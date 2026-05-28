Trump revive demanda multimillonaria contra Wall Street Journal por reportaje sobre Epstein
Publicado el28/05/2026 a las 09:07
- Trump revive millonaria demanda
- WSJ defiende reportaje Epstein
- Juez cuestionó pruebas iniciales
Trump vuelve a la carga tras fallo judicial que debilitó su primera demanda.
El presidente Donald Trump volvió a presentar una demanda por difamación de US$10.000 millones contra The Wall Street Journal, News Corp. y otras partes relacionadas, luego de que un juez federal desestimara una versión previa del caso por considerar que no cumplía con los estándares legales exigidos para figuras públicas.
La nueva demanda fue presentada en un tribunal federal de Florida y busca reforzar los argumentos legales del mandatario sobre un artículo publicado en julio de 2025, donde se afirmaba que Trump habría enviado una nota de cumpleaños “obscena” al fallecido financiero Jeffrey Epstein en 2003.
El caso ha vuelto a colocar bajo atención pública la relación pasada entre Trump y Epstein, mientras el presidente insiste en que la historia publicada por el diario financiero es completamente falsa y forma parte de una campaña de difamación en su contra.
La polémica gira en torno a una supuesta carta enviada a Jeffrey Epstein
El reportaje del Wall Street Journal aseguraba que Trump había enviado un mensaje de cumpleaños escrito dentro del dibujo de una mujer desnuda y firmado con su nombre en la zona púbica.
Según el artículo, la nota concluía con la frase: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea un secreto maravilloso”.
Trump ha negado en múltiples ocasiones la autenticidad del supuesto mensaje y sostiene que el medio publicó información falsa sin pruebas suficientes.
“En el momento de la publicación, los demandados actuaron con negligencia grave al ignorar si las declaraciones difamatorias eran ciertas y/o evitaron deliberadamente descubrir la verdad”, escribió el abogado de Trump, Alejandro Brito, en la demanda enmendada.
La nueva presentación judicial también apunta directamente contra los periodistas involucrados, la editorial Dow Jones y Rupert Murdoch, presidente emérito de News Corp., acusándolos de publicar la historia “a sabiendas de que era falsa o sin tener en cuenta la verdad”.
El primer intento legal de Trump fue rechazado por un juez federal
En abril, el juez federal Darrin Gayles desestimó la demanda original presentada por Trump al considerar que no alcanzaba el estándar de “malicia real”, requisito obligatorio en casos de difamación relacionados con figuras públicas en Estados Unidos.
Según el magistrado, la demanda inicial “no se acerca en absoluto” a cumplir con ese criterio legal. Bajo esa doctrina, Trump debe demostrar que los acusados sabían que la información era falsa o que actuaron ignorando deliberadamente la posibilidad de que lo fuera.
Gayles también destacó que el Wall Street Journal había contactado previamente a Trump y a otros funcionarios antes de la publicación para solicitar comentarios, algo que, según el juez, complicaba las acusaciones de negligencia periodística.
Sin embargo, el juez no emitió una decisión sobre si el contenido del artículo era realmente difamatorio ni sobre la autenticidad de la supuesta nota de cumpleaños.
La nueva demanda insiste en supuestas omisiones del Wall Street Journal
El equipo legal de Trump sostiene ahora que el medio incurrió en “omisiones flagrantes” al no explicar detalles fundamentales sobre la carta atribuida al presidente.
De acuerdo con la demanda revisada, el Wall Street Journal nunca aclaró por qué el mensaje estaba escrito en tercera persona, quién redactó el contenido, por qué fue mecanografiado o cómo obtuvo el documento.
Además, los abogados de Trump argumentan que el periódico evitó publicar imágenes de la supuesta carta en el momento del reportaje, lo que, según ellos, demostraría mala fe y debilidad en las pruebas presentadas.
“El presidente seguirá exigiendo responsabilidades a quienes engañan al pueblo estadounidense con noticias falsas y difamaciones”, declaró un portavoz del equipo legal de Trump.
Hasta el momento, News Corp. no ha emitido comentarios oficiales sobre la nueva demanda.
Por su parte, el Wall Street Journal ha defendido repetidamente su cobertura y ha sugerido que las acciones legales de Trump buscan intimidar y silenciar a medios críticos.
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FUENTE: LR Mas / The Guardian