Demandan a agentes de ICE por arrestos y golpes en California

Demandan abusos de ICE

Acusan perfilamiento racial

Redadas llegan a tribunales

Andrea Vélez, Ángel Pinal, Cary López, Javier Ramírez, Juan José Gutiérrez y Joel Acuña demandaron al Gobierno de Estados Unidos por presuntas violaciones de derechos civiles durante redadas migratorias realizadas el año pasado.

Por qué importa: Las querellas buscan compensaciones económicas por los daños ocasionados durante operativos migratorios vinculados a la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.

Los casos fueron presentados en el Tribunal del Distrito Central de California.

El abogado Luis Carrillo aseguró este miércoles, durante una conferencia de prensa, que los demandantes fueron detenidos injustamente.

ICE enfrenta demanda por redadas contra ciudadanos

También afirmó que algunos fueron golpeados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los hechos ocurrieron durante operativos migratorios realizados en junio y julio de 2025, según El Diario NY.

Carrillo declaró a EFE que las acciones de los agentes migratorios “fueron brutales”.

Además, sostuvo que esperan que las querellas judiciales ayuden a detener el uso excesivo de la fuerza.

Las demandas fueron presentadas por separado.

Los demandantes habían presentado previamente una reclamación federal por agravios.

Ese procedimiento es un paso legal necesario antes de formalizar una demanda contra el Gobierno federal.