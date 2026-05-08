Trump celebra fallo judicial

Virginia frena mapa demócrata

Republicanos ganan terreno electoral El Tribunal Supremo de Virginia anuló este viernes el mapa electoral que redistribuía los distritos del estado. La medida representaba una ventaja para el Partido Demócrata rumbo a las elecciones de medio mandato de noviembre. La decisión judicial supone un fuerte golpe para las aspiraciones demócratas de ampliar su representación en el Congreso. Trump reacciona a fallo que bloquea nuevo mapa electoral en Virginia El Tribunal Supremo de Virginia anula el mapa electoral que redistribuía los distritos en el estado y favorecía los intereses del partido demócrata de cara a las elecciones de noviembre, decisión celebrada por Donald Trump como una «enorme victoria». https://t.co/xUg0eBBZOl — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 8, 2026

El presidente Donald Trump reaccionó rápidamente al fallo, según Efe. El mandatario calificó la resolución como “una enorme victoria” para los republicanos. Por qué importa: La disputa por los mapas electorales se ha convertido en uno de los principales frentes políticos entre republicanos y demócratas antes de las elecciones legislativas. Tribunal invalida referéndum aprobado en abril El fallo invalidó el referéndum celebrado en abril en Virginia.

Esa consulta había aprobado una nueva división territorial de los distritos electorales. La corte concluyó que el proceso utilizado para someter la propuesta a votación no cumplió con la ley estatal. La resolución fue aprobada por cuatro votos contra tres. El juez D. Arthur Kelsey escribió la opinión mayoritaria. TE PUEDE INTERESAR: Demócratas denuncian maniobra republicana en Alabama antes de elecciones

Según el magistrado, los demócratas solicitaron “una enmienda constitucional a los votantes de Virginia de una manera sin precedentes”. También afirmó que el procedimiento utilizado violaba la legislación estatal. Con la decisión, Virginia mantendrá el mismo mapa electoral utilizado en 2024. Ese esquema contempla un reparto de seis escaños demócratas frente a cinco republicanos. El mapa ahora revocado habría generado probablemente una distribución de diez escaños para los demócratas y uno para los republicanos.

La diferencia representaba un cambio significativo en el equilibrio político del estado. Donald Trump celebra el fallo judicial Donald Trump respaldó públicamente la decisión del Supremo de Virginia. El presidente presentó el fallo como un triunfo político para el Partido Republicano. La resolución fortalece la estrategia republicana de conservar terreno rumbo a noviembre. El presidente de la Cámara de Delegados de Virginia, el demócrata Don Scott, expresó decepción tras conocerse la decisión.

Sin embargo, aseguró que su partido respetará el fallo del tribunal. Scott defendió el proceso electoral realizado en abril. “Les entregamos esta decisión a los votantes, justo donde corresponde, y se expresaron con claridad”, afirmó en un comunicado. También señaló que los ciudadanos “votaron sí porque querían oponerse al abuso de poder de Trump”. El legislador agregó que “tres millones de personas votaron en unas elecciones libres y justas”.

Los demócratas consideraban el nuevo mapa como una herramienta clave para mejorar sus resultados electorales. La anulación cambia el panorama político del estado antes de los comicios legislativos. La pelea por los distritos escala en todo Estados Unidos La decisión en Virginia se suma a una batalla nacional por el rediseño de distritos electorales. Tradicionalmente, este proceso ocurre después del censo poblacional y no debía repetirse hasta 2030. Sin embargo, los republicanos impulsados por Trump comenzaron cambios en Texas.

La estrategia busca fortalecer sus posibilidades para las elecciones de noviembre. La práctica es conocida como “gerrymandering”. El término se utiliza para describir la manipulación de distritos electorales con fines políticos. Como respuesta, los demócratas promovieron modificaciones similares en otros estados. California y Virginia estuvieron entre los casos más relevantes.