TikToker enfrenta un cargo informático grave

Mujeres denunciaron exposición de datos privados

Fiscalía reabrió el caso meses después.

TikToker demonólogo detenido. Un TikToker de Florida que se presenta en redes sociales como “demonólogo” y “Grey Hat Hacker” volvió a la cárcel después de ser acusado de acceder sin autorización a dispositivos electrónicos y divulgar información privada de mujeres a través de internet.

Mark Stephen Asea, de 36 años y residente de Port St. Lucie, ingresó el 30 de septiembre a la cárcel del condado de St. Lucie. Según Fox News y CBS12, enfrenta un cargo grave por delito contra usuarios de computadoras y su fianza fue fijada en 35,000 dólares.

TikToker demonólogo detenido: Acusaciones por información privada en TikTok

WTH! A Florida TikTok creator is jailed after posting women’s private data. Mark Stephen Asea, 36, aka “anonymousapplegenius,” was booked into the St. Lucie County Jail on September 30 on a felony charge of offense against computer users. Police say he doxxed two women’s private information in more than 100 TikTok videos, including passwords, purchases, banking details, and locations. One woman had shared a password only in a closed group chat. He was arrested in April, but those charges were dropped. The case was reopened September 24. Who looks at this man and says, “Yup, I trust him”? — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) October 5, 2026

El caso involucra a dos mujeres que aseguraron a investigadores que información que consideraban privada terminó apareciendo en publicaciones de TikTok vinculadas a Asea, de acuerdo con una declaración jurada policial citada por ambos medios.

En uno de los videos revisados por un detective, Asea presuntamente mencionó información relacionada con los dispositivos y gastos recientes de una mujer. “Hablemos de tu contraseña real”, dijo, según la transcripción del documento judicial citada por Fox News.

“¿Qué tal si hablamos de las últimas 10 compras que hiciste en línea?”, habría agregado. La mujer aseguró que su contraseña únicamente había sido compartida dentro de un chat privado de TikTok y que Asea no pertenecía al grupo.

La denunciante también dijo desconocer cómo Asea habría conseguido información relacionada con la identificación de su teléfono y sus datos bancarios.