Juez federal mantiene vigente orden de Trump sobre restricciones al voto por correo rumbo a elecciones

Orden sigue vigente

Trump gana batalla judicial

Limitan voto por correo

Un juez federal rechazó suspender la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que limita el voto por correo.

Por ahora, la medida seguirá vigente rumbo a las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.

Por qué importa: La decisión mantiene activa una de las medidas electorales más polémicas impulsadas por Trump.

La orden forma parte de una campaña más amplia para endurecer las normas de votación en Estados Unidos.

Voto por correo sigue bajo disputa

#BREAKING: Judge clears way for Trump mail-in ballot executive orderhttps://t.co/C3VVueE75I — The Hill (@thehill) May 28, 2026

El juez federal Carl Nichols se opuso a la demanda presentada por demócratas y grupos de derechos civiles.

Los demandantes buscaban que la orden fuera declarada inconstitucional.

Argumentaban que los estados y el Congreso, y no el presidente, tienen la facultad de establecer las reglas electorales.

Según la opinión consultada por EFE, el juez concluyó que los demandantes no demostraron un daño suficiente derivado de la medida.

Nichols fue designado previamente por Trump. La decisión representa una victoria temporal para la administración republicana.