Departamento de Justicia investiga a E. Jean Carroll por presuntamente mentir en casos contra Trump
Publicado el28/05/2026 a las 08:25
- DOJ investiga a Carroll
- Trump niega acusaciones sexuales
- Caso escala judicialmente
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal contra la escritora E. Jean Carroll para determinar si mintió bajo juramento durante los procesos civiles que presentó contra el presidente Donald Trump por presunto abuso sexual y difamación.
La pesquisa representa un nuevo capítulo en una batalla legal que ha marcado la relación entre ambos durante años y que ahora vuelve a escalar a nivel federal.
Por qué importa: la investigación ocurre después de que Carroll obtuviera millonarias victorias judiciales contra Trump y en medio de crecientes acusaciones de que el gobierno está utilizando al Departamento de Justicia para perseguir a figuras consideradas adversarias políticos del presidente.
El Departamento de Justicia revisa si Carroll cometió perjurio durante sus testimonios
Una fuente familiarizada con la investigación confirmó que el Departamento de Justicia abrió una pesquisa criminal para analizar si E. Jean Carroll incurrió en perjurio mientras declaraba en las demandas civiles relacionadas con las acusaciones de abuso sexual contra Donald Trump.
La investigación se centra específicamente en las declaraciones y testimonios que Carroll entregó durante los procesos judiciales en los que acusó al hoy presidente de haberla agredido sexualmente en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.
Hasta ahora, las autoridades no han detallado públicamente qué partes del testimonio están siendo revisadas ni qué posibles inconsistencias habrían motivado la investigación federal.
CNN fue el primer medio en informar sobre la existencia de la pesquisa.
Las demandas de Carroll terminaron con multimillonarias condenas contra Trump
Los casos impulsados por Carroll terminaron convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más mediáticos contra Trump antes de su regreso a la Casa Blanca.
En 2023, un jurado determinó que Trump era responsable de abuso sexual y ordenó pagarle a Carroll una indemnización de 5 millones de dólares por daños y perjuicios.
Posteriormente, en 2024, la escritora ganó otro juicio civil por difamación después de que Trump negara públicamente las acusaciones y atacara su credibilidad.
En ese caso, el jurado concedió una compensación mucho mayor: 83 millones de dólares.
Trump ha negado de forma reiterada todas las acusaciones y sostiene que nunca cometió ninguna agresión contra Carroll.
Además, el mandatario aseguró en múltiples ocasiones que ni siquiera conocía a la escritora.
“Trump ha negado las acusaciones y ha dicho que ni siquiera conocía a Carroll”, señala la información difundida sobre el caso.
Actualmente, el presidente busca que la Corte Suprema intervenga en ambos procesos judiciales.
La Casa Blanca evita pronunciarse mientras crecen las críticas políticas
La Casa Blanca evitó responder directamente sobre la investigación y remitió las preguntas relacionadas con el caso al Departamento de Justicia.
Por su parte, el equipo legal de Carroll no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios realizadas el jueves por la mañana.
La apertura de esta investigación ha provocado nuevas críticas de sectores que consideran que el gobierno de Trump está utilizando instituciones federales para perseguir a personas que considera enemigos políticos.
“La pesquisa del Departamento de Justicia es la medida más reciente del gobierno de Trump para apuntar contra quienes el presidente percibe como adversarios políticos”, indica la información relacionada con el caso.
El reporte también menciona otros esfuerzos recientes impulsados desde el Departamento de Justicia contra figuras como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
El caso vuelve a poner bajo presión la batalla legal y política alrededor de Trump
La nueva investigación federal reabre el debate sobre uno de los casos más sensibles y mediáticos relacionados con Donald Trump, especialmente porque involucra testimonios que ya fueron evaluados en tribunales civiles.
Aunque Carroll obtuvo fallos favorables y millonarias indemnizaciones, la apertura de una pesquisa criminal podría generar nuevas disputas legales sobre la credibilidad de los testimonios presentados durante los juicios.
Por ahora, el Departamento de Justicia no ha informado si existen cargos formales en preparación ni cuánto tiempo podría extenderse la investigación.
Mientras tanto, el caso continúa elevando la tensión política y judicial alrededor del presidente, en un momento en que la administración enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el uso de las instituciones federales para enfrentar a críticos y opositores.
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FUENTE: CNN