Hombre invade pista aérea

Avión atropella intruso

Denver investiga tragedia aérea

Un avión de Frontier Airlines atropelló y mató a una persona que ingresó sin autorización a una pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado.

Por qué importa: El accidente ocurrió en uno de los aeropuertos con mayor tráfico en Estados Unidos y dejó además varios pasajeros lesionados.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:19 p.m. del viernes, según Efe.

El avión involucrado fue un Airbus A321 de Frontier Airlines.

Avión Frontier de Denver deja un muerto