Trump y Lula dialogan

Reducen tensión bilateral

Hablan sobre aranceles El presidente Donald Trump y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sostuvieron este jueves una reunión en la Casa Blanca que se extendió mucho más de lo previsto. El encuentro duró alrededor de tres horas e incluyó un almuerzo entre ambos líderes. La conversación permitió reducir tensiones recientes entre Estados Unidos y Brasil sobre temas económicos y diplomáticos. La reunión ocurre después de varios desencuentros entre ambos gobiernos relacionados con aranceles, la guerra en Irán y la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro. Washington y Brasilia también buscan avanzar en asuntos comerciales y estratégicos en medio de diferencias políticas recientes.

Trump y Lula destacan el tono positivo del encuentro

Segun la agencia EFE, donald Trump resumió el resultado de la reunión en una publicación en Truth Social. “La reunión fue muy bien”, escribió el mandatario estadounidense. Trump también describió a Lula como un “presidente dinámico”. El encuentro superó ampliamente la hora y veinte minutos inicialmente prevista. Ambos gobiernos acordaron que sus equipos volverán a reunirse dentro de 30 días.

El objetivo será continuar negociaciones relacionadas con los aranceles. Tras la reunión, Lula ofreció una rueda de prensa en la embajada de Brasil en Washington. El mandatario brasileño aseguró que abandona la capital estadounidense convencido de que se dio “un paso importante en la relación” bilateral. TE PUEDE INTERESAR : Tribunal bloquea arancel global impulsado por Trump “La buena relación es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo”, declaró Lula.

El presidente brasileño también describió un ambiente relajado durante el encuentro. Según explicó, incluso hubo bromas entre ambos mandatarios. Antes de la reunión estaba previsto que comparecieran ante la prensa en el Despacho Oval. Sin embargo, la comparecencia fue cancelada a petición de Lula. El mandatario brasileño consideró que “no tiene sentido” hablar con los medios antes de la reunión oficial.

Cuba, Irán y Bolsonaro estuvieron presentes en la conversación La reunión se produjo después de varias críticas de Lula hacia la política exterior de Estados Unidos. Entre los temas mencionados estuvieron Venezuela, Cuba y la guerra en Irán. Lula explicó que Donald Trump le aseguró que “no tiene intención de invadir Cuba”. El mandatario brasileño dijo además que Cuba busca dialogar para encontrar una solución al embargo estadounidense. También expresó su disposición para abordar el asunto junto con Washington.

Otro de los temas discutidos fue la guerra en Irán. Lula reiteró su condena al conflicto y recordó el acuerdo nuclear alcanzado en 2010 entre Brasil, Turquía e Irán. El mandatario brasileño señaló además que la situación en el estrecho de Ormuz podría afectar el suministro de fertilizantes en Brasil. La situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro también estuvo presente en el contexto político de la reunión. Las tensiones entre ambos gobiernos aumentaron después de que Estados Unidos impusiera aranceles vinculados al proceso judicial contra Bolsonaro.

El exmandatario brasileño fue condenado a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula. La economía marcó gran parte de la agenda bilateral Las cuestiones económicas ocuparon buena parte de la reunión entre ambos líderes. Uno de los principales temas fueron los aranceles impuestos por Washington a productos brasileños. También se discutieron investigaciones estadounidenses sobre presuntas prácticas comerciales desleales de Brasil. Lula aseguró que no se habló sobre el sistema de pagos Pix.

Estados Unidos considera que la plataforma podría perjudicar a empresas como Visa y Mastercard. Los mandatarios también abordaron la cooperación contra el crimen internacional. No obstante, Lula negó que se discutiera la posibilidad de declarar terroristas a grupos criminales brasileños. Brasil se opone a esa posibilidad porque considera que podría abrir la puerta a eventuales intervenciones extranjeras. Otro punto importante fue el de los minerales críticos.

Brasil posee las segundas mayores reservas del mundo después de China. Washington busca diversificar el suministro para la industria tecnológica. “Brasil estará abierto a cualquiera que quiera participar con nosotros”, afirmó Lula. El mandatario mencionó a Estados Unidos, China, Alemania, Francia e India. También aclaró que Brasil no quiere ser únicamente exportador de materias primas.