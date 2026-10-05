TikToker de Florida termina en la cárcel acusado de exponer datos privados de mujeres
Publicado el 05/10/2026 a las 11:46
- TikToker enfrenta un cargo informático grave
- Mujeres denunciaron exposición de datos privados
- Fiscalía reabrió el caso meses después.
TikToker demonólogo detenido. Un TikToker de Florida que se presenta en redes sociales como “demonólogo” y “Grey Hat Hacker” volvió a la cárcel después de ser acusado de acceder sin autorización a dispositivos electrónicos y divulgar información privada de mujeres a través de internet.
Mark Stephen Asea, de 36 años y residente de Port St. Lucie, ingresó el 30 de septiembre a la cárcel del condado de St. Lucie. Según Fox News y CBS12, enfrenta un cargo grave por delito contra usuarios de computadoras y su fianza fue fijada en 35,000 dólares.
TikToker demonólogo detenido: Acusaciones por información privada en TikTok
WTH! A Florida TikTok creator is jailed after posting women’s private data.
Mark Stephen Asea, 36, aka “anonymousapplegenius,” was booked into the St. Lucie County Jail on September 30 on a felony charge of offense against computer users.
Police say he doxxed two women’s private information in more than 100 TikTok videos, including passwords, purchases, banking details, and locations.
One woman had shared a password only in a closed group chat.
He was arrested in April, but those charges were dropped. The case was reopened September 24.
Who looks at this man and says, “Yup, I trust him”?
— The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) October 5, 2026
El caso involucra a dos mujeres que aseguraron a investigadores que información que consideraban privada terminó apareciendo en publicaciones de TikTok vinculadas a Asea, de acuerdo con una declaración jurada policial citada por ambos medios.
En uno de los videos revisados por un detective, Asea presuntamente mencionó información relacionada con los dispositivos y gastos recientes de una mujer. “Hablemos de tu contraseña real”, dijo, según la transcripción del documento judicial citada por Fox News.
“¿Qué tal si hablamos de las últimas 10 compras que hiciste en línea?”, habría agregado. La mujer aseguró que su contraseña únicamente había sido compartida dentro de un chat privado de TikTok y que Asea no pertenecía al grupo.
La denunciante también dijo desconocer cómo Asea habría conseguido información relacionada con la identificación de su teléfono y sus datos bancarios.
Una mujer le permitió acceder a su computadora
La segunda mujer relató a la policía que en octubre de 2025 permitió que Asea accediera remotamente a su computadora para ayudarla a solucionar un problema con una aplicación.
Meses después, según su versión recogida por los investigadores, Asea afirmó que había colocado algo similar a un virus en el equipo mientras ella estaba en el baño, lo que supuestamente le habría permitido acceder a información sin que ella lo supiera. La mujer aseguró que nunca autorizó ese acceso.
Las autoridades también investigaron la aparición en TikTok de una fotografía procedente, según la denunciante, de un mensaje privado de Telegram.
Policía investigó supuesto rastreo por GPS
A Florida man who calls himself a “demonologist” has gone viral after his bizarre booking photo left the internet stunned.
According to investigators, his online persona included claims that he hacked and tracked people through their phones. https://t.co/jnpaF6gH2O
— Bored Panda (@boredpanda) October 5, 2026
El expediente también recoge declaraciones en las que Asea aparentemente hablaba sobre la posibilidad de localizar a una de las mujeres mediante su teléfono.
“Gracias al GPS dentro de su teléfono, pero ¿qué hice?”, habría dicho en un video, de acuerdo con la declaración jurada citada por Fox News.
Los investigadores sostienen que Asea publicó más de 100 videos en TikTok en los que mencionaba a una de las mujeres, llegando en algunas ocasiones a subir hasta seis publicaciones en un solo día.
TikToker demonólogo detenido: Fiscalía reabrió el caso
Asea había sido detenido inicialmente en abril por acusaciones relacionadas con acoso y delitos informáticos. Esos cargos fueron retirados en mayo, pero los fiscales reabrieron el caso el 24 de septiembre y presentaron el actual cargo relacionado con acceso no autorizado a una computadora o dispositivo electrónico.
Fox News señala que los documentos disponibles no explican por qué fueron retirados los cargos anteriores ni qué elemento provocó que la Fiscalía retomara la investigación meses después.
Además, durante el verano Asea enfrentó un procedimiento civil de protección por acoso. Una mujer obtuvo una orden temporal en julio, pero un juez la disolvió y desestimó ese caso el 8 de septiembre.
Según Fox News y CBS12, Asea permanece nuevamente bajo proceso por el cargo informático. Su comparecencia judicial está programada para el 19 de noviembre.