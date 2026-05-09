Trump estrena estatua gigante

Florida suma homenaje polémico

Criptomonedas financiaron la escultura

El presidente Donald Trump ya tiene una estatua dorada de gran tamaño en el sur de Florida. La figura fue instalada en su club de golf ubicado en Doral.

La escultura mide 4,5 metros de alto. Además, está colocada sobre un pedestal de aproximadamente dos metros.

Con ello, la estructura supera los seis metros de altura.

La inauguración ocurrió el jueves durante una ceremonia encabezada por el pastor Mark Burns.

Burns publicó en X que la estatua representa “resiliencia, libertad, patriotismo, fuerza y la fuerza de voluntad para seguir luchando por el futuro de América”.