolidado su restaurante como un punto de encuentro comunitario.

Clientes destacan sus platillos y su compromiso con la cocina, mientras que jóvenes del área lo reconocen como mentor en el ámbito gastronómico. Su trayectoria en Estados Unidos incluye también un antecedente penal en Connecticut ocurrido hace aproximadamente 30 años, por el que ya cumplió condena. “Pensar que no va a estar aquí cuidando de todo lo que soñaba con construir en este país es simplemente devastador”, expresó Lawrence. Denuncia previa habría detonado investigación De acuerdo con la versión de su pareja, la investigación se inició tras la denuncia de un antiguo empleado. La acusación señalaba que dentro del restaurante había un arma, lo que podría representar una violación a las condiciones de libertad condicional de Lool.

Lawrence sostuvo que el arma tenía fines de protección debido a la inseguridad en el área. “Vivimos en un barrio peligroso. Nos han robado. Constantemente hay personas rompiendo ventanas y saltando la valla”, explicó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Primer Impacto (@primerimpacto) Incertidumbre sobre su situación migratoria Tras el arresto, el empresario quedó bajo custodia de autoridades federales de inmigración y enfrenta el riesgo de deportación. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido información oficial sobre su estatus migratorio ni sobre posibles procesos en curso. Tampoco se ha confirmado si Lool tendrá oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración para defender su permanencia en el país.