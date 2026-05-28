Demandan a agentes de ICE por arrestos y golpes en California
Publicado el28/05/2026 a las 08:11
- Demandan abusos de ICE
- Acusan perfilamiento racial
- Redadas llegan a tribunales
Andrea Vélez, Ángel Pinal, Cary López, Javier Ramírez, Juan José Gutiérrez y Joel Acuña demandaron al Gobierno de Estados Unidos por presuntas violaciones de derechos civiles durante redadas migratorias realizadas el año pasado.
Por qué importa: Las querellas buscan compensaciones económicas por los daños ocasionados durante operativos migratorios vinculados a la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.
Los casos fueron presentados en el Tribunal del Distrito Central de California.
El abogado Luis Carrillo aseguró este miércoles, durante una conferencia de prensa, que los demandantes fueron detenidos injustamente.
ICE enfrenta demanda por redadas contra ciudadanos
También afirmó que algunos fueron golpeados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los hechos ocurrieron durante operativos migratorios realizados en junio y julio de 2025, según El Diario NY.
Carrillo declaró a EFE que las acciones de los agentes migratorios “fueron brutales”.
Además, sostuvo que esperan que las querellas judiciales ayuden a detener el uso excesivo de la fuerza.
Las demandas fueron presentadas por separado.
Los demandantes habían presentado previamente una reclamación federal por agravios.
Ese procedimiento es un paso legal necesario antes de formalizar una demanda contra el Gobierno federal.
Ciudadanos estadounidenses relatan arrestos injustificados
Andrea Vélez afirmó haber sido arrestada injustamente durante una redada de ICE en el centro de Los Ángeles.
Según la denuncia, fue detenida mientras se dirigía a su trabajo.
Vélez pasó dos noches en la cárcel. También enfrentó un cargo por delito grave.
Posteriormente, el Departamento de Justicia desestimó ese cargo.
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Un video mostró el momento de la detención.
En las imágenes se observa la violencia del arresto mientras la madre de Vélez presenciaba la escena sin poder intervenir.
El abogado Michael Carrillo afirmó que los demandantes fueron víctimas de perfilamiento racial.
Según dijo, agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza actuaron contra personas hispanas en varias comunidades del sur de California.
“Los demandantes fueron objeto de perfilamiento racial”, afirmó Carrillo.
Denuncian detenciones pese a mostrar ciudadanía
Cary López aseguró que fue detenida mientras estaba embarazada.
Según su relato, fue arrestada junto al padre de su hijo y otro familiar.
La mujer afirmó que informó repetidamente a los agentes que era ciudadana estadounidense.
Aun así, fue retenida durante el operativo.
López sostiene que su bebé nació prematuramente debido a la detención.
Las denuncias también incluyen el caso de Juan José Gutiérrez.
El defensor de derechos de inmigrantes fue detenido en noviembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Gutiérrez regresaba de México cuando fue retenido por agentes de CBP.
Según la querella, contaba con documentos que acreditaban su ciudadanía estadounidense.
Pese a ello, fue esposado a una mesa durante más de tres horas.
Los abogados consideran que estos casos muestran abusos cometidos durante los operativos migratorios.
Las querellas legales buscan responsabilizar al Gobierno federal por las actuaciones de los agentes involucrados.