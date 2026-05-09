Inauguran estatua dorada de Donald Trump en club de golf de Florida
Trump estrena estatua gigante Florida suma homenaje polémico Criptomonedas financiaron la escultura El presidente Donald Trump ya tiene una estatua dorada de gran tamaño en el sur de Florida. La figura fue instalada en su club de golf ubicado en Doral. La escultura mide 4,5 metros de alto. Además, está colocada sobre un pedestal de […]
Publicado el09/05/2026 a las 09:03
- Trump estrena estatua gigante
- Florida suma homenaje polémico
- Criptomonedas financiaron la escultura
El presidente Donald Trump ya tiene una estatua dorada de gran tamaño en el sur de Florida. La figura fue instalada en su club de golf ubicado en Doral.
La escultura mide 4,5 metros de alto. Además, está colocada sobre un pedestal de aproximadamente dos metros.
Con ello, la estructura supera los seis metros de altura.
La inauguración ocurrió el jueves durante una ceremonia encabezada por el pastor Mark Burns.
Burns publicó en X que la estatua representa “resiliencia, libertad, patriotismo, fuerza y la fuerza de voluntad para seguir luchando por el futuro de América”.
Estatua dorada de Trump llega a Florida
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa reforzando su culto a la personalidad con la inauguración de una imponente escultura dorada de 4,5 metros en su club de golf ubicado en el sur de Florida.https://t.co/eBS9aECsUQ pic.twitter.com/Fy9pyQJi9b
— debate.do (@midebate) May 9, 2026
También afirmó que simboliza “la mano de Dios y su protección sobre la vida del presidente Trump”.
Según Burns, Trump llamó durante el evento y habló con los asistentes, aunque no acudió personalmente a la ceremonia.
La estatua muestra al mandatario de pie y con el puño derecho levantado.
La pose recuerda el gesto que realizó tras el intento de asesinato registrado durante un acto de campaña en Pensilvania en julio de 2024.
Por qué importa: La instalación de esta figura ocurre en medio de varios esfuerzos para colocar el nombre e imagen de Trump en instituciones y símbolos públicos.
Estatua fue financiada por inversores en criptomonedas
La escultura fue objeto de distintas iniciativas de recaudación de dinero.
Finalmente, un grupo de inversores vinculados a criptomonedas financió el proyecto.
Según The New York Times, los patrocinadores aportaron 300.000 dólares para completar la obra.
Trump reaccionó públicamente a la inauguración desde su plataforma Truth Social.
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Ahí aseguró que la estatua había sido colocada por “patriotas estadounidenses”.
La instalación ocurre días después de otro gesto simbólico relacionado con el mandatario en Florida.
Hace un mes y medio, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley para rebautizar el aeropuerto de Palm Beach con el nombre de Trump.
El presidente tiene su residencia en Mar-a-Lago, ubicada en esa misma localidad.
Eric Trump, tercer hijo del mandatario, compartió el miércoles en X el logotipo oficial del nuevo Aeropuerto Internacional Donald J. Trump.
Republicanos impulsan más cambios con el nombre de Trump
Durante el segundo mandato de Trump, republicanos y aliados políticos han promovido varios cambios institucionales relacionados con su nombre.
Entre ellos aparecen iniciativas como el “Trump Kennedy Center” y el “Instituto de Paz de Trump” en Washington.
Además, el Departamento del Tesoro anunció recientemente otro cambio sin precedentes.
La firma de Trump aparecerá en billetes del dólar.
Se trata de una medida inédita para un presidente estadounidense en funciones.
También se informó que la imagen del mandatario formará parte de una edición limitada de pasaportes.
La emisión especial será realizada con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
La nueva estatua en Doral se suma así a una serie de acciones impulsadas durante el actual mandato presidencial.