Avión de Frontier atropella y mata a persona en aeropuerto de Denver
Hombre invade pista aérea Avión atropella intruso Denver investiga tragedia aérea Un avión de Frontier Airlines atropelló y mató a una persona que ingresó sin autorización a una pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado. Por qué importa: El accidente ocurrió en uno de los aeropuertos con mayor tráfico en Estados Unidos y dejó […]
Publicado el09/05/2026 a las 07:38
- Hombre invade pista aérea
- Avión atropella intruso
- Denver investiga tragedia aérea
Un avión de Frontier Airlines atropelló y mató a una persona que ingresó sin autorización a una pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado.
Por qué importa: El accidente ocurrió en uno de los aeropuertos con mayor tráfico en Estados Unidos y dejó además varios pasajeros lesionados.
El incidente ocurrió alrededor de las 11:19 p.m. del viernes, según Efe.
El avión involucrado fue un Airbus A321 de Frontier Airlines.
Avión Frontier de Denver deja un muerto
Increíble lo que ocurrió en Denver: una persona cruzó la pista y fue embestido por un avión de Frontier que despegaba rumbo a Los Ángeles. Se activó el protocolo de emergencia y todos los pasajeros evacuaron sin problemas la aeronave… pic.twitter.com/JATxKWmAS0
— Alejandro Figueredo (@afigue2010) May 9, 2026
La aeronave se dirigía hacia Los Ángeles cuando comenzó el proceso de despegue.
Según un comunicado del Aeropuerto Internacional de Denver publicado en X, el avión impactó a un individuo que estaba sobre la pista.
Las autoridades señalaron que la persona había ingresado sin autorización al área restringida del aeropuerto.
El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró que el individuo “saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje”.
Las autoridades continúan investigando cómo logró acceder a la zona de operaciones.
Pasajeros resultaron heridos tras el impacto
#Entérate Un vuelo de #FrontierAirlines con destino a Los Ángeles abortó su despegue en el Aeropuerto Internacional de #Denver luego de que la aeronave impactara a una persona en pista.
El #AirbusA321 abortó la maniobra durante la carrera de despegue y posteriormente los… pic.twitter.com/JZuq3axBei
— EnElAire (@Enel_Aire) May 9, 2026
El avión transportaba a 231 personas al momento del accidente.
Doce personas resultaron con heridas leves tras el incidente.
Cinco de ellas fueron trasladadas a centros de salud locales, según informó el aeropuerto.
El impacto también provocó un “breve incendio” en uno de los motores de la aeronave.
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El Departamento de Bomberos de Denver logró extinguir el fuego rápidamente.
Las autoridades no reportaron víctimas adicionales dentro del avión.
La persona fallecida aún no ha sido identificada oficialmente.
El aeropuerto indicó que “no se cree” que fuera un empleado de las instalaciones.
La pista donde ocurrió el accidente permanecerá cerrada mientras avanza la investigación federal y local.
Autoridades investigan el ingreso ilegal
Sean Duffy afirmó que la seguridad aeroportuaria está siendo revisada tras el incidente.
El funcionario explicó que las autoridades policiales locales lideran la investigación.
El gobierno federal también participa en las pesquisas relacionadas con el accidente.
“Nadie debe ingresar JAMÁS sin autorización a un aeropuerto”, escribió Duffy en una publicación en X.
Las autoridades todavía no han informado por qué la persona ingresó a la pista.
Tampoco se han revelado detalles sobre el momento exacto en que fue detectada por seguridad.
El Aeropuerto Internacional de Denver es uno de los más transitados del mundo.
Durante 2025 recibió más de 82.4 millones de pasajeros.
Esa cifra lo convirtió en el cuarto aeropuerto más ocupado de Estados Unidos.
También se ubicó como el décimo con mayor tráfico aéreo a nivel mundial.
El cierre temporal de la pista podría afectar operaciones mientras continúan las investigaciones.