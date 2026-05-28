Trump revive demanda multimillonaria contra Wall Street Journal por reportaje sobre Epstein

Trump revive millonaria demanda

WSJ defiende reportaje Epstein

Juez cuestionó pruebas iniciales

Trump vuelve a la carga tras fallo judicial que debilitó su primera demanda.

El presidente Donald Trump volvió a presentar una demanda por difamación de US$10.000 millones contra The Wall Street Journal, News Corp. y otras partes relacionadas, luego de que un juez federal desestimara una versión previa del caso por considerar que no cumplía con los estándares legales exigidos para figuras públicas.

La nueva demanda fue presentada en un tribunal federal de Florida y busca reforzar los argumentos legales del mandatario sobre un artículo publicado en julio de 2025, donde se afirmaba que Trump habría enviado una nota de cumpleaños “obscena” al fallecido financiero Jeffrey Epstein en 2003.

El caso ha vuelto a colocar bajo atención pública la relación pasada entre Trump y Epstein, mientras el presidente insiste en que la historia publicada por el diario financiero es completamente falsa y forma parte de una campaña de difamación en su contra.

La polémica gira en torno a una supuesta carta enviada a Jeffrey Epstein

El reportaje del Wall Street Journal aseguraba que Trump había enviado un mensaje de cumpleaños escrito dentro del dibujo de una mujer desnuda y firmado con su nombre en la zona púbica.

Según el artículo, la nota concluía con la frase: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea un secreto maravilloso”.

Trump ha negado en múltiples ocasiones la autenticidad del supuesto mensaje y sostiene que el medio publicó información falsa sin pruebas suficientes.

“En el momento de la publicación, los demandados actuaron con negligencia grave al ignorar si las declaraciones difamatorias eran ciertas y/o evitaron deliberadamente descubrir la verdad”, escribió el abogado de Trump, Alejandro Brito, en la demanda enmendada.

La nueva presentación judicial también apunta directamente contra los periodistas involucrados, la editorial Dow Jones y Rupert Murdoch, presidente emérito de News Corp., acusándolos de publicar la historia “a sabiendas de que era falsa o sin tener en cuenta la verdad”.