Juez federal mantiene vigente orden de Trump sobre restricciones al voto por correo rumbo a elecciones
Publicado el28/05/2026 a las 09:05
- Orden sigue vigente
- Trump gana batalla judicial
- Limitan voto por correo
Un juez federal rechazó suspender la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que limita el voto por correo.
Por ahora, la medida seguirá vigente rumbo a las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.
Por qué importa: La decisión mantiene activa una de las medidas electorales más polémicas impulsadas por Trump.
La orden forma parte de una campaña más amplia para endurecer las normas de votación en Estados Unidos.
Voto por correo sigue bajo disputa
#BREAKING: Judge clears way for Trump mail-in ballot executive orderhttps://t.co/C3VVueE75I
— The Hill (@thehill) May 28, 2026
El juez federal Carl Nichols se opuso a la demanda presentada por demócratas y grupos de derechos civiles.
Los demandantes buscaban que la orden fuera declarada inconstitucional.
Argumentaban que los estados y el Congreso, y no el presidente, tienen la facultad de establecer las reglas electorales.
Según la opinión consultada por EFE, el juez concluyó que los demandantes no demostraron un daño suficiente derivado de la medida.
Nichols fue designado previamente por Trump. La decisión representa una victoria temporal para la administración republicana.
Debate sobre privacidad y registro electoral
A federal judge declines to block President Trump’s executive order tightening rules on mail-in voting in a loss for the Democratic Party, whose lawyers argue that it could disenfranchise millions of voters. https://t.co/BSm5YGk6OQ
— NBC News (@NBCNews) May 28, 2026
Los grupos que presentaron la demanda también cuestionaron la creación de un registro nacional de votantes.
Sostuvieron que la orden vulnera la Ley de Privacidad.
La medida contempla elaborar una lista de ciudadanos mayores de 18 años para crear un censo de votantes elegibles.
El juez consideró que el intercambio de información entre agencias gubernamentales no genera un perjuicio suficiente.
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La información compartida incluye nombre, edad y domicilio de los ciudadanos.
La orden ejecutiva establece además que el Servicio Postal de Estados Unidos entregue papeletas únicamente a quienes figuren en el registro federal.
El proyecto respaldado por Trump para reformar el sistema de votación quedó estancado en el Congreso.
Tras ese bloqueo legislativo, el mandatario firmó la orden ejecutiva en marzo.
Trump mantiene críticas al voto por correo
La decisión se enmarca en la estrategia política de Trump sobre el sistema electoral.
El presidente ha cuestionado repetidamente la legitimidad del voto por correo.
También ha impulsado medidas para endurecer las normas de identificación de votantes.
Esto ocurre pese a la ausencia de pruebas de fraude electoral masivo.
El tema ha generado fuertes divisiones políticas en Estados Unidos desde hace varios años.
Trump ha mantenido ese discurso desde que compitió por primera vez por la presidencia en 2016.
Sin embargo, a principios de este año votó por correo en las elecciones especiales de Florida.
El caso mantiene abierto el debate sobre el alcance del poder presidencial en materia electoral.
Mientras tanto, la orden seguirá aplicándose de cara a las elecciones legislativas de noviembre.