ICE no estará presente

Mundial 2026 genera polémica

ACLU lanza advertencia migratoria La presencia de agentes migratorios en el Mundial 2026 sigue generando debate en Estados Unidos. Rodney Barreto, copresidente del comité organizador de Miami, aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no estará dentro de los estadios durante el torneo. Por qué importa: Las declaraciones llegan tras meses de preocupación por posibles operativos migratorios durante la Copa del Mundo. El tema tomó fuerza después de comentarios hechos por funcionarios federales y advertencias emitidas por organizaciones civiles. Confirman que ICE estará fuera de estadios en el Mundial 🔴 El copresidente del comité organizador de Miami, Rodney Barreto, aseguró que los agentes del ICE no tendrán presencia en los estadios durante la Copa Mundial 2026.

Más información: https://t.co/ClMQCV9sTv#ProyectoPuente pic.twitter.com/5vJVv0DRPk — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) May 8, 2026 Barreto afirmó que habló directamente con el secretario de Estado, Marco Rubio. “Hablé con Marco Rubio. ICE no va a estar en el estadio”, dijo Barreto al portal The Athletic.

También aseguró que el torneo no se convertirá en una operación migratoria. “Esto no se va a convertir en una especie de redada. Ese no es el propósito. Será una gran experiencia para todos”, agregó. Barreto sostuvo que el presidente Donald Trump ha respaldado ampliamente la organización del evento. “Tenemos la suerte de contar con un presidente al que le encantan los deportes y que nos ha proporcionado los recursos para reembolsar a las ciudades los gastos de su protección policial”, señaló. TE PUEDE INTERESAR: Republicanos se enfrentan públicamente y ponen en riesgo plan de Trump

Estados Unidos organizará la Copa del Mundo junto con México y Canadá. El gobierno federal aprobó una subvención de 625 millones de dólares para reforzar la seguridad en las 11 ciudades estadounidenses sede. Miami será una de las ciudades más importantes del torneo El Hard Rock Stadium de Miami albergará siete partidos durante el Mundial 2026. La sede recibirá cuatro encuentros de fase de grupos. También tendrá un partido de cuartos de final y el encuentro por el tercer lugar.

Entre las selecciones confirmadas para jugar en Miami están Brasil, Arabia Saudita, Colombia y Portugal. Barreto indicó que Trump dejó clara su postura favorable hacia el torneo. Afirmó además que la administración federal trabaja para agilizar el procesamiento de visas. La medida incluye a jugadores y visitantes provenientes de países con restricciones de viaje. Uno de esos países es Irán, cuya participación ha generado debate debido al conflicto bélico en curso.

“Hablé con Marco y, en primer lugar, se asegurará de que los pasaportes se tramiten correctamente, de que la gente pueda llegar aquí y de que haya un proceso ordenado para que nadie se retrase”, sostuvo Barreto. También dijo que el gobierno federal tendrá una tarea compleja durante el campeonato. “Eso supondrá una tarea de gran envergadura por parte del gobierno federal. Nos sentimos muy tranquilos sabiendo que estaremos en buenas manos”, añadió. Organizaciones civiles mantienen preocupación Las dudas sobre el rol de ICE comenzaron a crecer a principios de año, según La Jornada. Todd Lyons, entonces director interino de la agencia, dijo que ICE sería una “parte clave del aparato de seguridad general”.

Sus declaraciones provocaron preocupación entre grupos defensores de migrantes. Algunos interpretaron sus palabras como una posible referencia a redadas similares a las registradas en Los Ángeles, Chicago y Mineápolis. Inicialmente, la Casa Blanca evitó descartar operativos migratorios en los estadios. Eso llevó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a considerar una petición directa a Trump para solicitar una moratoria. Infantino también recibió críticas después de entregar a Trump el primer “Premio de la Paz de la FIFA” en diciembre.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial, intentó reducir la preocupación pública. Según Giuliani, Trump le pidió “garantizar una Copa Mundial segura”. Pese a ello, organizaciones civiles continúan alertando sobre posibles riesgos. Una coalición de 120 grupos, encabezada por la ACLU, emitió recientemente una advertencia de viaje. El comunicado pidió a visitantes actuar “con precaución” ante lo que describieron como un clima de “creciente autoritarismo” bajo la administración Trump.