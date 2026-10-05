EEUU vigila posible caso de peste neumónica en Rusia tras muerte de trabajadora de laboratorio
Publicado el 05/10/2026 a las 12:18
- EEUU vigila posible caso en Siberia
- Cerca de 200 personas están vigiladas
- Rusia aún no confirma la peste.
Peste neumónica. Estados Unidos mantiene bajo vigilancia la situación sanitaria registrada en Irkutsk, Siberia, después de la muerte de una trabajadora de 28 años de un instituto especializado en enfermedades infecciosas.
Aunque han circulado versiones sobre un posible caso de peste neumónica, las autoridades rusas todavía no han confirmado que esa enfermedad haya provocado el fallecimiento.
Peste neumónica: EEUU sigue de cerca lo ocurrido en Rusia
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este 5 de octubre que Washington está siguiendo los reportes procedentes de Rusia, aunque por ahora descartó que exista una razón para generar alarma.
“Lo estamos observando y siguiendo de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí de atención y de mantenerlo bajo vigilancia”, declaró Rubio a periodistas, según Reuters.
El funcionario también advirtió sobre la importancia de vigilar este tipo de situaciones debido a la rapidez con la que una enfermedad infecciosa podría propagarse.
Una trabajadora murió tras presentar neumonía
🔴Hay alerta por sospechosa peste pulmonar: hospitales de Rusia están en cuarentena.
La muerte de Daria Shipilova, una mujer de 28 años, por un presunto caso de peste neumónica obligó a cinco hospitales de la región rusa de Irkutsk a entrar en cuarentena.
Según información preliminar, su muerte podría haber sido causada por la bacteria Yersinia pestis que puede transmitirse entre personas a través de secreciones respiratorias.
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 5, 2026
La fallecida fue identificada por Infobae como Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto Antiplaga de Irkutsk, dedicado al estudio de agentes infecciosos de alta peligrosidad.
La mujer desarrolló un cuadro respiratorio grave, fue hospitalizada y posteriormente murió. N+ reportó que el fallecimiento ocurrió el 2 de octubre.
Las autoridades rusas han señalado que la causa de su muerte continúa bajo investigación. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, describió el cuadro como una “neumonía de origen desconocido”.
Cerca de 200 personas quedaron bajo vigilancia
Secretary of State Marco Rubio said the United States is closely monitoring reports of a suspected pneumonic plague case in Russia. The reports follow the death of 28-year-old Daria Shipilova, an employee of a plague research institute in the Siberian city of Irkutsk, about 2,600 miles east of Moscow. Russian media have reported that hospitals were quarantined and dozens of people placed under observation after her death, although those reports have not been confirmed by Russian authorities.
— Newsweek (@Newsweek) October 5, 2026
Infobae reportó que cerca de 200 personas que pudieron haber tenido contacto con Shipilova fueron identificadas y colocadas bajo vigilancia médica mientras avanzan las investigaciones.
Además, varios hospitales de la región adoptaron restricciones preventivas. Infobae informó que cinco centros médicos fueron puestos en cuarentena durante aproximadamente tres semanas.
Una planta de aluminio ubicada en Shelekhov también estableció el uso obligatorio de mascarillas entre sus trabajadores como medida preventiva.
Investigan posible exposición en el laboratorio
Una de las versiones difundidas sostiene que Shipilova habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material con la bacteria Yersinia pestis mientras trabajaba.
Sin embargo, Infobae precisa que las autoridades no han confirmado que ese incidente realmente haya ocurrido ni que esa haya sido la vía de una posible exposición.
Rospotrebnadzor informó que los análisis realizados no encontraron microorganismos relacionados con las actividades laborales de la mujer ni evidencias de un accidente durante el manejo de agentes patógenos.
Europa también monitorea la situación
La Comisión Europea también está siguiendo “muy de cerca” lo ocurrido y mantiene contacto con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, según información recogida por El Confidencial.
“La salud pública es una prioridad”, declaró la portavoz de Sanidad de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, quien destacó la importancia de contar con información epidemiológica y de laboratorio confiable.
El Kremlin, por su parte, pidió evitar especulaciones. Su portavoz, Dmitry Peskov, instó a “no hacer caso a los rumores sobre un brote de peste” y confiar en los reportes de Rospotrebnadzor.
¿Qué es la peste neumónica?
La peste neumónica es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis que afecta directamente los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante partículas o secreciones respiratorias.
N+ e Infobae destacan que, pese a su gravedad, puede tratarse con antibióticos cuando se detecta de manera temprana. Hasta ahora, las autoridades rusas aseguran que no se han identificado nuevos casos vinculados con el instituto.