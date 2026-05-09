ICE arresta coach mexicano

Familia pide apoyo urgente

Deportación preocupa comunidad Un hombre mexicano, conocido por entrenar niños y jóvenes en equipos de béisbol durante más de dos décadas en Texas, enfrenta ahora un proceso de deportación. Héctor Ramírez fue detenido el pasado 20 de abril en la ciudad de Ingram, Texas, durante una parada de tránsito. Según relató su familia, la Policía lo detuvo porque el vehículo tenía el registro vencido y un vidrio quebrado. ICE arresta coach mexicano en Texas Entrenador de béisbol enfrenta posible deportación tras ser detenido por ICE en Ingramhttps://t.co/5xXOtrIkTY — N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) May 9, 2026

“Lo detuvieron y le dijeron que si tenía su aseguranza y su licencia; y presentó su aseguranza, pero su licencia es mexicana”, explicó Jesús Ramírez, hijo de Héctor. La familia asegura que el oficial inicialmente le dijo que recibiría solamente una advertencia. Sin embargo, la situación cambió cuando agentes de ICE llegaron al lugar y realizaron el arresto. “Le dijo el policía que le iba a dar un warning, pero en vez de darle un warning le llamó al ICE y de pronto llegó ICE y lo detuvieron”, agregó Jesús Ramírez en entrevista con N+ Univision 41.

Familia asegura que no tiene antecedentes De acuerdo con sus familiares, Héctor Ramírez no tiene antecedentes criminales ni procesos migratorios activos en Estados Unidos. El mexicano, de 50 años, es originario de Nueva Rosita, Coahuila. Durante más de 20 años se dedicó a entrenar generaciones de jóvenes dentro del béisbol en Texas. TE PUEDE INTERESAR: Avión de Frontier atropella y mata a persona en aeropuerto de Denver Su hijo afirmó que gran parte de la comunidad lo conoce por apoyar a niños interesados en el deporte.

“Él siempre ha sido coach y manager de un equipo de béisbol”, explicó Jesús. También aseguró que su padre ayudaba a jóvenes que buscaban oportunidades para crecer dentro del deporte. “Él es un hombre que apoya a los equipos y a los niños que buscan la oportunidad de jugar y de salir adelante”, señaló. Además de entrenar béisbol, Héctor Ramírez trabajaba en construcción para sostener a su familia. Comunidad organiza actividades para ayudar Tras su detención, sus familiares comenzaron a organizar actividades para reunir dinero y contratar representación legal.

La familia ha vendido comida y organizado partidos de béisbol para recaudar fondos. También abrieron una campaña en GoFundMe para solicitar ayuda de la comunidad. “Tenemos un GoFundMe. Es para ayuda de apelación de mi papá, para ayudar, para sus gastos y tratar de sacarlo lo más pronto y tenerlo aquí lo más rápido posible”, explicó Jesús Ramírez. El caso ocurre en medio de un contexto de temor entre familias migrantes en Texas por las detenciones relacionadas con temas migratorios. Para la familia Ramírez, el principal objetivo es lograr que Héctor pueda regresar a casa.

“Con el apoyo de todos ustedes espero abrazarlo y tenerlo aquí lo más pronto posible”, dijo Jesús. Niño venezolano enfrenta audiencia sin abogado Mientras la familia de Héctor Ramírez busca evitar su deportación, otro caso migratorio también ha generado preocupación. Wilfredo, un niño venezolano de 10 años, relató el miedo que sintió al presentarse ante un juez sin representación legal. “Tenía miedo porque era mi primera vez en una corte”, narró el menor. Wilfredo y su madre mantienen un caso de asilo pendiente en Estados Unidos.