Departamento de Justicia investiga a E. Jean Carroll por presuntamente mentir en casos contra Trump

DOJ investiga a Carroll

Trump niega acusaciones sexuales

Caso escala judicialmente

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal contra la escritora E. Jean Carroll para determinar si mintió bajo juramento durante los procesos civiles que presentó contra el presidente Donald Trump por presunto abuso sexual y difamación.

La pesquisa representa un nuevo capítulo en una batalla legal que ha marcado la relación entre ambos durante años y que ahora vuelve a escalar a nivel federal.

Por qué importa: la investigación ocurre después de que Carroll obtuviera millonarias victorias judiciales contra Trump y en medio de crecientes acusaciones de que el gobierno está utilizando al Departamento de Justicia para perseguir a figuras consideradas adversarias políticos del presidente.

El Departamento de Justicia revisa si Carroll cometió perjurio durante sus testimonios

Una fuente familiarizada con la investigación confirmó que el Departamento de Justicia abrió una pesquisa criminal para analizar si E. Jean Carroll incurrió en perjurio mientras declaraba en las demandas civiles relacionadas con las acusaciones de abuso sexual contra Donald Trump.

La investigación se centra específicamente en las declaraciones y testimonios que Carroll entregó durante los procesos judiciales en los que acusó al hoy presidente de haberla agredido sexualmente en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado públicamente qué partes del testimonio están siendo revisadas ni qué posibles inconsistencias habrían motivado la investigación federal.